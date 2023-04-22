Depresyon, bağırsaklarınız ve yediklerinizle ilgili olabilir mi?

Araştırmacılar verileri parçaladıklarında, çalışma katılımcılarının bağırsaklarındaki belirli bakteri popülasyonları ile ruh sağlığı anketlerine verdikleri cevaplar arasında tutarlı bağlantılar buldular. Analiz, depresif semptomların başlangıcında rol oynadığı görülen bir avuç spesifik mikrop seçti. Bazı bakteri türleri için, aşırı bolluk depresyonla bağlantılıydı. Bu, Eggerthella olarak bilinen ve daha önceki çalışmalarda da depresyonla ilişkili olduğu bulunan bir bakterinin aşırı büyümesini içeriyordu. Diğer bakteriler için, tükenmiş bir popülasyon, depresif semptomların varlığıyla ilişkilendirildi. Bu, önceki bağırsak depresyonu çalışmalarında tanımlanan bir bakteri olan Subdoligranulum'u içeriyordu.