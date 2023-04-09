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İftar menüsü: 'Ramazan'ın 18. günü ne pişirsem?' diyenler için tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri...

Ramazan ayının ilk yarısını geride bırakırken 18. günde ne yemek yapacaklarına karar veremeyenler için muhteşem iftar menüsü ile karşınızdayız. Evinde sevdikleriyle birlikte iftar yapacak olanlar için en güzel tarifleri bir araya getirdik. İşte sizin için hazırladığımız Ramazanın 18. günü iftar menüsü…

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  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 18. günü ne pişirsem?' diyenler için tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri...

    Ramazan'ın 18. günü iftar menüsü ile sofralarınız şenlenecek davetlilerinizden tam not alacaksınız. Muhteşem yöresel çorbayla başlangıç yaparak bayat pideleri en güzel değerlendirecek nefis mi nefis kebapla yemeğin lezzetini çıkaracaksınız. Şerbeti ve mezesi de bonusu. İşte Ramazan'ın 18. günü iftar menüsü...
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 18. günü ne pişirsem?' diyenler için tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri...

    YUVALAMA TARİFİ

    Gaziantep mutfağının en önemli yemeklerinden biri olan yuvalamanın içine etin yanı sıra pirinç unu ve kıymayla yapılan minik köfteler ekleniyor. Yoğurtlu terbiyenin de benzersiz bir tat kattığı yuvalama için malzemeler ve yapılış aşamalarını biraraya getirdik. Afiyet olsun...

    Yuvalama yapımı için malzemeler:

    Yarım su bardağı nohut

    2 su bardağı pirinç

    1 yemek kaşığı tuz

    750 gram yoğurt

    250 gram yağsız dana kıyma

    1 çay kaşığı beyaz toz biber

    1 su bardağı pirinç unu

    2 adet kuru soğan

    2 yemek kaşığı sıvı yağ

    400 gram kuzu kuşbaşı

    1 adet yumurta

    2 yemek kaşığı tereyağı

    1 adet yumurta

    2 yemek kaşığı tereyağı

    1 yemek kaşığı kuru nane

    Yarım yemek kaşığı acı pul biber
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 18. günü ne pişirsem?' diyenler için tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri...

    Yuvalama nasıl yapılır?

    Nohutları ve pirinçleri ayrı ayrı kaplarda bir gece önceden ıslatın. (Pirincin suyu tuzlu olmalı.)

    Yoğurdu bir tülbende koyup 3 saat suyunun süzülmesi için asın.

    Ertesi gün nohutları süzüp yıkadıktan sonra 2 su bardağı suda 1 saat haşlayın.

    Pirinci süzüp yıkayın ve mutfak robotundan geçirip un haline getirin.

    Unu süzgeçten geçirip kalınlarını yeniden robottan geçirin.

    Pirinç ununu yoğurma kabına alıp üzerine kıyma ve toz biber ekleyin.

    Hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

    Bir tepsinin tabanını pirinç unuyla kaplayıp yoğurduğunuz kıymadan minik toplar yapın ve tepsiye atın.

    Yuvarlayarak topların dışının pirinç unuyla kaplanmasını sağlayın.

    Soğanları iri iri doğrayıp derin bir tencerede sıvı yağda 2 dakika soteleyin.

    Ardından kuşbaşı etleri ekleyip kahverengileşene kadar karıştırarak 5 dakika kavurun.

    4 su bardağı su ekleyip kapağı kapalı halde 20 dakika pişirin.

    Bu sürenin sonunda hazırladığınız kıyma toplarını da ete ekleyin.

    Kısık ateşte 15 dakika daha pişirin.

    Bu esnada yoğurdu unla çırpın.

    Etin pişme suyundan 1 bardak kadarını alıp yoğurda ekleyin ve karıştırın.

    Bu terbiyeyi sürekli karıştırarak tencereye ekleyin.

    Nohudu da ilave edin.

    5 dakika daha kapağı kapalı halde kaynattıktan sonra ocaktan alın.

    Tereyağını bir tavada eritip nane ve pul biberi yağda 2 dakika çevirin.

    Çorbayı kaselere bölüştürüp üzerine bu naneli yağdan gezdirin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun...

    ÇORBA TARİFLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 18. günü ne pişirsem?' diyenler için tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri...

    BAYAT PİDE KEBABI TARİFİ

    İftardan kalmış bayat ramazan pidesi ile diğer iftara lezzetli bir ana öğün yemeği çıkarabilirsiz. İşte restoranları aratmayacaklar bayat pide kebabı tarifi:

    Malzemeler:

    1 adet bayat pide

    Sosu için;

    1 kase yoğurt

    2 diş sarımsak

    Kıymalı harç için;

    200g Kıyma

    1 adet soğan

    1 adet kırmızı biber

    1 adet sarı biber

    1 adet domates

    1 tatlı kaşığı biber salçası

    1 diş sarımsak

    Tuz, karabiber, pul biber, zeytinyağı.
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 18. günü ne pişirsem?' diyenler için tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri...

    Bayat pide kebabı nasıl yapılır?

    Tavaya zeytinyağını ekleyin,

    Küp doğranmış soğan ve biberler ilave edip kavurun,

    Kıymayı ekleyin çekinceye kadar kavurun,

    Küp doğranmış domates, dövülmüş sarımsak ve salçayı döküp kavurun,

    Tuz ve baharatlar ele 2 dk daha kavurup altını kapatın,

    Küp doğranmış bayat pideleri ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dk. kızartın,

    Derin bir kasede sarımsaklı yoğurt hazırlayın,

    Servis tabağının tabanına ısıtılmış pideleri, üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyin,

    Pişirdiğimiz kıymalı harcı en üste koyun,

    Dilerseniz üzerine taze maydanoz serpebilirsiniz.

    BAYAT PİDEYLE YAPABİLECEĞİNİZ TARİFLER İÇİN TIKLAYIN
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 18. günü ne pişirsem?' diyenler için tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri...

    REYHAN ŞERBETİ TARİFİ

    Reyhan, kan şekerinin düşmesine bağlı baş dönmelerini engeller. Reyhan şerbeti susuzluğumuzu giderirken midelerimizi de rahatlatarak sağlıklı beslenmemize yardımcı olacak.

    Reyhan şerbeti için malzemeler:

    -1 demet reyhan

    -15 adet hurma

    -1 yemek kaşığı silme limon tuzu

    -2 litre sıcak su

    -10 adet karanfil

    -2 çubuk tarçın
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 18. günü ne pişirsem?' diyenler için tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri...

    Reyhan şerbeti nasıl yapılır?

    Reyhanı güzelce yıkayın. Geniş bir tencereye suyu, tarçını, karanfili, çekirdekleri ayıklanmış hurmaları ve limon suyunu koyun ve kaynatın. Reyhanı saplarıyla birlikte kaynamış suya atın ve ocağın altını kapatın. Tencerenin kapağını kapatın ve demlemeye bırakın. Ardından soğuması için buzdolabına atın. Şimdiden afiyet olsun!

    RAMAZAN ŞERBETLERİ TARİFLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 18. günü ne pişirsem?' diyenler için tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri...

    YOĞURTLU YEŞİL MERCİMEK SALATASI TARİFİ

    Malzemeler:

    1 çay bardağı yeşil mercimek

    1 çay bardağı arpa şehriye

    1 yemek kaşığı dolusu mayonez

    2 diş sarımsak

    16-17 yemek kaşığı yoğurt

    Dereotu

    Tuz

    Üzeri için;

    Zeytinyağı veya tereyağı

    Toz biber

    Yoğurtlu yeşil mercimek salatası nasıl yapılır?

    Mercimeği ve şehriyeyi ayrı tencerelerde yumuşayıncaya kadar haşlayalım.

    Süzüp soğumaya bırakalım.

    Yoğurdu, mayonezi ezilmiş sarımsağı katıp karıştıralım.

    Doğranmış dereotunu tuzunu da katalım. Bütün malzemeleri birleştirip harmanlayalım.

    Servis tabağına alıp üzerine yağda yaktığımız biberi gezdirelim. Soğuk olarak servis edelim.
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 18. günü ne pişirsem?' diyenler için tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri...

    İNCİRLİ NESCAFELİ KREMALI KEK TARİFİ

    Bir kek ne kadar lezzetli olabilirse o kadar nefis bir tarifle karşınızdayız. Eminiz kekin böylesini hiç yemediniz. Hem kek hem şerbet hem muhallebi bir arada. Üstelik nescafenin muhteşem aromasıyla resmen damak çatlatan cinsten. Hele ki incir ve cevizin bir araya gelmesiyle adeta lezzet ve vitamin şöleni! İşte tam ölçülü incirli nescafeli kremalı kek tarifi…

    Malzemeler:

    Dikdörtgen borcam için:

    4 yumurta

    1 su bardağı şeker

    1 kahve fincanı sıvı yağ

    1 kahve fincanı su

    1 kahve fincanı süt

    6-8 adet minik doğranmış incir

    Alabildiğine un

    Kek piştikten sonra ıslatmak için:

    1, 5 su bardağı su

    2 yemek kaşığı şeker

    1 yemek kaşığı nescafe

    Kreması için:

    2 yemek kaşığı un

    2 yemek kaşığı nişasta

    1 su bardağı şeker

    1 litre süt

    1 paket krem şanti

    1 yemek kaşığı margarin

     
  • İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 18. günü ne pişirsem?' diyenler için tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri...

    İncirli nescafeli kremalı kek nasıl yapılır?

    Yumurta ve şekeri mikser yardımıyla 5 dakika kadar çırpalım.

    Süt, sıvı yağ ve suyu ekleyelim biraz daha çırpalım.

    Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve unu eledikten sonra karıştıralım.

    Kek harcımızın üzerine dökelim ve çırpma teli ile iyice karıştıralım.

    Kek harcımız akışkan bir kıvamda olmayacak tabi çok katı da olmayacak.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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