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Paket gıdaya son! Sağlıklı beslenmek isteyip cipsten vazgeçemeyenler için cankurtaran yöntem: Evde çıtır cips tarifi

İçerisinde trans yağ bulunduğundan dolayı marketlerde satılan hazır cips son derece sağlıksızdır. Trans yağlar ise diyabet, koroner kalp hastalığı ve obeziteye neden olarak sağlığınızı tehlikeye atar. Ayrıca araştırmalara göre trans yağlar kısırlık, karaciğer bozuklukları, kanser, alzheimer ve parkinson gibi rahatsızlıklara neden olabildiği gözlemlenmiştir. Sağlıklı beslenmek için uzak durulması gereken paket cipslere alternatif olacak harika bir yöntemle bu noktada kurtarıcınız olacak. Evde çıtır çıtır cips yapımıyla hem kendiniz için hem de davetlileriniz için harika bir atıştırmalık yapmaya hazır mısınız?

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  • Paket gıdaya son! Sağlıklı beslenmek isteyip cipsten vazgeçemeyenler için cankurtaran yöntem: Evde çıtır cips tarifi

    Sağlıksız atıştırmalıkların en başında gelen cipsten bir türlü vazgeçemiyor, yedikçe yiyorsanız bu dertten kurtulmanın yolu çok basit. Nasıl mı? Kendi cipsinizi evde yaparak. Cips sevenler için harika bir alternatif olacak evde cips yapımıyla sağlıksız gıdalardan da uzak kalmış olacaksınız. İşte tadında bayılacağınız dışardan aldıklarınızı unutturacak evde çıtır cips tarifi
  • Paket gıdaya son! Sağlıklı beslenmek isteyip cipsten vazgeçemeyenler için cankurtaran yöntem: Evde çıtır cips tarifi

    Üstelik sağlıklı! İddia ediyoruz bu tarif favoriniz olacak. Evde çıtır cips tarifiyle parmaklarınızı yiyeceğiniz muhteşem bir lezzetle sağlıklı atıştırmalıkların bir numarası olacaksınız.
  • Paket gıdaya son! Sağlıklı beslenmek isteyip cipsten vazgeçemeyenler için cankurtaran yöntem: Evde çıtır cips tarifi

    EVDE CİPS TARİFİ

    Tadına bayılacağınız cips tarifinin malzemeleri ise şu şekilde;

    Malzemeler:

    2 adet yufka

    1.5 yemek kaşığı salça

    1 çay bardağı su

    1 tatlı kaşığı tuz

    Yarım çay bardağı sıvı yağ

    1 küçük boy kuru soğan

    1 çay kaşığı kırmızı toz biber

    1 yemek kaşığı mısır unu

    1 tatlı kaşığı kekik

    1 çay kaşığı kimyon

    1 çay kaşığı dolusu nane

    1 diş sarımsak
  • Paket gıdaya son! Sağlıklı beslenmek isteyip cipsten vazgeçemeyenler için cankurtaran yöntem: Evde çıtır cips tarifi

    EVDE CİPS NASIL YAPILIR?

    Evde cips yapımı ise oldukça basit. İşte sırasıyla evde cips tarifinin yapım aşamaları;

    Yukarıda belirtilen malzemeler ile evde cips yapmak çok kolay.

    Öncelikle bir kase için 1.5 çorba kaşığı domates salçası alarak üzerine su, sıvı yağ ve mısır unu ilave ederek karıştırma işlemine başlayalım.

    Yufkaya tat vermesi için konulan mısır unu topaklaşmaması için iyice karıştıralım.

    Sıra baharatlara geldi malzemeler kısmında yer alan bütün baharatları karışımın içine ekleyelim.

    Küçük doğranmış sarımsaklar ve soğanlar karışıma dahil edilir.

    Kasenin üzerine streç filmi ile örtülür ve buzdolabına beklemeye alınır.

    1 saat dinlenme süresi geçtikten sonra yufkanın üst yarısına fırça yardımıyla salçalı karışım sürülür ve yufkaya ikiye ayrılır.

    Katlanılan yufka bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayrılarak tekrar sos sürülür.

    Yufkalar ters çevrilerek diğer yüzüne de fırça yardımıyla salçalı sos sürülür.
  • Paket gıdaya son! Sağlıklı beslenmek isteyip cipsten vazgeçemeyenler için cankurtaran yöntem: Evde çıtır cips tarifi

    Katlanılan yufkaların enine boyuna kesilmesiyle kare şeklinde yufkalar oluşur. Kare yufkalar ise üçgen hale getirilerek yağlı kağıt serili tepsiye koyulur. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 6-7 dakika kontrollü şekilde pişirme işlemi gerçekleşir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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