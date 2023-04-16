Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ispanağı yoğurtsuz, havuç ve domatesi pişirerek tüketin! Meğer yanlış biliyormuşuz! Besinler nasıl tüketilmeli?

Sağlıklı beslenmek, sadece organik ürünler tüketmek, mevsiminde sebze ve meyve yemekle sınırlı değildir. Sağlıklı beslenmek, bedenin bütünlüğünü koruyabilmesi için gerekli olan gıdaları doğru bir şekilde tüketilmesidir. Yediğimiz besinlerden maksimum fayda sağlayabilmek için hangi besini nasıl tükettiğimiz büyük önem arz ediyor. Peki, besinler nasıl tüketilmeli?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ispanağı yoğurtsuz, havuç ve domatesi pişirerek tüketin! Meğer yanlış biliyormuşuz! Besinler nasıl tüketilmeli?

    Uzmanlar gıdaların nasıl tüketilmesi gerektiği konusuna dikkat çekiyor. Hepimiz sağlıklı beslenmenin önemini biliyoruz ancak bazen hangi besini nasıl tüketmemiz gerektiği konusunda yanlışlar yapabiliyoruz. Besinlerden daha fazla vitamin ve mineral almak ise mümkün. Bunun için sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı geliştirmek ve doğru bildiğimiz yanlışları öğrenmek gerekiyor. İşte besinlerin doğru tüketimi…
  • Ispanağı yoğurtsuz, havuç ve domatesi pişirerek tüketin! Meğer yanlış biliyormuşuz! Besinler nasıl tüketilmeli?

    Zerdeçal tüketirken karabiberi unutmayın

    Kanseri engellemesiyle bilinen zerdeçal son günlerde çok fazla tüketilmeye başlandı. Ancak zerdeçalın içerisinde bulunan kurkumin vücut tarafından öğütülmesi yeterince zor bir madde içerir. Bu nedenle yiyeceklerinize zerdeçal eklediğinizde muhakkak yanına bir tutam karabiber eklemeyi unutmayın. Karabiber zerdeçalın vücudunuzda bıraktığı kurkumin maddesinin özümsenmesini büyük oranda arttırır. Geriye de zerdeçalın faydalarından yararlanmak kalır.
  • Ispanağı yoğurtsuz, havuç ve domatesi pişirerek tüketin! Meğer yanlış biliyormuşuz! Besinler nasıl tüketilmeli?

    Havuç ve domatesleri pişmiş olarak tüketin

    Çoğu sebze ve meyvenin çiğ olarak tüketilmesi önerilse de aynı durum her sebze için geçerli değildir. Domatesi pişirmek içerisindeki yararlı likopen miktarını arttırır. Pişmiş olarak tüketilen havuçlar ise vücudunuz için maksimum fayda sağlar.
  • Ispanağı yoğurtsuz, havuç ve domatesi pişirerek tüketin! Meğer yanlış biliyormuşuz! Besinler nasıl tüketilmeli?

     

    Elmanın kabuğunu soymadan yiyin

    Elmanın vitaminin çoğu maalesef genellikle çöpe attığınız o kabuğunda. Soyarak yediğiniz elma vücudunuza neredeyse hiçbir fayda sağlamıyor. Kabuğundaki lif ve mineraller 2. Tip diyabetin önüne geçip sağlığınıza oldukça fayda sağlar.

     
  • Ispanağı yoğurtsuz, havuç ve domatesi pişirerek tüketin! Meğer yanlış biliyormuşuz! Besinler nasıl tüketilmeli?

    Ispanağı yoğurtsuz yiyin!

    Ispanağı yoğurtla beraber tüketmek ya da ıspanak yedikten bir saat sonra kalsiyum içeren besinler tüketmek ıspanaktan alacağınız demirin tamamen kaybolmasına yol açar. Ayrıca ıspanakla tüketilen yumurta veya ıspanaklı yumurta da ıspanağın demirini büyük ölçüde azaltır. Bu nedenle ıspanağı sadece salçalı yemek olarak tüketmeyi deneyin.
  • Ispanağı yoğurtsuz, havuç ve domatesi pişirerek tüketin! Meğer yanlış biliyormuşuz! Besinler nasıl tüketilmeli?

    Salataya yağ ekleyin

    Salatayı çoğu kez diyet amaçlı tüketiriz ve içerisine yağ eklemeyiz. Ancak bu durum sağlığınız açısından maksimum verim almanızı engelleyebilir. Salatanın içerisinde bulunan antioksidanlar içerisine zeytinyağı ve avokado yağı eklediğinizde maksimum düzeye çıkar vücudunuza da muazzam faydalar sağlar.
  • Ispanağı yoğurtsuz, havuç ve domatesi pişirerek tüketin! Meğer yanlış biliyormuşuz! Besinler nasıl tüketilmeli?

    Sarımsağı ezilmiş olarak tüketin

    Sarımsağın keskin kokusunun en önemli sebebi içerisinde yüksek miktarda antioksidan bulundurmasıdır. Sarımsağın içerisinde bulunan yüksek miktardaki antioksidan, özellikle kansere karşı oldukça etkili bir besin. Sarımsağın içinde bulunan bu etkili enzimlerin oluşması için uzmanlar sarımsağı ezerek tüketmeyi öneriyor.
  • Ispanağı yoğurtsuz, havuç ve domatesi pişirerek tüketin! Meğer yanlış biliyormuşuz! Besinler nasıl tüketilmeli?

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.