Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'İftara ne tatlısı yapsam?' diyenler için tadıyla damak çatlatan, görüntüsüyle iştah açan yapımı kolay Ramazan tatlısı tarifleri

Ramazan sofralarının en güzel yanlarından birisi de birlik ve beraberliğin sağlandığı davet sofralarıdır. Sevdikleriyle iftar yapacak olanalar şimdiden hazırlıklarına başladı. İftar sonrası ağızların tatlanması için birbirinden güzel tarifleri ise sizler için bir araya getirdik. iftar yemeğinin üstüne şöyle güzel bir tatlı ne de iyi gider diyenler için görüntüsüyle bile ağızları sulandıran, yiyenlerin parmaklarını yiyeceği Ramazana uygun kolay tatlı tarifleri….

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 'İftara ne tatlısı yapsam?' diyenler için tadıyla damak çatlatan, görüntüsüyle iştah açan yapımı kolay tatlı tarifleri

    'İftara ne tatlısı yapsam?' diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Şimdiden başlayan iftar hazırlıkları için yemek yapımından önce tatlınızı hazırlayıp dinlendirebilirsiniz. Muhteşem iftar sofralarının olmazsa olmazı tatlı tarifleri yapımı kolay olmasıyla da oldukça pratik. Sütlüsünden şerbetlisine, meyvelisinden gelenekseline kadar çok çeşit tatlı tarifiyle davetlilerinizi mest edin. İşte bayılacağınız görüntüsü şahane, tadı efsane, yapımı kolay İftar için uygun tatlı tarifleri
  • 'İftara ne tatlısı yapsam?' diyenler için tadıyla damak çatlatan, görüntüsüyle iştah açan yapımı kolay tatlı tarifleri

    ŞEKERPARE TARİFİ

    Geleneksel bir Türk tatlısı olan şekerpare kolay malzemelerle hazırlanabilen hem lezzetli hem de hafif bir şerbetli tatlı. Ağızda kıyır kıyır dağılan tadıyla sofraların vazgeçilmesi şerbetli şekerpareyi mutlaka deneyin.

    Malzemeler:

    1 adet yumurta

    125 gram margarin

    ½ su bardağı pudra şekeri

    2 dolu çorba kaşığı irmik

    Aldığı kadar un

    1 paket kabartma tozu

    1 paket vanilya

    Şerbeti için;

    2 su bardağı toz şeker

    3 su bardağı su

    4-5 damla limon suyu

    Üzeri için;

    Fındık

    1 yumurtanın sarısı
  • 'İftara ne tatlısı yapsam?' diyenler için tadıyla damak çatlatan, görüntüsüyle iştah açan yapımı kolay tatlı tarifleri

    Şekerpare nasıl yapılır?

    Öncelikle şerbet malzemelerini bir tencerede bir araya getirin ve şerbeti kaynatmaya başlayın. Çünkü tatlı fırından çıktığında şerbet soğuk olacak.

    Hamuru kolay yoğurabilmek için margarini oda ısısında bekletin.

    Karıştırma kasesinde önce yumuşayan margarini ve pudra şekerini yoğurun.

    Üzerine yumurtayı da ilave edin ve karıştırın.

    Ardından irmik, kabartma tozu, vanilya ve unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya devam edin.

    Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettiğinizde şekerpare hamuru hazır demektir.

    Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve yuvarlayarak yağlanmış tepsiye dizin.

    Üzerlerine bütün fındıkları yerleştirin ve yumurta sarısı sürün. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

    Fırından çıkan sıcak kurabiyelerin üzerine şerbeti dökün ve çekmesini bekleyin.

    Tatlınız şerbetini çektiğinde artık servise hazır.
  • 'İftara ne tatlısı yapsam?' diyenler için tadıyla damak çatlatan, görüntüsüyle iştah açan yapımı kolay tatlı tarifleri

    MİDENİZİ RAHATLATACAK YOĞURTLU ANANASLI KUP TARİFİ

    Çok şeker içermeyen bu tarif, ramazan akşamlarının geç saatlerinde yeseniz bile sizi rahatsız etmeyecek hafif bir alternatif olacak.

    Malzemeler

    2 su bardağı süzme yoğurt

    1 su bardağı labne peynir

    1 çay bardağı pudra şekeri

    1 paket vanilya

    1 limon kabuğu rendesi

    1 ananas

    1 çay bardağı iri badem

    Yoğurtlu ananaslı kup nasıl yapılır?

    Süzme yoğurt, labne peynir, pudra şekeri ve vanilyayı çırpma kabına alın ve mikserle orta devirde 2 dakika çırpın.

    Limon kabuğu rendesini de ekleyerek biraz daha çırpmaya devam edin.

    Karışımın aralarına ananas ve badem koyarak kuplara paylaştırın.

    Buzdolabında 1 saat bekletin.
  • 'İftara ne tatlısı yapsam?' diyenler için tadıyla damak çatlatan, görüntüsüyle iştah açan yapımı kolay tatlı tarifleri

    BADEMLİ KEŞKÜL (KEŞKÜL’Ü FUKARA) TARİFİ

    Fukara Keşkülü, doyurucu olması ve insanı tok tutması nedeniyle Kanuni devrinin imaretlerinde fakirlere dağıtılan yüksek kalorili, sütlü bir tatlıdır. Keşkül ise, hindistan cevizinin içi oyulmak suretiyle elde edilen kabın adıdır.

    Bademli keşkül malzemeleri:

    2,5 su bardağı süt

    1 adet yumurta sarısı

    1/2 su bardağından biraz fazla toz şeker

    2 yemek kaşığı buğday nişastası

    1 yemek kaşığı toz badem

    2 yemek kaşığı hindistan cevizi

    Üzeri için:

    Yeşil toz fıstık

    Badem
  • 'İftara ne tatlısı yapsam?' diyenler için tadıyla damak çatlatan, görüntüsüyle iştah açan yapımı kolay tatlı tarifleri

    Bademli keşkül (keşkül-ü fukara) nasıl yapılır?

    Derin bir tencereye 2,5 su bardağı süt koyun. Üzerine yarım su bardağından biraz fazla toz şeker ve 2 yemek kaşığı buğday nişastası ekleyin.

    Son olarak 1 yemek kaşığı toz badem ve 1 adet yumurta sarısı ilave edin. Tüm malzemeyi iyice çırpın.

    Daha sonra muhallebiyi ocağa alıp, orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

    Karışımınız kaynayınca üzerine 2 yemek kaşığı hindistan cevizi ekleyip, bir süre daha kaynatın.

    Bademli keşkül (keşkül-ü fukara) piştikten sonra ocaktan alıp, sıcak olarak servis kaplarına paylaştırın.

    Bademli keşkül (keşkül-ü fukara) nın ilk sıcaklığı çıkınca üzerini yeşil toz fıstık ve bademler ile süsleyin.

    Ardından buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz.
  • 'İftara ne tatlısı yapsam?' diyenler için tadıyla damak çatlatan, görüntüsüyle iştah açan yapımı kolay tatlı tarifleri

    İNCİRLİ NESCAFELİ KREMALI KEK TARİFİ

    Bir kek ne kadar lezzetli olabilirse o kadar işte. Eminiz kekin böylesini hiç yemediniz. Hem kek hem şerbet hem muhallebi bir arada. Üstelik nescafenin muhteşem aromasıyla resmen damak çatlatan cinsten. Hele ki incir ve cevizin bir araya gelmesiyle adeta lezzet ve vitamin şöleni! İşte tam ölçülü incirli nescafeli kremalı kek tarifi…

    Malzemeler:

    Dikdörtgen borcam için:

    4 yumurta

    1 su bardağı şeker

    1 kahve fincanı sıvı yağ

    1 kahve fincanı su

    1 kahve fincanı süt

    6-8 adet minik doğranmış incir

    Alabildiğine un

    Kek piştikten sonra ıslatmak için:

    1, 5 su bardağı su

    2 yemek kaşığı şeker

    1 yemek kaşığı nescafe

    Kreması için:

    2 yemek kaşığı un

    2 yemek kaşığı nişasta

    1 su bardağı şeker

    1 litre süt

    1 paket krem şanti

    1 yemek kaşığı margarin
  • 'İftara ne tatlısı yapsam?' diyenler için tadıyla damak çatlatan, görüntüsüyle iştah açan yapımı kolay tatlı tarifleri

    İncirli nescafeli kremalı kek nasıl yapılır?

    Yumurta ve şekeri mikser yardımıyla 5 dakika kadar çırpalım.

    Süt, sıvı yağ ve suyu ekleyelim biraz daha çırpalım.

    Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve unu eledikten sonra karıştıralım.

    Kek harcımızın üzerine dökelim ve çırpma teli ile iyice karıştıralım.

    Kek harcımız akışkan bir kıvamda olmayacak tabi çok katı da olmayacak.

    İncirlerin batmaması için bu önemli bir püf nokta. Hafif yağlanmış borcam tepsimize kek harcımızı alalım.

    Diğer tarafta incirleri minik minik doğrayalım.

    ** incirler sert ise 10 dakika kadar suda bekletin. 

    1 yemek kaşığı un ile incirleri elimizle harmanlayalım.

    İncirler iyice unlandıktan sonra kek harcımızın üzerine her tarafına gelecek şekilde yerleştirelim. Bu işlem önemli incirleri direk olarak kek harcına karıştırırsanız tabana çökme yapar ve hoş olmaz bu şekilde yüzeyde kalıyor ve ilk lokmada incir tadı damağınızda yerini alıyor.

    Kekimizi 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirelim.

    Pişen kekimizi ılımaya alalım. Bu arada kremamızı pişirelim. Un, nişasta, şeker ve sütü tencereye alalım.

    Çırpma teli ile karıştıra karıştıra kremamız koyulaşıncaya kadar pişirelim.

    Pişen kremayı soğumaya alalım. Yeterince soğuduktan sonra içine 1 paket toz krem şanti dökelim ve margarini ilave edelim.

    Mikser yardımı ile 15 dakika kadar çırpalım. Bu işlem önemli lütfen zamandan almayın. Enfes kremaya ulaşmak için biraz sabır:)

    Nescafeli sosumuzu hazırlayalım. 1, 5 su bardağı sıcak suya, 1 yemek kaşığı nescafe ve şekeri ilave edelim.

    Şeker eriyinceye kadar karıştıralım.

    Soğuk kekin üzerine yemek kaşığı ile bu sosumuzu kekin her tarafına gelecek şekilde dökelim. 5 dakika kadar bekleyelim ve kremasını üzerine düzgün bir şekilde dökelim.

    Buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra servis edebiliriz. Hatta bir gece önceden yaptığınızda daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Lezzeti tam olarak oturuyor. Bir gece önceden hazırlamak isterseniz tepsinin üzerini streçle ya da bir kapla kapatın ki kremada çatlama olmasın.
  • 'İftara ne tatlısı yapsam?' diyenler için tadıyla damak çatlatan, görüntüsüyle iştah açan yapımı kolay tatlı tarifleri

    KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ

    Malzemeler:

    Kadayıf için:

    400 gr tel kadayıf

    1 yemek kaşığı tereyağı

    4 yemek kaşığı şeker

    1 su bardağı kırılmış ceviz

    Muhallebi için:

    1 lt süt

    5 yemek kaşığı un

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 su bardağı şeker

    5 gr vanilya

    100 ml krema

    Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?

    Kadayıflar el yardımıyla küçük parçalara bölünür.

    Tavaya tereyağı, şeker ve kadayıf alınarak kavrulmaya başlanır. Kadayıf renk alınca altı kapatılır ve kenara alınarak içerisine ceviz eklenir.

    Muhallebi yapacağınız tencereye un ekleyerek kavurun. Unun kokusu çıkana kadar kavurun.

    Unun kokusu çıktıktan sonra tereyağını ekleyerek hızlıca çevirin ve sütü ekleyin.

    Vanilya ve şekeri ilave ederek çırpın, pürüzsüz hale gelip kıvam alana kadar pişirin.

    Kapağını kapatarak soğumaya bırakın.

    Ilıdığında kremayı ekleyerek blender ya da çırpıcı yardımıyla pürüzsüz hale getirin.

    Hazırladığınız kadayıfı kabın altına dizin, arasına muhallebiyi koyun ve geri kadayıf koyarak servis edin. Afiyet olsun.

    Kadayıflı muhallebinin püf noktaları

    Kadayıfları kavururken fazla pişmemesine dikkat edin ve yanmaması için sık sık karıştırın.

    Muhallebiyi hazırlarken topaklanmalar oluşursa karıştırma işlemini hızlandırın.

    Muhallebi piştikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı koyup eritin. Bu sayede daha koyu bir kıvam elde edebilirsiniz.

    Muhallebinin kıvamı çok koyu olursa, tekrardan ocağa alın ve üzerine yavaş yavaş süt ekleyin.

    Hazırladığınız muhallebinin içini ve üzerini, muz, çilek gibi meyve dilimleri ile süsleyebilirsiniz.

    Eğer aynı gün içerisinde servis etmeyecekseniz muhallebiyi ve kadayıfı ayrı muhafaza ederek saklayın. Yumuşamaması için servis etmeden hemen önce serperek servis edin.
  • 'İftara ne tatlısı yapsam?' diyenler için tadıyla damak çatlatan, görüntüsüyle iştah açan yapımı kolay tatlı tarifleri

    KARAMELLİ TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ

    Karamelli tavuk göğsü için malzemeler:

    Muhallebisi için:

    1 litre süt

    125 gram tereyağı veya margarin

    1 su bardağı un

    1 su bardağı toz şeker

    1 paket vanilya

    Karamel sos için:

    1/2 su bardağı toz şeker

    2 yemek kaşığı tereyağı

    1/2 su bardağı süt (ılık)

    Üzeri için:

    1 avuç ceviz

    Karamelli tavuk göğsü nasıl yapılır?

    Bir tencereye tereyağını alın ve unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

    Yavaş yavaş sütü ilave edin ve bir yandan karıştırın.

    Sütün tamamını ilave ettikten sonra şekeri ekleyin.

    Kıvam aldıktan sonra ocaktan alın ve ara ara karıştırarak soğumasını bekleyin.

    Muhallebi soğuduktan sonra içerisine vanilya ilave edin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıcıyla karıştırın.

    Muhallebiden 1 su bardağı kadar ayırın ve kalanları kaselerin yarısını dolduracak şekilde bölüştürün.

    Geniş bir tavada şekeri kısık ateşte yakmadan eritin.

    Şeker eriyip hafif karamel rengi aldığında tereyağını ekleyin ve karıştırın.

    Tereyağı eridiğinde ılık sütü ilave edin ve ocağın altını kapatın. Sürekli karıştırarak sütü karışıma iyice yedirin.

    Karamel sosu bir kaseye alın ve içine ayırdığınız muhallebiyi ekleyin.

    Bir çırpıcıyla iyice karıştırın.

    Soğumuş tavuk göğsünün üzerine karameli muhallebiyi dökün ve yayın.

    Bir süre daha dinlendirdikten sonra üzerine ceviz veya fındık serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
  • 'İftara ne tatlısı yapsam?' diyenler için tadıyla damak çatlatan, görüntüsüyle iştah açan yapımı kolay tatlı tarifleri

    PARMAK TATLISI TARİFİ

    Şerbetli tatlı sevenlerdenseniz aynı zamanda kolay yapımı olsun diyenlerdenseniz muhteşem bir tatlı tarifiyle karşınızdayız. Herkesin damak tadına hitab edecek hafif tadıyla ve kolay yapımıyla en sevdiğiniz tatlılardan olacak. Özellikle dolapta soğutulduktan sonra servis edildiğinde aranan lezzeti tam anlamıyla sunar. Ağızda dağılan kıvamı ve şerbeti içine çeken parmak tatlısını yaparken istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz.

    Parmak tatlısı için malzemeler:

    1 adet yumurta

    1 çay bardağı sıvı yağ

    1 çay bardağı irmik

    1 çay bardağı toz şeker

    2,5 su bardağı un

    3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

    1 paket kabartma tozu

    1 paket vanilya

    Bulamak için:

    5 yemek kaşığı irmik

    Şerbeti için:

    3 su bardağı su

    2 su bardağı toz şeker

    1 tatlı kaşığı limon suyu

    Parmak tatlısı nasıl yapılır?

    Parmak tatlısı yapılışı itibariyle en kolay şerbetli tatlılar arasında yerini alır. Yapım aşamasında bütün malzemeler bir araya getirilir. Şerbeti için su ve şeker tencerede birleştirilir.

    Daha sonra şeker eriyene dek karıştırılır ve ocağın altı açılır. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatılır ve içine limon suyu eklenir.

    Ardından ise soğumaya bırakılır. Hamur için un hariç gerekli olan tüm malzemeler bir kaba alınır. Un azar azar eklenerek, ele yapışmayan bir hamur kıvamı elde edilene kadar yoğurulur.

    Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır ve elde yuvarlanarak silindir şekli verilir. Bir tabağa beş yemek kaşığı irmik alınır ve hazırlanan hamurlar irmiğe bulanır.

    Ardından yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye aralıklarla yerleştirilir. Tepsiye dizilen hamur parçalarını önceden ısıtılmış 180 derece fırına konur.

    Üstleri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirilir. Fırından çıkarılan tatlılar anında başka bir kaba aktarılır.

    Tencerede soğumaya bırakılan şerbet, tatlının üzerine dökülerek dağıtılır. Tatlı şerbeti tamamen çekene kadar oda sıcaklığında bekletilir.

    Şerbeti çekmiş olan parmak tatlısı, üstünde toz antep fıstığı ya da Hindistan ceviziyle birlikte süslenerek servis edilir.

    Parmak tatlısının püf noktaları

    Şerbet soğuk, tatlı sıcakken yapılan birleştirme işleminde oldukça dikkatli olunmalıdır.

    Tatlının lezzet kıvamının belirlendiği bu aşamada şerbet her bölgeye eşit olacak şekilde dağıtılmalıdır. Tatlının ve şerbetin sıcaklığı ayarında olmalıdır.

    Göze hitap eden bir sunum yapmak isteyen kişiler, parmak tatlısının üstünü toz Antep fıstığı taneleri ya da Hindistan ceviziyle birlikte süsleyebilirler.

    Lezzet olarak herkesin damak zevkine uyum sağlayan bu tatlıyı, çeşitli süslemeler yaparak ağız sulandıran bir sunum tabağı hazırlayabilirsiniz.
  • 'İftara ne tatlısı yapsam?' diyenler için tadıyla damak çatlatan, görüntüsüyle iştah açan yapımı kolay tatlı tarifleri

    SARAY TATLISI TARİFİ

    Saray tatlısı için malzemeler:

    5 su bardağı süt

    4 yemek kaşığı un

    2 yemek kaşığı nişasta

    6 yemek kaşığı toz şeker

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 paket vanilin

    Üzeri için:

    1 paket hazır çikolata sosu

    1,5 su bardağı süt

    Dışı için:

    100 gram fındık kırığı

    Saray tatlısı nasıl yapılır?

    Tencereye yağ ve vanilin hariç tüm malzemeleri koyup orta ateşte karıştırın.

    Koyulaşan muhallebinin altını kapatın.

    Tereyağ ve vanilin ekleyerek karıştırmaya devam edin. Muhallebeyi dökeceğiniz bardakları ıslatın. Bu şekilde muhallebi bardaktan kolay çıkacaktır.

    Muhallebiyi eşit şekilde bardaklara paylaştırın. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Sonrasında üzerlerini streçle kapatıp buzdolabına kaldırın. En az 3-4 saat bekletin.

    Süre sonunda kıvam alan muhallebiyi bardaktan çıkarmak için elinizle bastırarak hava almasını sağlayın.

    Bardaktan çıkardığımız muhallebiyi ikiye kesin.

    Kenarlarını fındık kırığına bulayın.

    Çikolata sosunu paketin arkasında yazan şekilde hazırlayın. Dilerseniz benmari usulü çikolata da eritebilirsiniz. Ardından üst kısımlarına sosu gezdirin ve servis edin.
  • 'İftara ne tatlısı yapsam?' diyenler için tadıyla damak çatlatan, görüntüsüyle iştah açan yapımı kolay tatlı tarifleri

    SUPANGLELİ TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ

    Supangleli tavuk göğsü için malzemeler:

    Tavuk göğsü için:

    125 gram tereyağı

    1 su bardağı un

    1 litre süt

    1 su bardağı toz şeker

    Supangle için:

    500 gram süt

    ½ su bardağı toz şeker

    1,5 yemek kaşığı un

    1 yemek kaşığı nişasta

    2 yemek kaşığı kakao

    1 adet yumurta sarısı

    60 gram bitter çikolata

    Üzeri için:

    2 yemek kaşığı kakao

    Supangleli tavuk göğsü nasıl yapılır?

    Tavuk göğsünü hazırlamak için, bir tencerede tereyağını eritin. Üzerine unu ilave edip 2-3 dakika kadar kavurun.

    Kavrulan unun üzerine süt ve toz şekeri ekleyip, sürekli olarak karıştırarak pişirin

    Kıvamı koyulaşmaya ve kaynamaya başladıktan sonra ocaktan alıp bir kaseye aktarın ve oda sıcaklığında bekletin.

    Supangleyi hazırlamak için, ayrı bir tencereye süt, toz şeker, un, nişasta, kakao ve yumurta sarısını ekleyin ve sürekli olarak karıştırarak koyulaşana dek pişirin.

    Pişen karışımı ocaktan alın ve sıcakken doğranmış bitter çikolata parçalarını ekleyip pürüzsüz bir kıvama gelene dek karıştırın.

    Oda sıcaklığında beklettiğiniz tavuk göğsünü pürüzsüz ve ağdalı bir hale gelene kadar, yaklaşık 5 dakika mikserle çırpın.

    Hazırladığınız tavuk göğsünü tabanını suyla ıslattığınız bir servis kabına boşaltın. Üzeri kabuk olana dek oda sıcaklığında bekletin.

    Üzeri kabuklaşmış olan tavuk göğsünün üzerine supangleyi dökün ve güzelce yayın. Buzdolabında soğuyana dek, yaklaşık 3-4 saat bekletin.

    Servis etmeden önce süzgeç yardımıyla üzerini kaplayacak kadar kakao serpiştirin.

    Supangleli tavuk göğsü hazır, afiyet olsun!
  • 'İftara ne tatlısı yapsam?' diyenler için tadıyla damak çatlatan, görüntüsüyle iştah açan yapımı kolay tatlı tarifleri

    YÖRÜK SÜTLACI TARİFİ

    Yörük sütlacı için malzemeler:

    1 litre süt 4,5 yemek kaşığı pirinç unu

    1 su bardağı toz şeker

    ½ çay kaşığı safran

    6 yemek kaşığı haşlanmış buğday

    3 yemek kaşığı haşlanmış kuru fasulye

    4 yemek kaşığı haşlanmış nohut

    Üzeri için:

    1 tatlı kaşığı toz ceviz içi

    1 tatlı kaşığı toz antep fıstığı

    1 çay kaşığı toz tarçın

     

    Yörük sütlacı nasıl yapılır?

    Bakliyatları önceden içme suyunda bekletin, ayrı ayrı tencerelerde bol suda haşlayın ve haşlama sularını tamamen süzün. Nişastayı ayrı bir yerde sulandırmadan eklemeyin.

    Safran yerine aspir kullanabilir, sütlaca bu şekilde renk verebilirsiniz. Kullanacağınız toz şeker miktarını arzu ettiğiniz oranda azaltıp arttırabilirsiniz.

    Süt, şeker ve pirinç ununu tencerede karıştırarak pişirmeye başlayın. Safranı az miktarda sıcak su ile ıslatın.

    Sütlü karışım hafif kıvam alınca safran ve bakliyatları ekleyip koyulaşana kadar pişirin.

    Karışımı kaselere alıp soğutun. Soğuyan tatlıyı yemişler ve tarçın ile süsleyip servis edin. Afiyet olsun.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.