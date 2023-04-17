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Kaygılarınızın asıl nedeni bunlar olabilir! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

Günlük yaşantıda sıklıkla karşılaşılan kaygı durumunun normalden daha fazla seyretmesi anksiyeteye neden olabilir. Gün içerisinde görülen kaygılı anlar normal olarak kabul edilirken bu durumun aşırı bir şekilde tekrarlanması sağlık sorunlarına neden olabilir. Kaygılarınızın asıl nedeni tükettiğiniz besinlerden kaynaklanıyor olabilir. İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

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  • Kaygılarınızın asıl nedeni bunlar olabilir! Öğrenince asla dokunmayacaksınız! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

    Birçok farklı sebeple ortaya çıkabilen anksiyete genellikle birden fazla stresörün bir araya gelmesi sonucu oluşur. Bu sebeplerden birisi de yediğiniz yiyecekler olduğunu biliyor muydunuz?
  • Kaygılarınızın asıl nedeni bunlar olabilir! Öğrenince asla dokunmayacaksınız! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

    Yapılan araştırmalara göre bazı gıdalar sizi daha sakin hissettirirken, kimisinin ise anksiyetenin artmasına neden olabilecek bir uyarıcı olarak hareket edebildiği görülmüştür. Gergin ve stresli zamanlardan geçiyorsanız bir uzmana danışarak beslenme düzeninizi değiştirebilirsiniz. İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler...
  • Kaygılarınızın asıl nedeni bunlar olabilir! Öğrenince asla dokunmayacaksınız! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

    Kafein

    Kafein anksiyetenin artmasına neden olan bir numaralı besin olarak görülmektedir. Kahve uyku açıcı bir madde içerir fakat bu madde aynı zamanda anksiyeteyi tetikleyebilecek çeşitli yan etkilere de sahiptir. Örneğin, çok fazla kahve tüketimi (hatta bazı durumlarda bir fincan kahve bile) kalp çarpıntısına, gerginliğe, zor uyumaya, baş dönmesine neden olabilir.
  • Kaygılarınızın asıl nedeni bunlar olabilir! Öğrenince asla dokunmayacaksınız! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

    Kahve içtikten hemen sonra bu durumlarla karşılaşıyorsanız bunlar anksiyete belirtileridir ve hissetmeye başladığınızda, panik yapmaya başlarsınız ve anksiyetenin kısır döngüsüne girmiş olursunuz.
  • Kaygılarınızın asıl nedeni bunlar olabilir! Öğrenince asla dokunmayacaksınız! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

    Özellikle endişeli olduğunuz veya endişe duymanıza neden olan bir şeyler yapmak zorunda olduğunuz günlerde kafein tüketmemeye çalışın.
  • Kaygılarınızın asıl nedeni bunlar olabilir! Öğrenince asla dokunmayacaksınız! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

    Endişeli hissettiğiniz günlerde tamamen anksiyete dostu çaylar tüketmeniz bu durumun engellenmesine yardımcı olacaktır.
  • Kaygılarınızın asıl nedeni bunlar olabilir! Öğrenince asla dokunmayacaksınız! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

    *Kafeinin sadece kahvede olmadığını ve diğer pek çok içecekte bulunduğunu unutmayın!

    İşte kafein bulunan gıda ürünleri;

    Kahve

    Latte

    Cappuccino

    Espresso vb.

    Bazı çaylar

    Enerji içecekleri

    Çikolata
  • Kaygılarınızın asıl nedeni bunlar olabilir! Öğrenince asla dokunmayacaksınız! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

    Alkol

    Alkol vücudunuzun serotonin üretimi ve kullanımı ile bağlantılıdır. Serotonin ruh halinizi düzenlemek için ihtiyaç duyduğunuz nörotransmitterdir ve bir anksiyete hastası olarak muhtemelen serotonin eksikliğini yaşıyor olabilirsiniz.
  • Kaygılarınızın asıl nedeni bunlar olabilir! Öğrenince asla dokunmayacaksınız! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

    Ekmek, makarna ve glutenli ürünler

    Gluten genellikle birçok hasta için büyük bir kaygı tetikleyici olarak görülür. Bu yüzden buğday, arpa ve çavdar ürünlerini azaltmak, endişenizi daha iyi idare etmenin bir yolu olabilir.

    Glutenli ürünler yerine;

    Spiral sebzelerle makarna yapabilir, normal patates yerine tatlı patatesi, glutensiz ürünleri tercih edebilirsiniz.
  • Kaygılarınızın asıl nedeni bunlar olabilir! Öğrenince asla dokunmayacaksınız! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

    Gıda katkı maddeleri

    Doğal olmayan hiçbir şey anksiyeteye iyi gelmeyecektir. Tatlandırıcı (aspartam), yüksek fruktozlu mısır şurubu, MSG ve hatta gıda boyaları anksiyetede artışa neden olabilir.

    Genellikle yapılan yanlış ise bu gıda bileşenlerinin her zaman fark edilmiyor oluşudur.

    Çoğu zaman sakız, şurup, salata sosları, meyve suları gibi bazı favori besinlerinizde bu maddeler gizlenmiştir. Bu yüzden, satın almadan önce her ürünün içerik listesini okuma alışkanlığını edinin.

    Kaçınılması gereken bu maddelerin kullanılmaması sadece anksiyete krizlerinize değil aynı zamanda bir bütün olarak sağlığınızda iyi yönlü etkide bulunur.
  • Kaygılarınızın asıl nedeni bunlar olabilir! Öğrenince asla dokunmayacaksınız! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

    İçeresinde katkı maddeleri bulunan gıdalar:

    Aspartam

    Yüksek fruktozlu mısır şurubu

    MSG

    Gıda boyaları

    Tatlandırıcılar
  • Kaygılarınızın asıl nedeni bunlar olabilir! Öğrenince asla dokunmayacaksınız! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

    Abur cuburlar

    Herkes abur cubur yemeyi sever. Fakat, bu lezzetli ikramların ölçülü bir şekilde tüketilmesi zorunludur, çünkü popüler abur cubur öğelerinde kullanılan bileşenlerin çoğu, anksiyetede bir artışa neden olabilir. Bu yüzden daha sağlıklı alternatifleri ve atıştırmalıkları tercih etmeniz daha doğru olacaktır.
  • Kaygılarınızın asıl nedeni bunlar olabilir! Öğrenince asla dokunmayacaksınız! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

    Şeker

    Şeker tüketimi birçok sağlık problemlerine neden olurken aynı zamanda anksiyeteyi tetikliyor. Şeker sağlığımız için zararlıdır ancak bazı türleri faydalı olabilir. Bunun için doğal şeker olarak adlandırdığımız akçaağaç şurubunda ve balda bulunan tattan yararlanabilirsiniz. Bunlar sağlığınız beyaz şekerden çok daha masumdur.

    Rafine şekerler sizi halsiz ve yorgun hissettirebilir

    Üretimde belirli hormonların artmasına ve kaygı ve panik ataklarda artışa neden olabilir.
  • Kaygılarınızın asıl nedeni bunlar olabilir! Öğrenince asla dokunmayacaksınız! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

    Kaçınılması gereken rafine şeker çeşitleri ise:

    Sakaroz

    Glikoz

    Gruktoz

    Maltoz

    Laktoz

    Meyve suyu konsantreleri

    Tatlandırıcılardır.
  • Kaygılarınızın asıl nedeni bunlar olabilir! Öğrenince asla dokunmayacaksınız! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

    Özellikle çocukların geleceği için dikkat!

    Çocuğunuzun hareketlerine dikkat edin. Çok fazla abur cubur yemesi onu gergin ve sinirli hale getiriyor olabilir. Bu zamanda hazır ürünleri çocuklardan uzak tutmak zor ama ölçülü tüketilmesi çok önemli.
  • Kaygılarınızın asıl nedeni bunlar olabilir! Öğrenince asla dokunmayacaksınız! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

    Tuz

    Tuz tüketimi kafeine benzer şekilde anksiyete artışı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tuz, tansiyonunuzu arttırır bu da kalbinizi yorar.

    Bu, vücudunuzun gerginliği tetikleyen stres hormonlarını serbest bırakmasına, huzursuzluğa, sinirliliğe neden olur. Doğal besinleri ve baharatları kullanarak tuz tüketiminizi azaltmaya çalışın.
  • Kaygılarınızın asıl nedeni bunlar olabilir! Öğrenince asla dokunmayacaksınız! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler

    Eğer kaygı bozukluğu yaşıyorsanız özellikle tüketimini azaltmanız hatta bırakmanız gereken 15 ürün bulunmaktadır.

    Kahve

    Enerji içecekleri

    Patlamış mısır

    Meyve suyu

    Dondurulmuş gıdalar

    İşlenmiş gıdalar

    Fast food

    Kızarmış yiyecekler

    Şekerli atıştırmalıklar

    Hazır pişmiş ürünler

    Ekmekler

    Makarnalar

    Nişastalı karbonhidrat

    Tuzlu atıştırmalıklar

    Alkol

 

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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