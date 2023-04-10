Sıradan kahvaltı sofralarınızdan sıkıldıysanız, farklı lezzetler denemek istiyor ama aynı zamanda görselliğe de önem veriyorsanız doğru adrestesiniz! Hafif lezzetinin yanı sıra muhteşem bir sunum şıklığıyla görenlerin ağzını sulandıracak pankek tarifine bayılacaksınız. Özellikle diyet yapanlar ya da sağlığına dikkat edenler için şekersiz pankek tarifi sabah öğünlerinizin vazgeçilmezi olacak! Damağınızda eşsiz bir tat bırakacak olan muzlu pankek için gerekli malzeme listesini ve tarifini sizler için hazırladık. İşte favoriniz olacak muzlu şekersiz unsuz pankek tarifi…