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Tam bir diyet tatlısı! Lezzetli ve hafif tadı ile kilo aldırmayan şekersiz unsuz pankek tarifi

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen pankek, kahvaltı sofralarını adeta şölene çeviriyor. Eğer siz de hafif tatların tutkunuysanız ya da yaza girmeden fit olmam lazım diyor ancak tatlıdan da vazgeçemiyorsanız şekersiz unsuz fit pankek tarifini mutlaka denemelisiniz. Peki sabah öğünlerinin vazgeçilmez lezzeti olacak şekersiz unsun pankek tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte sizi en şık pastanedeymiş gibi hissettirecek pankek tarifi…

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  • Tam bir diyet tatlısı! Lezzetli ve hafif tadı ile kilo aldırmayan şekersiz unsuz pankek tarifi

    Sıradan kahvaltı sofralarınızdan sıkıldıysanız, farklı lezzetler denemek istiyor ama aynı zamanda görselliğe de önem veriyorsanız doğru adrestesiniz! Hafif lezzetinin yanı sıra muhteşem bir sunum şıklığıyla görenlerin ağzını sulandıracak pankek tarifine bayılacaksınız. Özellikle diyet yapanlar ya da sağlığına dikkat edenler için şekersiz pankek tarifi sabah öğünlerinizin vazgeçilmezi olacak! Damağınızda eşsiz bir tat bırakacak olan muzlu pankek için gerekli malzeme listesini ve tarifini sizler için hazırladık. İşte favoriniz olacak muzlu şekersiz unsuz pankek tarifi
  • Tam bir diyet tatlısı! Lezzetli ve hafif tadı ile kilo aldırmayan şekersiz unsuz pankek tarifi

    ŞEKERSİZ FİT PANCAKE TARİFİ

    Pankek için gerekli olan malzemeler:

    Yarım çay kaşığı karbonat

    1 adet büyük boy olgun muz

    1 yumurta

    1 çay kaşığı vanilya özütü

    1 çay bardağı yulaf ezmesi

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    5 yemek kaşığı süt
  • Tam bir diyet tatlısı! Lezzetli ve hafif tadı ile kilo aldırmayan şekersiz unsuz pankek tarifi

    Servis için:

    Bal

    Orman meyveleri
  • Tam bir diyet tatlısı! Lezzetli ve hafif tadı ile kilo aldırmayan şekersiz unsuz pankek tarifi

    ŞEKERSİZ FİT PANCAKE NASIL YAPILIR?

    Yulaf ezmesini un kıvamına gelene kadar rondodan geçirin.
  • Tam bir diyet tatlısı! Lezzetli ve hafif tadı ile kilo aldırmayan şekersiz unsuz pankek tarifi

    Yumurtayı geniş bir kabın içerisine kırın ve iyice çırpın.

    Başka bir kasenin içerisinde muzu çatal yardımıyla püre haline getirin.
  • Tam bir diyet tatlısı! Lezzetli ve hafif tadı ile kilo aldırmayan şekersiz unsuz pankek tarifi

    Daha sonra yulaf ezmesi, muz, süt, zeytinyağı, karbonat ve bir iki damla limon suyunu çırptığınız yumurtanın bulunduğu kabın içerisine ekleyin.
  • Tam bir diyet tatlısı! Lezzetli ve hafif tadı ile kilo aldırmayan şekersiz unsuz pankek tarifi

    Malzemelerin iyice birbiriyle karıştırın. Hazırladığınız karışımı buzdolabında 30 dakika boyunca dinlendirin.
  • Tam bir diyet tatlısı! Lezzetli ve hafif tadı ile kilo aldırmayan şekersiz unsuz pankek tarifi

    Son olarak karışımı hafif yağlayıp ısıttığınız tavaya kepçe yardımıyla dökün ve arkalı önlü pişirim.

    Üzerine bal gezdirip orman meyveleri ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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