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Araştırma sonuçları gösterdi: Depresyon, bağırsaklarınız ve yediklerinizle ilgili olabilir!

Son dönemlerde çok sayıda kişide görülmeye başlanan depresyonun nedeni yediklerimiz olabilir mi? Kulağa ilginç gelse de araştırma sonuçları ruh halimizin bağırsak sağlığıyla bağlantılı olduğunu gösterdi.

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  • Depresyon, bağırsaklarınız ve yediklerinizle ilgili olabilir mi?

    Çok sayıda araştırma, insan bağırsağı mikrobiyomunun bileşimini ruh hali ve zihinsel sağlıkla ilişkilendirir. Bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca mikrop ile sinir sisteminin belirli bir bölümü arasındaki bu etkileşim, bağırsak-beyin ekseni olarak bilinmeye başlandı. Bağırsak mikrobiyomu yediklerimizle şekillendiği ve etkilendiği için, paket servis ve fastfood yiyecekler diyetin ruh sağlığında rol oynayabilir.
  • Depresyon, bağırsaklarınız ve yediklerinizle ilgili olabilir mi?

    Depresyon önemli bir araştırma alanıdır. Veriler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 21 milyon yetişkinin hayatları boyunca en az bir kez majör depresif dönem geçirdiğini gösteriyor. Aynı zamanda, depresyon iyi anlaşılmamıştır. Bu hem depresyonun altında yatan nedenleri hem de onu tedavi etmenin en etkili yollarını içerir.
  • Depresyon, bağırsaklarınız ve yediklerinizle ilgili olabilir mi?

    Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçları, bağırsak mikrobiyomunun ve diyetin depresyonda rol oynadığı fikrini ortaya koydu. Çalışma, bağırsakta belirli bakteri türlerinin varlığı veya yokluğu ile depresyon semptomlarının varlığı veya yokluğu arasında bir bağlantı buldu.
  • Depresyon, bağırsaklarınız ve yediklerinizle ilgili olabilir mi?

    Araştırmacılar, Hollanda'da yürütülen iki farklı nüfus temelli çalışmadan toplanan verileri kullandı. Bu tür araştırmalar, fiziksel ve zihinsel sağlık konularını anlamak için binlerce gönüllüden toplanan tıbbi bilgileri kullanır. Bağırsak ve depresyonla ilgili yeni çalışmada araştırmacılar, her biri dışkı örnekleri sağlayan 2.539 yetişkinden alınan verileri inceledi. Çalışma katılımcıları ayrıca ruh sağlığına odaklanan 20 soruluk bir anketi de yanıtladılar.
  • Depresyon, bağırsaklarınız ve yediklerinizle ilgili olabilir mi?

    Araştırmacılar verileri parçaladıklarında, çalışma katılımcılarının bağırsaklarındaki belirli bakteri popülasyonları ile ruh sağlığı anketlerine verdikleri cevaplar arasında tutarlı bağlantılar buldular. Analiz, depresif semptomların başlangıcında rol oynadığı görülen bir avuç spesifik mikrop seçti. Bazı bakteri türleri için, aşırı bolluk depresyonla bağlantılıydı. Bu, Eggerthella olarak bilinen ve daha önceki çalışmalarda da depresyonla ilişkili olduğu bulunan bir bakterinin aşırı büyümesini içeriyordu. Diğer bakteriler için, tükenmiş bir popülasyon, depresif semptomların varlığıyla ilişkilendirildi. Bu, önceki bağırsak depresyonu çalışmalarında tanımlanan bir bakteri olan Subdoligranulum'u içeriyordu.
  • Depresyon, bağırsaklarınız ve yediklerinizle ilgili olabilir mi?

    Bu sonuçlar, bağırsak-beyin ekseninin ruh sağlığında çok önemli bir rol oynadığı teorisine önemli ölçüde destek veriyor. Diyetin bağırsak mikrobiyomlarımızın sağlığı ve çeşitliliği üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu için ne yediğimiz önemlidir.
  • Depresyon, bağırsaklarınız ve yediklerinizle ilgili olabilir mi?

    Bağırsak mikropları, diyetlerimizdeki lifle beslenir, bu nedenle bol miktarda sebze, yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, kuruyemişler, tahıllar ve baklagiller almak önemlidir. Sağlıklı yağlar da bağırsak sağlığını ve depresyonu önlemede büyük ölçüde yarar sağlayabilir.

    Araştırmalar, omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir diyetin Subdoligranulum popülasyonlarını desteklediğini göstermiştir.
  • Depresyon, bağırsaklarınız ve yediklerinizle ilgili olabilir mi?

    Sonuç olarak, dengeli bir diyet sadece fiziksel sağlığı değil aynı zamanda zihinsel sağlığı da destekler.

    Kaynak: uclahealth.org

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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