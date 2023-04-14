İncir yaprağının faydaları saymakla bitmiyor! Birçok meyve ve sebze, yalnızca kendisiyle değil; yaprağıyla da şifa kaynağı oluyor! Yaprağı da yenir mi demeyin, öyle faydaları var ki şimdiye kadar neden duymadım diyeceksiniz. Diyabete karşı doğal bir şifa olan incir yaprağı çay olarak tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırır ve kabızlığı önler. Peki, incir yaprağı çayı nasıl yapılır, faydaları nedir? İşte incir yaprağı çayı tarifi ve faydaları…