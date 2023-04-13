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Dirsek ve koltuk altı kararmasına bu yöntemlerle son verin! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor

Kış ayının geride kalması ve baharın sonlarına doğru adı adım yaklaşırken cilt bakımının önemi yeniden gün yüzüne çıktı. Özellikle yaz aylarında giyilen kıyafetler diz, dirsek ve koltuk altı kararması kabusunu ortaya çıkarıyor. Evde doğal yöntemlerle can sıkan burumdan kurtulmak ise mümkün. İşte diz, dirsek ve koltuk altı kararmasını gideren doğal yöntemler…

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  • Dirsek ve koltuk altı kararmasına bu yöntemlerle son verin! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor

    Yaz aylarına adım adım yaklaşırken tiril tiril kıyafetler şimdiden dolaplarda yerini almaya başladı. Şimdiden yazın ne giyeceğini düşünenleri korkutan ise vücudun bazı bölgelerine meydana gelen kararmalar! Kadınların korkulu rüyası haline gelen koltuk altı, diz ve dirsek kararmalarını doğal yöntemlerle geçirebilirsiniz. Peki diz, dirsek ve koltuk altı kararması nasıl geçer? Diz, dirsek ve koltuk altı beyazlatma yöntemleri nelerdir? İşte birbirinden etkili doğal çözümler...
  • Dirsek ve koltuk altı kararmasına bu yöntemlerle son verin! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor

    Tam bir kabusa dönüşebilen ciltteki kararmalar özellikle yaz aylarında oldukça can sıkıcı bir hal alıyor. Farklı nedenlerden ötürü meydana gelen kararmalar zamanla çok daha fazla koyulaşmaya başlıyor ve kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. Koltuk altındaki tüyleri jiletle tıraş etmek, gebelik ya da menopoz gibi dönemlerde yaşanan hormonal değişimler, terlemeyi önleyen kozmetik ürünler, obezite, aşırı terleme veya kalıtsal nedenler cilt kararmalarına yol açabiliyor. Estetik olarak kötü bir görünüm yaratan bu renk farklılığı, yazlık kıyafetlere geçilmesiyle birlikte daha büyük bir sorun haline gelebiliyor.
  • Dirsek ve koltuk altı kararmasına bu yöntemlerle son verin! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor

    SADECE 1 HAFTA KULLANARAK TÜM DİRSEK KARARMALARINDAN KURTULUN!

    Limonun sağlık üzerindeki faydalarını hepimiz biliyoruz. Suyundan kabuğuna şifa deposu olan limonun bu yönünü duyunca çok şaşıracaksınız. Tam bir vitamin deposu olan limon cilt sağlığı ve güzelliğinin de bir numarası. Peki limonun dirsek kararmalarının önüne geçtiğini duymuş muydunuz?
  • Dirsek ve koltuk altı kararmasına bu yöntemlerle son verin! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor

    Tam bir C vitamini kaynağı olan limonun cilt güzelliği için en büyük yardımcımız olduğunu biliyoruz ancak hiç bilmediğimiz yönleri de bulunuyor. Neredeyse her alanda kullandığımız limon dirsek kararmalarının da önüne geçiyor.
  • Dirsek ve koltuk altı kararmasına bu yöntemlerle son verin! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor

    Özellikle yaz aylarında kolların ve dizlerin ön plana çıktığı kıyafetler tercih edildiğinden görsel olarak dirsek kararmaları kötü bir görünüme neden oluyor. Estetik açıdan oldukça can sıkan bu durumdan limonla kurtulmak mümkün. Sadece bir hafta denemeyle ortaya çıkan sonuca çok şaşıracaksınız.
  • Dirsek ve koltuk altı kararmasına bu yöntemlerle son verin! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor

    Özellikle masa başı çalışanlarında sıkça görülen dirsek kararmaları güneşte fazla kalması ya da aşırı derecede sürtünerek zamanla ölü hücrelerin artmasıyla koyulaşarak oluşuyor.
  • Dirsek ve koltuk altı kararmasına bu yöntemlerle son verin! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor

    Zamanla can sıkıcı bir hale dönüşen dirsek kararmalarını ortadan kaldırmak istiyorsanız limondan yardım alabilirsiniz.
  • Dirsek ve koltuk altı kararmasına bu yöntemlerle son verin! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor

    Limonun yarısını kesip dirseklerinize hafifçe masaj yaparak 20 dakika boyunca uygulayın. Her gün düzenli uyguladığınızda, dirseklerinizdeki tonun eşitlendiğini göreceksiniz.
  • Dirsek ve koltuk altı kararmasına bu yöntemlerle son verin! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor

    LİMON VE KARBONAT

    Limonun içerisinde bulunan asitler, cilt beyazlatma konusunda oldukça etkilidir. Limon suyu, cildi ölü hücrelerden de arındırır. Bu nedenle doğal maske tariflerinin de aranılan malzemesidir. Diz, dirsek ve koltuk altlarınızı beyazlatmak istiyorsanız sorunlu bölgelere limon suyu ve karbonat sürün. Ardından dairesel hareketlerle ovalayın. Bu uygulamayı her gün düzenli olarak tekrar ettiğinizde kısa sürede koltuk altı bölgenizdeki renk farklılığını görebilirsiniz.
  • Dirsek ve koltuk altı kararmasına bu yöntemlerle son verin! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor

    ELMA SİRKESİ

    Bakterileri öldürücü etkisi bulunan, koku oluşumunu önleyen elma sirkesiyle koltuk altı diz ve dirsek kararmalarına çözüm bulabilirsiniz. Sirkenin asitli yapısı, cildi beyazlaştırmada oldukça etkili. Ancak hassas bir cilde sahipseniz sirkeyi ilk başta cildinizin küçük bir yerine uygulamakta fayda var. Bu kür için elma sirkesini sorunlu bölgeye sürdükten sonra 15 dakika kadar bekleyin ve durulayın.
  • Dirsek ve koltuk altı kararmasına bu yöntemlerle son verin! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor

    ALOE VERA

    Antibakteriyel özelliğiyle cildi temizleyen ve besleyen aloe verayla, ciltteki kararmalardan kurtulabilirsiniz. Bu doğal kür için aloe vera yapraklarından çıkan jeli koltuk altlarınıza sürerek güzelce masaj yapın. 15 dakika kadar bekleyin, jel bu sürede kuruyacaktır. Hafifçe ovarak jeli ciltten arındırın ve soğuk suyla cildi durulayın.
  • Dirsek ve koltuk altı kararmasına bu yöntemlerle son verin! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor

    HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

    Neredeyse her derde deva olan, saç ve cilt bakımında kullanılan Hindistan cevizi yağı, kararmalara da çözüm oluyor! Koltuk altlarının rengini açma özelliğine sahip olan Hindistan cevizi yağı, içerdiği E vitamini sayesinde cildi besliyor. Hindistan cevizini kararan bölgelere düzenli olarak uygulayarak kesin çözüm elde edebilirsiniz.
  • Dirsek ve koltuk altı kararmasına bu yöntemlerle son verin! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor

    MUZ KABUĞU

    Bir muzun kabuğuyla koltuk altlarınızı güzelce ovalayın. Muz kalıntıları tamamen kuruyuncaya kadar bekleyin. Kuruyan muzları hafifçe ovarak temizleyin ve soğuk ile yıkayın. Muz kabuğunun içeriğinde bulunan sitrik asit, ciltteki kararmalar için etkilidir.
  • Dirsek ve koltuk altı kararmasına bu yöntemlerle son verin! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor

    PATATES

    Eğer hassas bir cildiniz varsa cilt kararmaları için patatesten faydalanabilirsiniz. Bir dilim patatesle koltuk altlarınızı beşer dakika boyunca ovup ardından yıkayın. Bir başka yöntemse patatesin suyunu koltuk altlarınıza sürün, on dakika bekletip yıkayın. Bu yöntem düzenli kullanımda sonuç verecektir.
  • Dirsek ve koltuk altı kararmasına bu yöntemlerle son verin! Can sıkan bu durum 1 haftada yok oluyor

    YULAF EZMESİ VE YOĞURT

    Yoğurt ve yulaf ezmesi karışımı da cildi ölü derileri temizleyerek cildi beyazlatır. 2 yemek kaşığı yoğurdun içerisine bir 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi ekleyin. Bu karışımı masaj yaparak kararmaların olduğu bölgeye sürün. Daha sonra soğuk su kullanarak koltuk altlarınızı, diz ya da dirseğinizi durulayın.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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