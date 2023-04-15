KUDRET NARI NEDİR?

Kabakgillerin bir üyesi olan kudret narı halk arasında 'acayip elma' olarak da biliniyor. Ülkemizde fazla bilinmeyen kudret narı Tropik iklim bölgelerinde çokça yetiştiriliyor. Özellikle Asya ve Doğu Afrika'da kendiliğinden yetişen kudret narı ilaç endüstrisinde en çok kullanılan doğal ürünlerden olmasına rağmen Türkiye'de çok bilinmese de yaygın olarak Bursa ve Yalova çevresinde yetiştiriliyor.

Kudret narı, yeşil ve turuncu renkli olup, yabani salatalık şeklinde görünen, acımsı bitkidir. Hamken yeşil, olgunlaştığında sarı ile turuncu arası bir renge sahip olan ve görüntüsüyle dikkat çeken meyve, halk arasında acayip elma olarak da biliniyor. İçinde ise tıpkı nar gibi kırmızı ve çok taneli küçük meyveler bulunuyor. Tadı biraz farklı olsa da sağlık üzerindeki faydaları tadını geride bırakacak nitelikte.