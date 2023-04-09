İncirli nescafeli kremalı kek nasıl yapılır?

Yumurta ve şekeri mikser yardımıyla 5 dakika kadar çırpalım.

Süt, sıvı yağ ve suyu ekleyelim biraz daha çırpalım.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve unu eledikten sonra karıştıralım.

Kek harcımızın üzerine dökelim ve çırpma teli ile iyice karıştıralım.

Kek harcımız akışkan bir kıvamda olmayacak tabi çok katı da olmayacak.

İncirlerin batmaması için bu önemli bir püf nokta. Hafif yağlanmış borcam tepsimize kek harcımızı alalım.

Diğer tarafta incirleri minik minik doğrayalım.

** incirler sert ise 10 dakika kadar suda bekletin.

1 yemek kaşığı un ile incirleri elimizle harmanlayalım.

İncirler iyice unlandıktan sonra kek harcımızın üzerine her tarafına gelecek şekilde yerleştirelim. Bu işlem önemli incirleri direk olarak kek harcına karıştırırsanız tabana çökme yapar ve hoş olmaz bu şekilde yüzeyde kalıyor ve ilk lokmada incir tadı damağınızda yerini alıyor.

Kekimizi 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirelim.

Pişen kekimizi ılımaya alalım. Bu arada kremamızı pişirelim. Un, nişasta, şeker ve sütü tencereye alalım.

Çırpma teli ile karıştıra karıştıra kremamız koyulaşıncaya kadar pişirelim.

Pişen kremayı soğumaya alalım. Yeterince soğuduktan sonra içine 1 paket toz krem şanti dökelim ve margarini ilave edelim.

Mikser yardımı ile 15 dakika kadar çırpalım. Bu işlem önemli lütfen zamandan almayın. Enfes kremaya ulaşmak için biraz sabır:)

Nescafeli sosumuzu hazırlayalım. 1, 5 su bardağı sıcak suya, 1 yemek kaşığı nescafe ve şekeri ilave edelim.

Şeker eriyinceye kadar karıştıralım.

Soğuk kekin üzerine yemek kaşığı ile bu sosumuzu kekin her tarafına gelecek şekilde dökelim. 5 dakika kadar bekleyelim ve kremasını üzerine düzgün bir şekilde dökelim.

Buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra servis edebiliriz. Hatta bir gece önceden yaptığınızda daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Lezzeti tam olarak oturuyor. Bir gece önceden hazırlamak isterseniz tepsinin üzerini streçle ya da bir kapla kapatın ki kremada çatlama olmasın.