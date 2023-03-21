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Oruç tutarken susuz kalmamak için bu besinleri sahur masanızdan eksik etmeyin

Ramazan ayının gelmesiyle beraber birçok kişi oruç tutmaya hazırlanıyor. Kişilerin uzun süre susuz kaldığı bu süreçte, doğru besinler tüketerek vücudun su dengesi korunabilir ve susamanın önüne geçilebilir. İşte, sahurda masanızda muhakkak yer vermeniz gereken besinler...

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  • Sahurda tüketilebilecek susatmayan besinler| Su oranı yüksek, susatmayan meyve ve sebzeler

    SU ORANI YÜKSEK MEYVELER

    Bazı meyvelerin büyük bir çoğunluğu sudan oluşur. Bu sayede kişi, oruç tuttuğu sırada vücuttaki su dengesini koruyabilir. Sahurdan sonra susuzluk hissetmek istemiyorsanız, su oranı yüksek olan; karpuz, kavun, şeftali, portakal, greyfurt, ananas, muz, elma, üzüm, çilek ve ahududu gibi meyveler tüketebilirsiniz. 
  • Sahurda tüketilebilecek susatmayan besinler| Su oranı yüksek, susatmayan meyve ve sebzeler

    ÇİĞ SEBZELER

    Çiğ sebzelerin su oranı oldukça yüksektir. Sahur zamanında çiğ sebze ve yeşilliklerden oluşacak bir salata tabağı, oruç tutarken vücudunuzun susuz kalmasını önler. Bu sebzeleri çiğ tüketemeyenler pişirerek de yiyebilir ancak çiğ sebzeler daha fazla tok tutar ve sindirim sistemini yatıştırır.

    Beyaz ve kara lahana, brokoli, Çin lahanası, brüksel lahanası, karnabahar, su teresi ve roka, çiğ olarak tüketebileceğiniz sebzelerdir. 
  • Sahurda tüketilebilecek susatmayan besinler| Su oranı yüksek, susatmayan meyve ve sebzeler

    SÜT ÜRÜNLERİ

    Ayran, yoğurt ve kefir gibi süt ürünleri vücudun su ihtiyacını karşılar. Bu ürünlerin kalorisi düşüktür ancak uzun süre tokluk hissi verirler. Ayrıca iftardan sonra da bir bardak ayran veya süt içmek, vücudun kaybettiği tuzu geri kazanmasını sağlar. 
  • Sahurda tüketilebilecek susatmayan besinler| Su oranı yüksek, susatmayan meyve ve sebzeler

    MADEN SUYU

    Maden suyu hem susuzluk giderici etkiye sahiptir ayrıca sindirimi kolaylaşırır, hazımsızlığı giderir ve kabızlığı engeller. 
  • Sahurda tüketilebilecek susatmayan besinler| Su oranı yüksek, susatmayan meyve ve sebzeler

    ÇİĞ KURU YEMİŞ

    Kuru yemişler susuzluk hissini azalttığı gibi tokluk da yaratır ancak yüksek oranda tuz içerdikleri için kavrulmuş kuru yemişlerden kaçınmak gerekir aksi halde ertesi gün fazlasıyla susuzluk yaratabilir.
  • Sahurda tüketilebilecek susatmayan besinler| Su oranı yüksek, susatmayan meyve ve sebzeler

    SU ORANI YÜKSEK SEBZELER 

    Tıpkı bazı meyveler gibi bazı sebzelerin de büyük çoğunluğu sudan oluşur. Bu sebzeleri tüketmek, vücuttaki su seviyesini yükselttiği gibi kişinin susamasını da engeller.

    Sahur zamanında; salatalık, ıspanak, patlıcan, domates, bezelye, patates, kereviz ve marul gibi sebzeleri tüketebilirsiniz. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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