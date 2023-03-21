ÇİĞ SEBZELER

Çiğ sebzelerin su oranı oldukça yüksektir. Sahur zamanında çiğ sebze ve yeşilliklerden oluşacak bir salata tabağı, oruç tutarken vücudunuzun susuz kalmasını önler. Bu sebzeleri çiğ tüketemeyenler pişirerek de yiyebilir ancak çiğ sebzeler daha fazla tok tutar ve sindirim sistemini yatıştırır.

Beyaz ve kara lahana, brokoli, Çin lahanası, brüksel lahanası, karnabahar, su teresi ve roka, çiğ olarak tüketebileceğiniz sebzelerdir.