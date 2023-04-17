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Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

Su içmenin vücudunuzun işlev görmesi ve sağlıklı kalmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu söylemeye gerek yok. İster çok aktif olun isterseniz hareketsiz bir yaşam sürün her vücudun günlük belli oranda suya ihtiyacı olacaktır. Gün boyunca sürekli olarak su içmek sağlıklı kalmanın ve zayıflanmanın kolay bir yoludur. Ancak her gün çok fazla su içmek mümkün mü? Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuza ne olur?

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  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    Günde 3,5 litre su içmek çok mu fazla? İşte diyetisyenlerin düşünceleri
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    BİR GÜNDE NE KADAR SU İÇMELİSİNİZ?

    Günde en az 3,5 litre su içmenin potansiyel avantajlarına ve sonuçlarına bakmadan önce, sizin için ne kadar fazla olabileceğini anlamak için günlük su tüketimi tavsiyesini not etmek önemlidir.

    Beslenme uzmanları Nutrition Twins ve Lyssie Lakatos "Genellikle

    - Erkeklerin günde yaklaşık 15,5 bardak (3,7 litre, yaklaşık bir galon) sıvıya ihtiyacı vardır.

    - Kadınların yaklaşık 11,5 bardak (2,7 litre, yaklaşık dörtte üç galon) sıvıya ihtiyacı vardır." diyor.
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    Tammy Lakatos Shames, "Bu, sudan, diğer içeceklerden ve yiyeceklerden alınan tüm sıvıları içerir. Tipik olarak, günlük sıvı alımının yaklaşık yüzde 20'si su dışında yiyecek ve içeceklerden gelir." açıklamasınada bulunuyor. 
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    Beslenme ikizleri Nutrition Twins "Gün boyunca içmeniz gereken su miktarı cinsiyetinizden, yaşınızdan, kilonuzdan, diyetinizin içeriğinden ve ne kadar aktif olduğunuzdan etkilenir - bu da ihtiyaçların büyük ölçüde değişmesine neden olabilir." diyor.
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    Bunu akılda tutarak, ortaya çıkabilecek olası faydalar ve yan etkiler açısından, her gün 3,5 litre su içmenin kişisel olarak sizin için nasıl etkili olacağını söylemek zor. Ve geçen yılın viral TikTok Water Gallon Challenge trendi, sizi düzenli sıvı alma alışkanlıklarınızı artırmanız için motive etmiş veya daha fazla su içmenin etkileri konusunda merak uyandırmış olsa da tam olarak ne kadar suyun en iyi olduğunu öğrenmek için sağlık uzmanınıza danışmalısınız.
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    Doktorunuzun günlük 3,5 litre su içmeyi rutininizin bir parçası haline getirmenin sizin için güvenli olduğunu söylediğini varsayarsak, düzenli olarak bu hacimde su içmeye ne kadar devam ederseniz dikkat etmeniz gereken bazı olası etkiler şunlardır;
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    KİLO VEREBİLİRSİNİZ

    Nutrition Twins'e göre, günde en az 3,5 litre su içmeye başladığınızda, iştahınızın eskisi kadar güçlü olmadığını fark etmeye başlayabilirsiniz. Bunun nedeni, bazen beynimizin sinyalleri, susuzluğu açlıkla karıştırmamıza neden olacak şekilde çaprazlayabilmesidir. Vücudunuz yeterince sıvı almadığında, bu özlemi gidermek için gitme içgüdünüz, vücudunuzun gerçekte aradığı H2O'yu tercih etmek yerine daha fazla yemek yemek olabilir. Sonuç olarak, fazladan yiyecek ve kalori tüketmeye başlayabilirsiniz.
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    Tersine, her gün 3,5 litre su içmek, aşırı yeme dürtünüzü bastırmanıza ve isteklerinizi yönetmenize yardımcı olabilir, bu da aç yerine gerçekten susadığınız zaman buna göre tepki vermenizi sağlar. Bu daha sonra kilo kaybına neden olabilir.

    Nutrition Twins, "Daha fazla içtiğinizde ve yeterince su içtiğinizde, bu açlık ortadan kalkar ve susuz kalmanın sonucu olan ekstra kalorileri tüketmeyi bıraktığınızda kilo verebilirsiniz" diyor.
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    AÇLIK VE TOKLUK DUYGUNUZLA BAĞLANTINIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ

    Öte yandan, düzenli olarak günde 3,5 litre su içmek, makul ölçüde porsiyonlar halinde bir yemek yedikten sonra bile gerçek bir tokluk hissi yaşamak söz konusu olduğunda organik vücut ipuçlarınızı ve sezgilerinizi potansiyel olarak bulanıklaştırabilir.

    Nutrition Twins, "Bol su içmek, susuzluğun açlıkla karıştırılmasını önlemenize yardımcı olabilir," diye uyarıyor, "eğer açlığı bastırmak için kilo vermek amacıyla çok su içiyorsanız ve sürekli olarak midenizin yanmasına neden oluyorsanız." şişmiş hissetmek için midenizi esnetebilir ve bu duyguya uyum sağlayabilirsiniz - ve tok hissetmek için daha fazla yemek gerekir."

    Başka bir deyişle, günde 3,5 litre su içmek, size diğer sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızla raydan çıkma izni vermez. Aşırı yeme dürtüsüne direnmek zor olsa da yeni içme rutininize göre yeme alışkanlıklarınız hakkında sağlıklı bir farkındalık sürdürmek genel sağlığınız için faydalı olacaktır.
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    TUVALETE KOŞARAK ÇOK ZAMAN HARCAYABİLİRSİNİZ

    Twins, "Her gün 3,5 litre su içmek, ilgili semptomlara ek olarak kabızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir" diyor. Bununla birlikte, günlük bu kadar su tüketimi daha sık idrara çıkmaya da yol açabilir.

    "Çok fazla içtiğinizde, hepsi vücudunuzda kalamaz - dışarı çıkması gerekir. Bu nedenle, sık sık tuvalete gitmeniz beklenebilir" diyorlar.
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

     

    Bu nedenle, gününüzün çoğunu boş bir tuvalet arayarak geçirmek istemiyorsanız, ne zaman ve nerede su içmeye karar verdiğinize dikkat etmeli ve tavsiye edilen miktarları aşmaktan kaçınmalısınız. Ayrıca, tuvalete gitmek için gecenin bir yarısı uyanmaya devam etmeyi gerçekten istiyor musunuz, yoksa yol gezilerinde tuvalet bulmak için birkaç dakikada bir durması gereken kişi mi olmak istiyorsunuz?
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    DAHA FAZLA ELEKTROLİTE İHTİYACINIZ OLDUĞUNUN FARKINA VARMANIZI SAĞLAYABİLİR

    Nutrition Twins'e göre, her gün bir galon su içmek, elektrolit eksikliği yaşadığınızı veya "suyunuza bir tutam Kelt tuzu" eklemeniz gerektiğini fark etmenizi kolaylaştırabilir.

    Twins, "Çok fazla su içiyorsanız ve yemeklerle birlikte içmediğiniz halde tuvalete koşmaya devam ediyorsanız, bu suyu emmek için yeterli elektrolitiniz olmadığı anlamına gelebilir" diyor. "Yani, tam anlamıyla senin içinden geçiyor."

    İkizler, "Suyunuza elektrolitler veya bir tutam Kelt tuzu ekleyin ve banyoya yaptığınız gezilerin azalıp azalmadığına bakın" diyor.
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    DAHA DÜZENLİ VE DAHA AZ ŞİŞKİN OLABİLİRSİNİZ

    Daha önce kabızlık sorunları yaşadıysanız, işleri tekrar sağlıklı bir akış hızında hareket ettirmenize yardımcı olabilecek birkaç yiyecek veya içecek vardır. Bununla birlikte, vücudunuzun içeriğine göre kaka yapabilmeniz için bu yedeklenmiş, şişkinlik hissinin üstesinden gelmenin bir başka basit çözümü, sadece daha fazla su içmektir.

    Nutrition Twins, "Pek çok insan, sadece yeterince su içmedikleri için kabızlık ve beraberinde gelen şişkinlik ile mücadele ediyor. Bu nedenle dışkıları sert ve geçmesi zor oluyor" diyor.

    "Yeterince su almıyorsanız ve bir galon su içmeye çabalarken tüketiminizi artırırsanız, dışkının daha yumuşak ve daha kolay geçmesine yardımcı olursunuz. Ve daha düzenli hale geldikçe, kabızlıkla gelen şişkinlik daha da rahatlayacak."
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    DAHA GENÇ GÖRÜNEBİLİRSİN

    Açıkçası, herhangi bir su çeşmesi, esasen mini bir "Gençlik Çeşmesi" işlevi görebilir. Nutrition Twins'e göre su, aynı anda hücreler arasındaki boşlukları doldururken hidrasyona yardımcı olan besinleri cilde taşır.

    "Bu, batık ve yıpranmış görünebilen susuz kalmış cildi önlemeye yardımcı olur. Hidratlı kalmak aynı zamanda hücreleri doldurarak cildin daha genç görünmesini sağlar."
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    DAHA FAZLA ENERJİNİZ OLABİLİR

    Gün boyunca size yardımcı olan suyun doğal harikalarına sahipken, kahve veya enerji içeceklerinden gelen kafeine kim ihtiyaç duyar? Beslenme İkizleri, bir galon suyun sizi gün boyu enerji dolu ve şarjlı tutabileceğini iddia ediyor.

    "Su, vücuttaki besinleri ve oksijeni beyne ve çalışan kaslara taşır. Biraz susuz kalsanız bile, beyne giden oksijen akışı bozulduğu için kendinizi yorgun hissedersiniz. Organlarınız ve tüm vücudunuz yorucu," diye açıklıyor Nutrition Twins. "Aslında araştırmalar, dehidrasyonun yalnızca % 1,6'sının yorgunluğa neden olduğunu bulmuştur. Bu, vücut ağırlığının % 1-3'ü veya 150 kiloluk bir kişide 1,5-4,5 pound olan hafif dehidrasyon olarak kabul edilir."
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    YİYECEKLERİNİZİ SİNDİRMEKTE DAHA FAZLA ZORLUK ÇEKEBİLİRSİNİZ

    Genel sağlığınızı korumak için uygun sıvı alımı şart olsa da sindirim sorunları olanlar günde bu kadar çok su içmeden önce iki kez düşünmek isteyebilir.

    Nutrition Twins, "Bu muhtemelen yalnızca sindirim sorunları olan bazı insanlar için geçerli olsa da sindirim enzimlerini seyrelttiği için yemeklerle birlikte çok miktarda su içmek iyi bir fikir değildir ve bu insanlar yiyeceklerini sindirirken daha fazla sorun yaşayabilir." diyor.
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    MİDE BULANTISI, YORGUNLUK, KAFA KARIŞIKLIĞI VEYA BAŞ AĞRISI YAŞAYABİLİRSİNİZ

    Bu belirtiler tanıdık geliyor mu? Belki de biraz susuz kaldığınızda benzer belirtiler hissettiniz. İlginçtir ki, çok fazla su içtiğinizde mide bulantısı, yorgunluk, kafa karışıklığı ve baş ağrısı yaşama riskiniz de vardır. Her gün ne kadar su tükettiğinizi abartırsanız, başka ciddi sağlık sorunları geliştirme şansınızı artırabilirsiniz.

    Nutrition Twins, "Gereğinden çok daha fazla su aldığınızda, vücudunuzdaki sodyumu seyreltir ve bu da hiponatremiye yol açabilir. Bu sizi nöbet geçirme, komaya girme ve hatta ölme riskine sokabilir." diyor. 
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINI ÖNLEYEBİLİRSİNİZ

    İdrar yolu enfeksiyonlarına duyarlı olma eğiliminde olanlar için, tonlarca kızılcık suyu içmek , rahatsızlığı önlemeye yardımcı olan içecekle ilgili tek taktik değildir. Nutrition Twins'e göre, bol su içmek bir idrar yolu enfeksiyonlarını söktürmede yardımcı olabilir.

    Nutrition Twins, "Su sadece idrarınızı seyreltmekle kalmaz, aynı zamanda daha sık idrara çıkacağınız anlamına gelir, bu da bakterileri idrar yolundan uzaklaştırarak enfeksiyonları önler" diyor.

    Bir çalışma, günde 1,5 litre su içen kadınlarda, bir tür idrar yolu enfeksiyonu olan tekrarlayan sistitte yüzde 50 azalma olduğunu gösterdi.
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    BÖBREK TAŞLARINI ÖNLEYEBİLİRSİNİZ

    Böbrek taşları, böbreklerinizde gelişebilen ağrılı, sert mineral birikintileridir. Bu ağrı, yalnızca vücudunuz onları "geçmeye" çalıştığında ve onları idrar yolunuz yoluyla dışarı attığında daha da yoğunlaşır. Bununla birlikte, Beslenme İkizleri, suyun böbrek taşı geliştirme olasılığınızı en aza indirmeye yardımcı olabileceğini iddia ediyor.

    Nutrition Twins, "Böbrek taşlarını önlemenin en iyi yollarından biri, taş oluşturan kristallerin birbirine yapışmasını önlemek için bol su içmektir" diyor.

    Araştırmalar, her 0,5 litre su artışının taş oluşumunu önemli ölçüde azaltabileceğinizi göstermiştir.
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    DAHA AZ EKLEM AĞRINIZ OLABİLİR

    Eklem ağrısını daha da kötüleştirebilecek yiyecek ve içecekler olsa da bu ağrıları hafifletmeye ve eklemlerinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olabilecek tüketebileceğiniz şeyler de vardır. Su içmek ve sıvı alımını sürdürmek, Nutrition Twins'in eklemlerinizin gevşek ve esnek hissetmesine yardımcı olabileceğini iddia ettiği önerilen bir stratejidir.

     
  • Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

    Nutrition Twins, "Düzgün bir şekilde su içmek eklemleri yağlar, böylece daha kolay hareket edebilir ve daha az ağrı ve sertlik hissedebilirsiniz" diyor.

    Kaynak: eatthis.com

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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