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İftar sofralarında irmik şenliği! İrmikle yapılabilecek 7 tatlı tarifi

Mübarek ramazan ayında iftar sofralarının sabırsızlıkla beklenen anı tatlılar en çok sevilen anların başında geliyor. Şerbetli, sütlü, çikolatalı, irmikli ve daha birçok tatlı çeşitleri sofraları süslüyor. Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında ise irmikli tatlı tarifleri yer alıyor. İşte birbirinden lezzetli, kolay yapımı ile vazgeçemeyeceğiniz 7 irmikli tatlı tarifi…

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  • İftar sofralarında irmik şenliği! İrmikle yapılabilecek 7 tatlı tarifi

    Ramazan ayı boyunca her akşam sofralarınızı renklendiren birbirinden güzel yemekten sonra ağzınızı tatlandıracak güzel bir tatlıya kim hayır diyebilir ki? Sütlüsünden şerbetlisine, kremalısından meyvelisine kadar irmikle yapabileceğiniz tatlı tarifleri ile sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. İftar için hangi tatlıyı yapacağınızı düşünüp duruyorsanız, bu tarifler tam size göre…
  • İftar sofralarında irmik şenliği! İrmikle yapılabilecek 7 tatlı tarifi

    SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ

    Malzemeler:

    1 su bardağı irmik

    1 kilo süt

    1 yemek kaşığı bitkisel margarin

    7 yemek kaşığı toz şeker

    1 paket vanilya

    Üzeri için:

    Tarçın

    Yapılışı:

    Öncelikle soğuk süte irmik ve toz şeker ilave edilerek kaynatılır.

    Koyulaşıp muhallebi kıvamına gelince vanilya, tereyağı ve 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi ekleyerek boza kıvamına gelene kadar karıştırılır.

    Daha sonra ıslatılmış bir tepsi ya da bir kabın içine boza kıvamına getirilmiş olan karışım dökülerek soğutulur.

    Antep fıstığı, Hindistan cevizi ya da tarçınla süslenir ve soğuk olarak servis edilir. Afiyet olsun…
  • İftar sofralarında irmik şenliği! İrmikle yapılabilecek 7 tatlı tarifi

    ŞAMBALİ TATLISI TARİFİ

    Hamur için:

    3 su bardağı irmik

    1 çay bardağı şeker

    1,5 su bardağı yoğurt

    1 çay kaşığı karbonat

    1 kabartma tozu

    Şerbeti için

    4 ,5 su bardağı şeker

    1 çay kaşığı limon suyu

    3 ,5 su bardağı su
  • İftar sofralarında irmik şenliği! İrmikle yapılabilecek 7 tatlı tarifi

    Yapılışı:

    Öncelikle geni bir kap içine yoğurt ve şeker alınarak iyice karıştırılır. Ardından diğer malzemeler de ilave edilerek karıştırılır. Hazırlanan malzeme orta boy yağlanmış bir cam tepsiye boşaltılır.

    Tepsiye yayılan harç, ıslak bir el yardımıyla düzeltilir. Kaşık ve bıçak yardımıyla hafif bir şekilde tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek olan yerler çizilerek belirlenir.

    Daha sonra üzerine fıstıklar dizilir. Önceden ı175 derecede ısıtılmış olan fırına verilir ve yaklaşık 30 dakika altı ve üstü kızarıncaya kadar pişirilir.

    Bu sırada bir tencereye şeker ve su alınarak şerbeti hazırlanır. Kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır ve kaynama işlemi başlayınca 12-15 dakika daha kaynaması sağlanır.

    Bu sırada pişmiş olan tatlı fırından çıkarılır ve henüz sıcak iken şerbet bir kepçe yardımıyla üzerinde gezdirilir. 4-5 saat şerbeti güzelce çekmesi beklenir ve servis edilir. Afiyet olsun...
  • İftar sofralarında irmik şenliği! İrmikle yapılabilecek 7 tatlı tarifi

    DOLGULU İRMİK TATLISI TARİFİ

    Malzemeler

    2 su bardağı irmik

    200 gr tereyağı

    1 portakalın suyu

    Yarım su bardağı un

    1 çay bardağı toz şeker

    1 çay kaşığı kabartma tozu

    Dolgusu için

    1 çay kaşığı tarçın

    Yarım çay bardağı kavrulmuş susam

    200 gr ufalanmış kakaolu kek

    1 çay bardağı süt

    Yarım çay bardağı hindistan cevizi

    Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

    Şerbeti için

    2 su bardağı toz şeker

    3.5 su bardağı su

    1 yemek kaşığı limon suyu

    Yapılışı:

    Dolgulu irmik tatlısı için öncelikle şerbet bir tencereye toz şeker ve su eklenerek şerbet hazırlanır. Kaynamaya başlaması durumunda 7-8 dakika sonra limon suyu eklenir ve bir süre daha kaynatma işlemine devam edilir. Ardından ocaktan alınarak soğumaya bırakılır.

    Tatlının hamuru için gerekli olan malzemeler bir kap içerisine koyulur yoğurulur.

    Daha sonra ayrı bir yerde iç dolgusu için gerekli olan malzemeler karıştırılır. Karıştırılan dolgudan uzun rulo şeklinde çubuklar hazırlanır.

    Hazırlanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler koparılarak dar dikdörtgen şeklinde açılır. Orta kısmına rolü haline getirilmiş olan dolgu yerleştirilerek arasında kalacak şekilde yuvarlanır. Ardından 2 parmak kalınlığında verev şekilde dilimlenir.

    Hazırlanan dolgulu irmik hamurları, önceden 170 derecede ısıtılmış fırına atılır.

    Pembeleşinceye kadar pişirilir ve fırından çıkartılır. İlk sıcağı çıktıktan sonra üzerine önceden hazırlanan şerbet dökülür ve bir saat dinlendirildikten sonra servis edilir. Afiyet olsun...
  • İftar sofralarında irmik şenliği! İrmikle yapılabilecek 7 tatlı tarifi

    FRAMBUAZLI İRMİK TATLISI TARİFİ

    Tabanı için:

    1 paket burçak bisküvi

    2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

    İrmikli muhallebisi için:

    1 su bardağı irmik

    1 lt süt

    1 su bardağı şeker

    1 yemek kaşığı tereyağı

    Frambuazlı sosu için:

    1 çay bardağı şeker

    1 tatlı kaşığı tereyağı

    1 yemek kaşığı nişasta

    250 gram dondurulmuş frambuaz

    1 su bardağı su

    Yapılışı:

    Öncelikle tabanı için bisküviler robottan çekilerek eritilmiş olan tereyağı ile karıştırılır. Orta boy bir borcamın tabanına yayılır.

    Bir bardak yardımıyla her tarafı eşit olacak bir şekilde bastırılır ve buzdolabında dinlenmeye bırakılır. Daha sonra muhallebisi hazırlanmaya başlanır.

    Tereyağı hariç tüm malzemeler bir tencereye alınır ve kaynatılır. Kaynamaya başlamasının ardından 5-6 dakika daha ocakta bekletilir ve ocaktan alınarak tereyağı ilave edilerek karıştırılır. Hazırlanan muhallebi, buzdolabında bekletilmiş olan bisküvili tabanın üzerine dökülür.

    Frambuazlı sos için tereyağı hariç tüm malzemeler bir tencere içinde karıştırılarak kaynamaya bırakılır. Kaynayan sos 5 dakika daha ocakta bekletilerek altı kapatılır.

    Ardından tereyağı ilave edilerek karıştırılır. Arzuya göre blenderlanır. Hazırlanan sos, muhallebinin üzerine yayılır. Buzdolabında en az 1 saat bekletildikten sonra servis edilir. Afiyet olsun…
  • İftar sofralarında irmik şenliği! İrmikle yapılabilecek 7 tatlı tarifi

    HİRA TATLISI TARİFİ

    Hamuru için:

    160 gr irmik

    120 gr yoğurt

    140 gr un

    1 adet yumurta

    75 gr sıvı yağ

    75 gr eritilmiş tereyağı

    5 gr vanilin

    1 adet portakal kabuğu rendesi

    5 gr kabartma tozu

    Bulamak için:

    40 gr irmik

    Şerbeti için:

    400 gr su

    400 gr şeker

    10 gr limon suyu

    Yapılışı:

    Hira tatlısı için öncelikle şerbet hazırlanır. Bir kaba şeker ve üzerine sıcak su koyularak çırpılır. 3-4 dakika çırptıktan sonra üzerine limon suyu ilave edilir ve biraz daha çırpılır.

    Daha sonra bir kenara alınır. Hamuru için bir kaba yoğurt, yumurta, sıvı yağ ve eritilmiş tereyağı alınır ve karıştırılır. Ardından diğer malzemeler ilave edilerek karıştırma işlemine devam edilir.

    Bir süre de el yardımıyla yoğurulur. Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak yuvarlanır ve irmiğe bulanır. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine bu işleme devam edilerek dizilir. Önceden 190 derecede ısıtılmış olan fırında, hazırlanan tatlı hamurları 35 dakika kadar pişirilir. Üzerleri kızarana kadar pişirilmiş olan tatlılar fırından alınarak ilk sıcağının gitmesi için bekletilir.

    Ardından üzerine önceden hazırlanmış olan şerbet gezdirilir.

    Şerbet iyice döküldükten sonra üzeri bir tepsi ile kapatılır ve şerbeti çekmesi beklenir. En az 45 dakika bekletilir. Antep fıstığı tozu ve Hindistan cevizi ile süslenerek servis edilir. Afiyet olsun…
  • İftar sofralarında irmik şenliği! İrmikle yapılabilecek 7 tatlı tarifi

    İRMİK HELVALI VANİLYALI PARFE TARİFİ

    Sütlü irmik helvası için:

    Yarım su bardağı irmik

    Yarım su bardağı toz şeker

    1 su bardağı süt

    20 g tereyağı

    1 çubuk tarçın

    Fesleğen ve kakuleli çilekler için:

    1 yemek kaşığı toz şeker

    1 yemek kaşığı dolusu kakule tohumları

    1 portakal suyu

    200g çilek (doğranmış̧)

    1 yemek kasığı bal

    3-4 yaprak fesleğen

    Yarım vanilya çubuğu

    Haşhaş ve vanilyalı parfe için

    100 g toz şeker

    4 yumurta sarısı

    300 g çırpılmış̧ krema

    1 çubuk vanilya veya 1/2 paket toz vanilya

    Yapılışı:

    Öncelikle bir tencereye süt ve şekerin yarısı koyularak orta ateşte şeker tamamen eriyene kadar karıştırılarak pişirilir. Ardından çubuk tarçın ilave edilerek şerbetin altı kapatılır.

    Daha sonra yapışmaz tabanlı bir tencerede tereyağı eritilir ve irmik eklenerek tahta bir kaşık yardımıyla sürekli karıştırılarak kavrulur. İrmiğin rengi karamel rengi alana kadar kavurma işlemine devam edilir.

    Önceden bir kenara ayrılmış olan şekerin diğer yarısı irmiğe eklenir. Ardından sıcak şekerli süt ilave edilir ve irmik tüm sütü çekerek macunsu bir kıvam alana kadar karıştırılır. Tencerede demlenmeye ve kendini toparlaması için bırakılır.

    Parfe kısmı için yumurta sarısı ve şekeri bir kaseye alınır ve kase içinde su kaynayan bir tencerenin üzerine benmari usulü yerleştirilir. Yumurtalar bir çırpıcı yardımı ile çırpılır.

    Altta kaynamakta olan suyun sıcaklığının etkisiyle karışım koyulaşmaya başlayacaktır. Çırpma kabı benmariden alınarak bir kenarda sürekli karıştırılır ve oda sıcaklığına gelmesi beklenir.

    Ardından vanilya ile çırpılmış krema, yumurtaya yedirilir. Bu işlemin yavaşça yapılması gerekmektedir.

    Servis kuplarına öncelikle irmik helvası azar miktarda paylaştırılır. Üzerine çilekler paylaştırılır ve ardından biraz daha irmik helvası pay edilir.

    En üste hazırlanan parfe paylaştırılır ve haşhaş tohumları serpilerek en az 4 saat dondurucuda bekletilir. Daha sonra üzerleri haşhaş, çilek ve fesleğen ile süslenerek servis edilir. Afiyet olsun.
  • İftar sofralarında irmik şenliği! İrmikle yapılabilecek 7 tatlı tarifi

    PORTAKALLI İRMİK TATLISI TARİFİ

    Muhallebi için:

    1 su bardağı irmik

    5 su bardağı süt

    1 su bardağı toz şeker

    1 paket vanilya

    Portakal sosu için:

    2 su bardağı portakal suyu

    Yarım su bardağı toz şeker

    3 silme yemek kaşığı mısır nişastası

    Yapılışı:

    Öncelikle portakal sosunun hazırlanması için nişasta, portakal suyu ve şeker bir tencereye koyularak karıştırılır. Topak kalmadan karıştırılan karışım ocağa alınır ve koyu bir kıvam alana kadar pişirilir. Karıştırarak pişirilen koyu bir kıvam alınca ocaktan alınarak su ile ıslatılan kalıba dökülür. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabına kaldırılır. Daha sonra irmik tatlısı hazırlanmaya başlanır ve bir tencereye şeker, irmik ve süt pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırılır. Topaklanmamasına özen gösterilerek koyulaşana kadar pişirilir. Ardından vanilya eklenerek karıştırılır ve ocağın altı kapatılır.

    Dolapta bekletilmiş olan kalıp çıkarılır ve üzerine muhallebi boşaltılır. Muhallebinin pürüzsüz bir şekil alması için üzeri hızlı bir şekilde spatula yardımıyla düzeltilir. İlk sıcağı çıkan tatlı tekrar buzdolabına kaldırılır ve en az 3 saat dinlendirilir. 3 saat sonra dolaptan alınan tatlı kenarlarına hafifçe bastırılarak servis tabağına ters çevrilir ve kalıptan çıkarılır. Arzuya göre süslenir ve dilimlenerek servis edilir. Afiyet olsun…

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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