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Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize

Severek tüketilen incirin yaprağı bile faydalıymış. Kalsiyum ve fosfor bakımından zengin bir içeriğe sahip olan incir yaprağı kemik sağlığında oldukça faydalı. Tokluk hissi sağlayarak metabolizmayı da hızlandıran incir yaprağı zayıflamanın yanı sıra birçok hastalığı önlemede de oldukça etkili. İşte binbir derde deva incir yaprağının faydaları…

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  • Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize

    İncir yaprağının faydaları saymakla bitmiyor! Birçok meyve ve sebze, yalnızca kendisiyle değil; yaprağıyla da şifa kaynağı oluyor! Yaprağı da yenir mi demeyin, öyle faydaları var ki şimdiye kadar neden duymadım diyeceksiniz. Diyabete karşı doğal bir şifa olan incir yaprağı çay olarak tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırır ve kabızlığı önler. Peki, incir yaprağı çayı nasıl yapılır, faydaları nedir? İşte incir yaprağı çayı tarifi ve faydaları
  • Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize

    İNCİR YAPRAĞININ FAYDALARI

    2016 yılında yapılan araştırmada, incir yaprağının diyabet semptomlarını ortadan kaldırıcı bir etkisi olduğu ortaya çıkarıldı. Aynı zamanda kolesterol seviyesi ile beraber glikoz seviyesini de istenilen seviyeye getirdiği de biliniyor. Adeta mucizevi etkileri bizlere sunan incir yaprağı kan şekerini ve kan basıncını dengelerken, kabızlık sorunları ile kas spazmı konusunda da oldukça etkilidir. Hatta meme kanserine karşı etkili bir çözüm yöntemi olarak da öne çıktığını söylemek mümkün.
  • Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize

    Bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendiren incir yaprağı, aynı zamanda antioksidan etkisi gösteriyor. Bu etkisinden dolayı bakteri ve virüs kaynaklı hastalıklara karşı önemli bir savunma mekanizması oluşturur. Kişinin antioksidan seviyesinin istenilen dengeye ulaştırırken, vücuttaki istenmeyen toksinlerin atılmasına da imkan sağlar.

    İşte incir yaprağının sağlığa olan faydaları…
  • Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize

    Bağırsakları Çalıştırır

    İçerdiği bol lif sebebiyle, bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir. Kabızlık için de çözüm olan incir yaprağı, kanı da temizleyerek vücudun arınmasına yardımcı olur.
  • Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize

    Kanserli hücrelerin oluşumunu önler

    Bünyesinde barındırdığı vitaminler sayesinde kanserli hücreleri yok eden incir yaprağı, kemik ağrılarına, kas ve iskelet sistemi hastalıklarına bitkisel çözüm olabilir.
  • Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize

    Metabolizmayı canlandırır

    İncir yaprağı enerji veren bir etki barındırır ve verdiği enerji sayesinde metabolizmayı hareketlendirir. Bu şekilde, metabolizmik hastalıkların önüne geçebilirsiniz. İncir yaprağı sayesinde sindirim sorunlarını da önlemek mümkündür.
  • Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize

    Kalp hastalıklarını önler

    İncir yaprağı suyu veya çayı sayesinde kalp hastalıklarının önüne geçmek çok kolay olacak. Bu yapraklarda bulunan maddeler sayesinde, kan akışını dengelenir ve damar tıkanıklığı önlenir. Kalp hastalığına yakalanmamak için ihtiyaç duyulan omega yağ asitleri, incir yaprağında mevcuttur.
  • Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize

    Kan şekerini dengeler

    İncir yaprağı şeker hastalığına da şifa kaynağı. Kan şekerini dengeleyici yönü ile dikkatleri üzerine çeken incir yaprağı, doğal insülin içermektedir. Hekim onayından sonra tüketilen incir yaprağı, diyabet hastalarının hayatını kolaylaştırabilir.
  • Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize

    Cilt hastalıklarını iyileştirir

    İncir yaprağını kaynatıp soğuttuktan sonra zona olan bölgeye uygularsanız, zonanın etkisinin hafiflediğini görebilirsiniz. Farklı cilt semptomlarına (kızarıklık, kaşıntı gibi) da iyi gelen incir yaprağını düzenli olarak uygulayabilirsiniz.
  • Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize

    Doğal antibiyotik

    İncir yaprağı doğal antibiyotik etkisi ile vücuttaki enfeksiyonlara iyi gelir. İdrar yolu enfeksiyonu için tercih edilmesi gereken bitkisel çözümlerden biridir. ​
  • Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize

    Diyabete karşıdır

    En sık görülen rahatsızlıklardan biri olan diyabete karşı incir yaprağı tüketimi, doğal bir tedavi niteliğindedir. Siz de düzenli olarak incir yaprağı çayı içerek kandaki şeker miktarının dengelenmesini sağlar, diyabet etkilerini en aza indirebilirsiniz.
  • Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize

    Solunumu rahatlatır

    İncir yaprağı çayı, boğaz ağrısı gibi çeşitli üst solunum yolları enfeksiyonları için de bitkisel bir çözümdür.
  • Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize

    İNCİR YAPRAĞI ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

    İncir yaprağı çayını ya da suyunu düzenli tükettiğinizde, zayıflamanıza yardımcı olur. Diyetinize ek olarak, bitki çayı olarak tercih edilen incir yaprağı çayı; metabolizma hızını yükselterek vücudunuzdaki yapım yıkım işlerini hızlandırır. Sindirim sorunlarını da azaltan bu çay, kilo vermenize yardımcı olur. İncir yaprağı çayı tüketilen günlerde bol bol su içmek gerekir.
  • Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize

    İNCİR YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR?

    İncir yaprağı çayını yapmak oldukça pratiktir.

    Malzemeler:

    1 litre su

    4 adet taze incir yaprağı – 1 yemek kaşığı kurutulmuş incir yaprağı
  • Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş! Metabolizmayı hızlandırıp kalp hastalıklarını önleyen mucize

    Yapılışı:

    Çayı taze yapraklardan yapacaksanız 4 adet incir yaprağı yeterlidir. Daha önceden kuruttuğunuz incir yapraklarını kullanacaksanız 1 yemek kaşığı ile yapabilirsiniz.

    1 litre suyu kaynatın ve içine incir yapraklarını atın, 8 dakika kaynatın.

    8 dakika sonra suyu ocaktan alarak ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin.

    Çayı süzdükten sonra günde iki fincan içebilirsiniz.

     

 

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