İftar sofralarında irmik şenliği! İrmikle yapılabilecek 7 tatlı tarifi

Yapılışı:

Öncelikle geni bir kap içine yoğurt ve şeker alınarak iyice karıştırılır. Ardından diğer malzemeler de ilave edilerek karıştırılır. Hazırlanan malzeme orta boy yağlanmış bir cam tepsiye boşaltılır.

Tepsiye yayılan harç, ıslak bir el yardımıyla düzeltilir. Kaşık ve bıçak yardımıyla hafif bir şekilde tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek olan yerler çizilerek belirlenir.

Daha sonra üzerine fıstıklar dizilir. Önceden ı175 derecede ısıtılmış olan fırına verilir ve yaklaşık 30 dakika altı ve üstü kızarıncaya kadar pişirilir.

Bu sırada bir tencereye şeker ve su alınarak şerbeti hazırlanır. Kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır ve kaynama işlemi başlayınca 12-15 dakika daha kaynaması sağlanır.

Bu sırada pişmiş olan tatlı fırından çıkarılır ve henüz sıcak iken şerbet bir kepçe yardımıyla üzerinde gezdirilir. 4-5 saat şerbeti güzelce çekmesi beklenir ve servis edilir. Afiyet olsun...