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En fazla antioksidan içeren yemiş: Beyin hücrelerini korur ve kilo vermeye yardımcı olur!

Ağaçta yetişen yemişler arasında en yüksek antioksidan oranına sahip yemiş olan Pikan cevizi, sağlıklı atıştırmalık olarak muhteşem bir besin kaynağıdır. Özellikle son dönemlerde adını duymaya başladığımız pikan cevizi kilo vermek isteyenlerin ara öğünde atıştırmalık olarak başvurabileceği muhteşem bir yiyecektir.

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  • En fazla antioksidan içeren yemiş: Beyin hücrelerini korur ve kilo vermeye yardımcı olur!

    A, B1, B2, B3, B5, B6, C ve E vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, folik asit, fosfor, potasyum ve çinko gibi minerallerin önemli bir kaynağı olan pikan cevizi sağlık açısından oldukça faydalıdır. E vitamini sayesinde özellikle kalp krizi, felç gibi hastalıklara karşı koruyucu olan bu yemiş diyabet riskini azaltıcı ve bağışıklık sistemini de güçlendirici etkiye sahiptir. Pikan cevizinin faydalarıyla özellikle son dönemlerde gündemde yerini alırken; "Kilo vermeye yardımcı özelliği ile dikkat çeken pikan cevizinin faydaları neler?" sorularının cevabı da merak ediliyor.  
  • En fazla antioksidan içeren yemiş: Beyin hücrelerini korur ve kilo vermeye yardımcı olur!

    PİKAN CEVİZİNİN FAYDALARI

    Pikan cevizi, ağaçta yetişen yemişler arasında en yüksek antioksidan oranına sahip yemiştir ve vücuda birçok yararı vardır. Dışı fındığa ve kestaneye, içi ise cevize benzeyen bu besinin faydaları saymakla bitmez.

    Kolesterolü dengede tutar ve düzenler, omega-3 yönünden zengindir ve

    Kalp sağlığını korur çoklu doymamış yağlarla korur ve kalp krizi riskini düşürür. Kan akışını hızlandırır, damar sertliğini önler.
  • En fazla antioksidan içeren yemiş: Beyin hücrelerini korur ve kilo vermeye yardımcı olur!

    Yüksek oranda protein barındırması sebebi ile vejeteryanların da tercihi olabilir.

    Kan basıncını dengeler.

    Top tutma hissi oluşturur ve ayrıca yağların erimesine yardımcı olur.

    Güçlü bir sinir sistemi oluşturulmasını destekler.

    Hücrelerin yeniler ve kanserin düşmanıdır. Özellikle de prostat kanserine karşı önleyicidir.
  • En fazla antioksidan içeren yemiş: Beyin hücrelerini korur ve kilo vermeye yardımcı olur!

    B kompleks grubu vitaminlerinden B1, B2, B3, B5 ve B6 zengini olan pikan cevizi, iştahı dengeler ve vücudun ihtiyacı olan kaloriyi kullanmasında yardımcı olur. Günde bir avuç tüketilen pikan cevizi, beyin gelişmine katkı sağlar.

    İçerdiği E vitamini sayesinde özellikle kalp krizi, felç gibi hastalıklara karşı koruyucu, diyabet riskini azaltıcı ve bağışıklık sistemini de güçlendirici etkiye sahiptir.

    Günde bir avuç pikan cevizi tüketilmesi hafızayı da güçlendirmede önemli rol oynar.
  • En fazla antioksidan içeren yemiş: Beyin hücrelerini korur ve kilo vermeye yardımcı olur!

    E vitamini gibi yaşlanmayı geciktiren antioksidanlar yönünden zengin olup serbest radikal hasarını önler. E vitaminden elde edilen kimyasal bir bileşik olan zengin bir gamma tokoferol kaynağıdır. Solunum sağlığını destekler

    Pikan cevizi, kilo bakımından vücudun hayati bir parçası olan grehlin hormonunu etkiler. Bu etki tokluk hissi vereceğinden daha az yemek yemenize sebep olur. Bu sebeple, daha kolay kilo vermenizi sağlar.
  • En fazla antioksidan içeren yemiş: Beyin hücrelerini korur ve kilo vermeye yardımcı olur!

    Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antioksidanlar, kanser ve enfeksiyon riskini azaltmada da etkili rol oynar.

    Pikan cevizi; folik asit, A, C ve E vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko gibi minerallerin önemli bir kaynağıdır.
  • En fazla antioksidan içeren yemiş: Beyin hücrelerini korur ve kilo vermeye yardımcı olur!

    Öğrencilerin başarısında beslenme çok büyük önem taşır. Özellikle ara öğünlerde abur cubur tüketmektense, pikan cevizi gibi sağlıklı atıştırmalıkları alışkanlık haline getirmek konsantrasyon süresini de uzatır. Uzun saatler süren ödevler ve yoğun sınav dönemleri bedeni olduğu kadar zihni de çok yorar. Sınava hazırlık dönemi boyunca tüm besinleri içeren bilinçli beslenme; hem fiziksel ve ruhsal sağlığı olumlu etkiler, stres etkilerini azaltır, hem de okul / sınav başarısına katkıda bulunur.
  • En fazla antioksidan içeren yemiş: Beyin hücrelerini korur ve kilo vermeye yardımcı olur!

    Pikan cevizinin yapısındaki bazı bileşiklerin, beyin hücrelerine koruyucu etki gösterdiği saptanmıştır. Beynin özellikle hafıza ve mekansal öğrenme gibi kritik bölgelerinde iyileştirici etkisi olduğu belirlendiğinden, günde bir avuç pikan cevizi tüketilmesi hafızayı da güçlendirmede önemli rol oynar.
  • En fazla antioksidan içeren yemiş: Beyin hücrelerini korur ve kilo vermeye yardımcı olur!

    PİKAN CEVİZİ NASIL TÜKETİLMELİ? GÜNDE KAÇ TANE YENMELİ?

    Pikan cevizi içeriğindeki zengin vitaminler ve mineraller sebebi ile düzenli olarak tüketilmelidir. Bu sebeple, günde bir avuç pikan cevizini tüketilmesi önerilir, ara öğün olarak yenilebilir. Özellikle de gelişim çağında olan çocukların beyin gelişimi için önemli bir yer tutan pikan cevizi, herkes tarafından kendi avuç içi kadar tüketilmelidir.

    Diyete yardımcı olması için Pikan cevizi tüketmek doğru olacaktır. Pikan cevizinin yapraklarını kurutarak 1 litre kaynar suya 20 gram yaprak atabilirsiniz. 10-15 dakika demlediğiniz çayı, günde 2-3 bardaği geçmeyecek şekilde içebilirsiniz.
  • En fazla antioksidan içeren yemiş: Beyin hücrelerini korur ve kilo vermeye yardımcı olur!

    PİKAN CEVİZİ NEREDE YETİŞİYOR?

    Amerikan kökenli bir bitki türü olan Pikan cevizi ülkemizde de yetiştirilmektedir. Özellikle Güney Ege ile beraber Akdeniz Bölgesi kıyılarında yetişen Pikan cevizi, ılık iklimleri tercih etmektedir. Bu sebeple, daha çok Akdeniz ülkelerinde ve Akdeniz iklimlerinde yetişir. Pikan cevizi satın almak isteyenler alışverişlerini şu şekilde tamamlayabilir:

    İnternet satış siteleri

    Aktarlar

    Bitkisel ürün ve organik gıda marketleri

    Büyük kuruyemişçiler

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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