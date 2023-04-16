Uzmanlar gıdaların nasıl tüketilmesi gerektiği konusuna dikkat çekiyor. Hepimiz sağlıklı beslenmenin önemini biliyoruz ancak bazen hangi besini nasıl tüketmemiz gerektiği konusunda yanlışlar yapabiliyoruz. Besinlerden daha fazla vitamin ve mineral almak ise mümkün. Bunun için sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı geliştirmek ve doğru bildiğimiz yanlışları öğrenmek gerekiyor. İşte besinlerin doğru tüketimi…