KIRMIZI MEYVELER VE TURUNÇGİLLER

Kötü kolesterolün düşmesinde etkili olan besinler arasında, narenciye meyveleri, elma, üzüm ve çilek gibi besinler de geliyor. Lif açısından oldukça zengin olan bu meyveler, kolesterolün sindirim sisteminde emilmesini önler. Bunun yanı sıra çilek, elma, üzüm ve turunçgiller gibi besinler, vücuda zarar veren kötü kolesterol ve daha çok sayıda faktörün de ortadan kaldırılmasında etkin rol oynayan pektin bakımından oldukça zengin besinler arasında yer alır.

C vitamini, beta karoten, folat ve lif açısından zengin olan portakal, mandalina, papaya ve ananas gibi meyveler pıhtılaşmayı dengeleyerek kalp hastalıklarından korurlar.