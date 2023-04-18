İçeriğinde bulunan C vitamini başta olmak üzere A, E, K, B vitaminleriyle potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum ve demir ile insan sağlığı için oldukça yararlı bir meyve olan kızılcık suyu idrar yolları enfeksiyonlarında ve diş sağlığının gerekliliği için oldukça büyük bir önem taşır. Buna ek olarak kızılcık suyu böbrek taşı oluşumunu önleyerek ağız sağlığını iyileştirmekte etkilidir. İdrar yolları enfeksiyonları tedavisinde bir numaralı doğal şifa olarak kullanılan kızılcık suyu içinde bulunan oligomerik proantosiyanidin bileşenleri değerleriyle birçok ağrı yapan enfeksiyonların iyileştirilmesinde rol oynar. Düzenli tüketildiğinde enfeksiyonların kökünü kazımada oldukça etkili bir savaşçı olan kızılcık suyunun faydaları ise şu şekildedir…