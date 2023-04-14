B kompleks grubu vitaminlerinden B1, B2, B3, B5 ve B6 zengini olan pikan cevizi, iştahı dengeler ve vücudun ihtiyacı olan kaloriyi kullanmasında yardımcı olur. Günde bir avuç tüketilen pikan cevizi, beyin gelişmine katkı sağlar.

İçerdiği E vitamini sayesinde özellikle kalp krizi, felç gibi hastalıklara karşı koruyucu, diyabet riskini azaltıcı ve bağışıklık sistemini de güçlendirici etkiye sahiptir.

Günde bir avuç pikan cevizi tüketilmesi hafızayı da güçlendirmede önemli rol oynar.