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İftara özel görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli ve yapımı kolay birbirinden nefis 11 meze ve salata tarifi

İftar sofralarının vazgeçilmezlerinden birisi de hiç kuşkusuz meze ve salatalar. Yemeklerin yanına lezzet katacak meze ve salatalar sağlık açısından da oldukça faydalı. İddia ediyoruz bu mezeler iftar sofralarınızın bir numarası olacak. İftar yemeklerinin yanına görüntüsüyle iştah kabartan tadıyla mest eden meze ve salataları sizler için bir araya getirdik. Yemeklerin olmazsa olmazı yapımı kolay tadı şahane meze ve salata tarifleri sizlerle…

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  • İftara özel görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli ve yapımı kolay birbirinden nefis 11 meze ve salata tarifi

    Ramazan ayının en güzel yanlarından birisi de birlik ve beraberlik içerisinde olmak ve elbette ki kurulan davet sofralarıdır. Aile bireylerinin, dost ve akraba ilişkilerinin geliştiği bu ayda davetlilerinizin bayılacağı iftar sofraları için özenli hazırlıklara başlayanlar için bizlerde en güzel tarifleri sizler için derledik. Sofralarınızı en lezzetli meze ve salata tarifleriyle donatmak için haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte iftar sofralarını süsleyecek, davetlilerinizi mest edecek, yiyenin bir daha yemek isteyeceği yapımı kolay meze ve salata tarifleri…
  • İftara özel görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli ve yapımı kolay birbirinden nefis 11 meze ve salata tarifi

    İşte iftar sofralarının olmazsa olmazı birbirinden lezzetli görüntüsüyle iştah kabartan meze ve salata tarifleri...
  • İftara özel görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli ve yapımı kolay birbirinden nefis 11 meze ve salata tarifi

    AVOKADO EZMESİ TARİFİ

    Avokado ezmesi için malzemeler:

    3 adet avokado

    Yarım çay bardağı limon suyu (60 ml)

    1 diş sarımsak

    1 yemek kaşığı zeytinyağı

    Çay kaşığının ucuyla karabiber

    1 çay kaşığı tuz

    1 tutam maydanoz
  • İftara özel görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli ve yapımı kolay birbirinden nefis 11 meze ve salata tarifi

    Avokado ezmesi nasıl yapılır?

    Öncelikle avokadomuzu döndürerek ortadan keselim.

    Ardından elimizle çevirelim ve ikiye ayıralım.

    Bıçağı dikkatli ve sert bir şekilde avokadonun çekirdeğine sağlayalım ve çekirdeğini çıkartalım.

    Ardından kaşık yardımı ile avokadomuzun içerisini çıkartalım ve uygun bir kap içerisine alalım.

    Çatal veya patates ezici yardımı ile güzelce ezelim.

    Ardından üzerine limon suyu, zeytinyağı, tuz, karabiber, sarımsak ve ince kıyılmış maydanozları ekleyerek karıştıralım.

    Ezmemizi servis tabağına alalım ve güzelce yaydıralım. Dilerseniz çatal ile üzerine hafif çizikler atarak daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz.

    Avokado ezmemiz servise hazır. Afiyet olsun!

    Avokado ezmesinin püf noktaları

    Avokado ezmenizi yaparken kullanacağınız avokadoların olgun olması gerekmektedir. Eğer avokadolarınız oldun değilse 1-2 gün kadar kağıda sarılı bir şekilde, oda sıcaklığında bekletirseniz yumuşayacaktır.

    Avokadolarınızı kaşık ile alabileceğiniz gibi dilerseniz kabuklarını da soyabilirsiniz.

    Avokado ezmesini çay saatlerinize yapabileceğiniz gibi kahvaltılarınıza da yaparak afiyetle tüketebilirsiniz.
  • İftara özel görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli ve yapımı kolay birbirinden nefis 11 meze ve salata tarifi

    EN PRATİK ANNE MEZESİ: HAVUÇ TARATOR TARİFİ

    Havuç tarator için malzemeler

    2 adet büyük boy havuç

    5 yemek kaşığı yoğurt

    3 yemek kaşığı süzme yoğurt

    1 diş rendelenmiş sarımsak

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    5-6 adet ceviz içi

    1 çay kaşığı tuz

    Havuç tarator tarifinin püf noktası

    Arzuya göre içerisine toz kırmızı biber ilavesinde bulunabilirsiniz. Ceviz oranını arttırabilir, taze baharatlar ya da ince doğranmış maydanoz ilave edebilirsiniz.
  • İftara özel görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli ve yapımı kolay birbirinden nefis 11 meze ve salata tarifi

    Havuç tarator tarifi nasıl yapılır?

    Havucu rendeleyin ve bir tavaya alın. Çok az zeytinyağıyla beraber orta ateşte, yumuşayana dek, 2-3 dakika kadar kavurun ve bir köşede soğumaya alın.

    Bir kabın içerisine yoğurt, süzme yoğurt, soğumuş rendelemiş havuç, ceviz içi, zeytinyağı, rendelemiş sarımsak ve tuzu alarak güzelce karıştırın.

    Karışımı servis tabağına alın ve üzerine dilerseniz zeytinyağı gezdirerek ve taze nanelerle süsleyerek servis edin. Afiyetler olsun!
  • İftara özel görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli ve yapımı kolay birbirinden nefis 11 meze ve salata tarifi

    KUSKUS SALATASI TARİFİ

    Kuskus salatası için malzemeler:

    Yarım paket kuskus makarna

    1 su bardağı mısır

    Yarım demet dereotu

    Yarım demet maydanoz

    1 adet orta boy kırmızı biber (isteyen közlenmiş kırmızı biber de kullanabilir)

    3-4 dal taze yeşil soğan

    5-6 adet kornişon turşu

    Sosu için;

    1 yemek kaşığı nar ekşisi

    1 tane limonun suyu

    Yarım çay bardağı zeytinyağı

    Yeteri kadar tuz
  • İftara özel görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli ve yapımı kolay birbirinden nefis 11 meze ve salata tarifi

    Kuskus salatası nasıl yapılır?

    Kuskus makarna haşlanarak süzülür.

    Bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuz karıştırılarak salatanın sosu hazırlanır.

    Karıştırma kabına haşlanan kuskus makarna alınır ve üzerine mısır, ince doğranmış dereotu, ince doğranmış maydanoz, doğranmış kornişon turşu, ince doğranmış yeşil soğan, doğranmış kırmızı biberler eklenir.

    Son olarak hazırlamış olduğumuz sos da karışıma eklenir.

    Bütün malzemeler karıştırılarak servis tabağına alınır, afiyet olsun.
  • İftara özel görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli ve yapımı kolay birbirinden nefis 11 meze ve salata tarifi

    FASULYE PİYAZI TARİFİ

    Fasulye piyazı için malzemeler:

    1,5 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

    1 adet domates

    2 adet yeşil biber

    1 adet büyük boy soğan

    8-10 dal maydanoz (ben piyaz da sevmediğim için kullanmadım)

    Sosu için;

    5 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ

    Yarım limonun suyu

    Yarım tatlı kaşığı sumak

    1 tatlı kaşığı tuz

    Süslemesi için:

    5-6 zeytin (ben sadece zeytin kullandım)

    Arzuya göre 1 adet haşlanmış yumurta

     
  • İftara özel görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli ve yapımı kolay birbirinden nefis 11 meze ve salata tarifi

    Fasulye piyazı tarifi nasıl yapılır?

    Kabuğu soyulmuş soğan piyazlık doğranır. Ardından yeşil biberler halka şeklinde doğranır.

    Domatesler küp küp doğranır.

    Maydanoz koyacaksanız maydanozlar ince şekilde kıyılır.

    Genişçe bir kasede haşlanmış kuru fasulyeler, doğranmış domates, soğan ve biberler karıştırılır. Maydanozda bu aşamada eklenir.

    En son sıvı yağ, limon suyu, sumak ve tuz eklenir tekrar karıştırılır. Dilerseniz sos malzemelerini ayrı bir kase içerisinde karıştırıp daha sonra ekleyebilirsiniz.

    Üzeri zeytin veya haşlanmış yumurta dilimleri ile süslenerek servis yapılır.
  • İftara özel görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli ve yapımı kolay birbirinden nefis 11 meze ve salata tarifi

    EDİRNE YÖRESİNE AİT ENFES BİR MEZE: MAMZANA TARİFİ

    Et, köfte, kebap ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışacak, yapımı ile oldukça kolay, lezzeti ve sunumu ile iştah açıcı, Edirne mutfağına ait enfes bir meze tarifi...

    Mamzana için malzemeler:

    2 adet büyük boy patlıcan

    2 adet büyük boy kırmızı kapya biber

    1 adet yeşil biber

    1 adet orta boy domates

    2 tutam maydanoz

    Zeytinyağı

    Kırmızı pul biber

    Tuz

    Üzeri için:

    1 su bardağı yoğurt

    2 küçük diş sarımsak

    Zeytinyağı

    Kırmızı toz biber

    Mamzana nasıl yapılır?

    Mamzana yapımında; öncelikle 2 adet büyük boy patlıcanı ve 2 adet büyük boy kırmızı kapya biberi yıkayıp, kurulayın.

    Patlıcanların ve biberlerin birkaç yerine bıçak ile delikler açıp, fırın tepsisi içine koyun.

    Önceden ısıtılmış 200 derece fırına verip, yaklaşık 25 dakika közleyin.

    Biberler patlıcanlardan önce közlenecektir.

    Bu yüzden biberleri közlendiği an fırından alın.

    Patlıcan ve biberler közlendikten sonra soğumaya bırakın.

    Soğuduktan sonra kabuklarını soyup, bıçak yardımı ile küçük küçük kesin.

    Diğer tarafta 1 adet orta boy domatesin kabuğunu soyup, minik küpler halinde kesin.

    1 adet yeşil biberin çekirdek kısmını temizleyip, küçük küçük doğrayın.

    2-3 tutam maydanozu da ince ince doğrayın.

    Ardından bir kap içine közleyip doğradığınız patlıcan ve kırmızı kapya biberleri koyun.

    Üzerine doğranmış domates, yeşil biber ve maydanozu ekleyin.

    Hazırladığınız mamzana mezesinin üzerine damak tadınıza göre tuz, çok az zeytinyağı ve biraz kırmızı pul biber ekleyip, güzelce karıştırın.

    Son olarak küçük bir kaba 1 su bardağı yoğurt koyun.

    Yoğurdun üzerine çok az tuz ve 2 küçük diş rendelenmiş sarımsak ekleyip, pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

    Hazırladığınız mamzana mezesini servis tabağına koyun.

    Üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün. Yoğurdun üzerine de biraz zeytinyağı ile kızdırdığınız kırmızı toz biberi gezdirip, servis edebilirsiniz.
  • İftara özel görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli ve yapımı kolay birbirinden nefis 11 meze ve salata tarifi

    KÖZ PATLICANLI TAVUK SALATASI TARİFİ

    Köz patlıcanlı tavuk salatası için malzemeler:

    1 adet büyük tavuk göğsü

    2 adet közlenmiş patlıcan

    1 çay bardağı haşlanmış şehriye

    4 adet kornişon turşu

    1 tutam ince kıyılmış maydanoz

    1 tutam ince kıyılmış dereotu

    2 diş rendelenmiş sarımsak

    1,5 su bardağı süzme yoğurt

    1 yemek kasığı mayonez (isteğe bağlı)

    Tuz, karabiber

    Üzeri için;

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 tatlı kaşığı tereyağı

    1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

    1 avuç ince dövülmüş ceviz

    Köz patlıcanlı tavuk salatası nasıl yapılır?

    Tavuk göğsü haşlanır ve piştiğinde didilir.

    Közlenmiş patlıcanın kabuğu soyulur ve küçük doğranır.

    Kornişon turşu küçük küp şeklinde doğranır. Yeşillikler ince kıyılır.

    Bütün salata malzemeleri uygun bir servis tabağına alınır ve güzelce karıştırılır.

    Yoğurt, mayonez, sarımsak tuz ve karabiber eklenir ve tekrar güzelce karıştırılır.

    Sos tavasına zeytin ve tereyağı eritilir. Toz biber ve ceviz eklenir ve iyice kızdırılır.

    En son olarak salata üzerine gezdirilir.
  • İftara özel görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli ve yapımı kolay birbirinden nefis 11 meze ve salata tarifi

    KARAMELİZE SOĞAN MEZESİ TARİFİ

    Karamelize soğan mezesi tarifi için malzemeler:

    5-6 adet küçük boy kuru soğan

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    2 yemek kaşığı nar ekşisi

    2 yemek kaşığı su

    1 tutam maydanoz

    1 tatlı kaşığı toz şeker

    1 çay kaşığı kırmızı toz biber

    1 çay kaşığı pul biber

    1 çay kaşığı tuz

    Yarım çay kaşığı karabiber

    Yarım çay kaşığı kimyon

    Karamelize soğan mezesi nasıl yapılır?

    Öncelikle soğanlarımızın kabuklarını soyalım ve dörder parçaya bölelim.

    Ardından katmanlarını elimizle tek tek ayıralım.

    Uygun bir tavaya zeytinyağını alalım ve soğanları ilave ederek kavuralım.

    Soğanlarımız yumuşayama başladığında üzerine şekeri ekleyelim ve karamelize edelim.

    Soğanlarımızın rengi dönünce 2-3 yemek kaşığı kadar su ekleyelim ve tavamızın kapağını kapatarak birkaç dakika pişmeye bırakalım.

    Pişen soğanlarımızı uygun bir kaseye alarak üzerine nar ekşisi, karabiber, pul biber, kimyon, kırmızı toz biber ve tuzu ilave ederek karıştıralım.

    Karamelize soğanlarımız servise hazır. Tercihe bağlı olarak süzme yoğurdun üzerinde servis edebilirsiniz.

    Karamelize soğan mezesi püf noktaları nelerdir?

    Karamelize soğan mezesini servis ederken süzme yoğurdun üzerinde servis etmeniz görüntü olarak daha güzel olacaktır. Diğer yoğurtların kıvamından dolayı aynı görüntüyü elde edemeyebilirsiniz. Dilerseniz diğer yoğurtların suyunu süzerek de kullanabilirsiniz.

    Karamelize soğan mezesini davet sofralarına yapabileceğiniz gibi dilediğiniz et yemeğinin yanına da yapabilirsiniz.
  • İftara özel görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli ve yapımı kolay birbirinden nefis 11 meze ve salata tarifi

    ISPANAK BORANİ TARİFİ

    Ispanak borani malzemeleri:

    300 gr. ıspanak

    1 adet soğan

    3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 kase yoğurt

    2 diş sarımsak

    2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

    1-2 yemek kaşığı tereyağı

    1 çay kaşığı kırmızı toz biber

    1 çay kaşığı tuz

    Ispanak borani nasıl yapılır?

    Ispanakları temizleyip güzelce yıkayın. Doğrayın.

    Bir tavada zeytinyağında soğanı kavurun içine ıspanağı ekleyin, tuz serpip karıştırarak pişirin. Piştikten sonra bir kaseye alın.

    Bir kase yoğurdun içine sarımsakları rendeleyin. Soğuyan ıspanağı içine ekleyin ve karıştırın.

    Bir tavada dolmalık fıstığı yağsız şekilde kavurun. Servis tabağına alın. Üstüne fıstıkları koyun, tereyağını sos tavasında kızdırın kırmızı toz biber ekleyin. Ispanağın üzerine dökün. Servis yapın. Afiyet olsun.
  • İftara özel görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli ve yapımı kolay birbirinden nefis 11 meze ve salata tarifi

    HATAY YÖRESİNİN NEFİS BİR LEZZETİ: BEZİRGAN SALATASI TARİFİ

    Et yemeklerinin ve kebapların yanına çok yakışacak, pratik ve çok lezzetli bir salata tarifi...

    Bezirgan salatası için malzemeler:

    1 adet orta boy soğan

    1 tatlı kaşığı domates salçası

    1/2 su bardağı orta dövülmüş ceviz

    1/2 demet maydanoz

    1 tutam taze nane

    1/2 çay kaşığı kimyon

    1 tatlı kaşığı sumak

    1 çay kaşığı kırmızı toz biber

    Tuz

    Bezirgan salatası nasıl yapılır?

    Bezirgan salatası için, öncelikle 1 adet orta boy soğanı çok kalın olmayacak şekilde ay şeklinde doğrayıp, bir kaba koyun.

    Soğanın üzerine biraz tuz serpiştirip, kısa bir süre eliniz ile ovuşturarak, yumuşamalarını sağlayın.

    Daha sonra soğanların üzerine 1 tatlı kaşığı domates salçası koyun.

    Eliniz ile salçayı soğanlara güzelce yedirin.

    Ardından kaba yarım demet ince ince doğranmış maydanoz, 1-2 tutam ince ince doğranmış taze nane, yarım su bardağı orta dövülmüş ceviz, yarım çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve az miktar tuz koyun.

    Taze nane yerine kuru nane de kullanabilirsiniz.

    Tüm salata malzemelerini eliniz ya da kaşık yardımı ile güzelce karıştırın.

    Hazırladığınız bezirgan salatasını et yemeklerinin ve kebapların yanında servis edebilirsiniz.
  • İftara özel görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli ve yapımı kolay birbirinden nefis 11 meze ve salata tarifi

    PIRASALI YOĞURTLU SALATA TARİFİ

    Pırasa sevmeyenlerin bile gözdesi olacak bir tarifle kapınızı çalıyoruz. Pırasalı yoğurtlu salata malzemeleri, kalori ve besin değerleriyle oldukça faydalı. Besleyici olduğu kadar lezzetiyle de sizi mutlu edecek ve pırasanın gerçekten en güzel hallerinden biri olan bu tarifi kesinlikle denemenizi öneriyoruz.

    Malzemeler:

    3 dal doğranmış pırasa

    1 adet rendelenmiş havuç

    2 çorba kaşığı zeytinyağı

    Yeteri kadar tuz

    Yeteri kadar toz karabiber

    Servis malzemeleri

    2 çorba kaşığı yoğurt

    1 çorba kaşığı tahin

    Toz kimyon

    Pırasalı yoğurtlu salata nasıl yapılır?

    Zeytinyağında pırasa ve havucu dirilikleri gidene kadar soteleyin. Tuzunu biberini ekleyip ocaktan alın.

    3 dal doğranmış pırasa 1 adet rendelenmiş havuç 2 çorba kaşığı zeytinyağı Yeteri kadar tuz Yeteri kadar toz karabiber

    Ayrı bir kasede yoğurt ve tahini karıştırın. Servis tabağına alıp üzerine yoğurtlu karışımı ekleyin. Üstüne kimyon serperek servis edebilirsiniz.

    2 çorba kaşığı yoğurt 1 çorba kaşığı tahin Arzu ettiğiniz kadar toz kimyon
  • İftara özel görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetli ve yapımı kolay birbirinden nefis 11 meze ve salata tarifi

    YOĞURTLU YEŞİL MERCİMEK SALATASI TARİFİ

    Yoğurtlu yeşil mercimek salatası için malzemeler:

    1 çay bardağı yeşil mercimek

    1 çay bardağı arpa şehriye

    1 yemek kaşığı dolusu mayonez

    2 diş sarımsak

    16-17 yemek kaşığı yoğurt

    Dereotu

    Tuz

    Üzeri için;

    Zeytinyağı veya tereyağı

    Toz biber

    Yoğurtlu yeşil mercimek salatası nasıl yapılır?

    Mercimeği ve şehriyeyi ayrı tencerelerde yumuşayıncaya kadar haşlayalım.

    Süzüp soğumaya bırakalım.

    Yoğurdu, mayonezi ezilmiş sarımsağı katıp karıştıralım.

    Doğranmış dereotunu tuzunu da katalım. Bütün malzemeleri birleştirip harmanlayalım.

    Servis tabağına alıp üzerine yağda yaktığımız biberi gezdirelim. Soğuk olarak servis edelim.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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