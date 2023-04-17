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Gece yatmadan önce ayaklarınızın altına sürün! Etkilerine inanamayacaksınız

Hoş kokusuyla birçok alanda kullanılan lavanta yağı uykusuzluk çekenlerin derdine çare olmakla kalmıyor birçok rahatsızlığa da iyi geliyor. Antiseptik etkisiyle yıllardır alternatif tıp alanında kullanılan lavanta yağı, sakinleştirir ve psikolojik olarak rahatlama sağlar. Üstelik faydaları bunlarla da sınırlı değil. Binlerce yıldır hoş kokusu nedeniyle parfümün hammaddesi olarak tercih edilen lavanta yağının cilt bakımından bağışıklık sistemini düzenlemeye, hatta kanser tedavisine kadar etki alanı oldukça geniş. Sizin de geceleri gözünüze bir türlü uyku girmiyorsa lavanta yağını böyle deneyin! Etkilerine inanamayacaksınız…

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  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Parfümünden, sabununa hatta deterjana kadar lavantanın baş döndüren kokusu sıklıkla tercih edilir. Bunun bir nedeni var elbette! Güzel ve hoş kokusunun yanı sıra insanı rahatlatan ve sakinleştiren mucize bir uçucu yağdır lavanta. Eski Mısır’da mumyalama işlemleri esnasında kullanılan lavanta yağının Antik Yunan’da ise uykusuzluk ve sırt ağrılarının tedavisinde kullanıldığı biliniyor.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Faydaları saymakla bitmeyen lavanta yağı anksiyete ve depresyona da iyi gelir. Sağladığı bu etki nedeniyle de uyku problemlerine yardımcı olur. Üstelik bununla da sınırlı değil! Lavanta yağı cilt, saç ve sivilceler için kullanılır. Yapılışı da kullanımı kadar basit olan lavanta yağı antibakteriyel özelliği sayesinde cilt korumasında bir numaradır. Pek çok hastalığa iyi gelen lavanta yağı su ile karıştırılarak cilde sürülebilir. Peki, uyumadan önce ayaklarınıza lavanta yağı sürünce neler oluyor?
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    GECE YATMADAN ÖNCE AYAKLARINIZIN ALTINA LAVANTA YAĞI SÜRÜN

    Uçucu yağlar arasında sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisiyle öne çıkan lavantayı ayak altına sürüp uyumak, sağlıklı ve dinlendirici bir gece geçirmenizi sağlıyor.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Stres ve depresyona karşı iyileştirici etkisiyle öne çıkan lavanta yağı, başta uyku düzenine pozitif fayda sağlamakla kalmayıp, rahatlatıcı ve dinlendirici özelliğiyle aromaterapinin favorisi haline geldi.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Lavanta yağı, lavanta çiçeğinin kaynatıldıktan sonra buharının damıtılıp yağının çıkarılmasıyla elde ediliyor.

    Kokusu ve görüntüsüyle oldukça beğenilen lavanta yağı bilhassa ayak altına sürülmesiyle adeta meditasyon sağlıyor.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Lavanta yağı uykusuzluk sorunu çekenler için bulunmaz bir nimettir. Eğer gece yatağa yattığınızda uykuya dalmakta güçlü çekiyorsanız ayaklarınızı lavanta yağıyla ovalamak hem uykusuzluk probleminizi giderecek hem de uyku kalitenizi artıracaktır.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Aynı zamanda antibakteriyel özelliği sayesinde ayak mantarı, ayak kokusu ve kaşıntı gibi sorunları da ortadan kaldırır.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    LAVANTA YAĞININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ MUHTEŞEM FAYDALARI

    Lavanta yağının faydalarından yararlanmak isteyen kişiler bu konu hakkında sık sık araştırma yapmaktadır. Lavantanın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından uykudan, gevşemeye ve cilt hastalıklarına kadar pek çok alanda olumlu olduğu yönünde ifade edilir. Lavanta yağının faydaları şunlardır:

    Lavanta yağının sakinleştirici bir etkisi olduğu için aromaterapide yoğun olarak kullanılır.

    Mantar enfeksiyonlarının oluşmasını engeller. Var olan mantar enfeksiyonlarını iyileştirir.

    Antimikrobiyal içeriği ile cildi yeniler. Sedef, egzama gibi cilt hastalıklarının aynı sıra açık yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Aynı zamanda güneş yanıklarına da iyi gelir.

    Cilt hücrelerini yenileyen yapısı ile akne ve sivilcelere iyi gelirken kırışıklıkların oluşmasını yavaşlatır.

    Sakinleştirici bir özelliğe sahip olan lavanta yağı, gerginlik ve kaygıyı azaltarak gevşeme ve rahatlama sağlar.

    Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır.

    Adet dönemlerindeki ağrı ve sancıların azalmasında faydalıdır.

    Migren ağrısı çekenler için faydalı olduğu ifade edilir. Migren ağrısı sırasında üst dudak kısmına sürülen lavanta yağını solumak ağrının azalmasına yardımcı olur.

    Sivrisinek ve böcek gibi haşerelerin uzaklaştırılması için lavanta yağı kullanılır. Bunun yanı sıra antiseptik özelliği de olduğu için böcek ve sinek ısırıklarına iyi gelir.

    Rahatlama sağladığı için uyku düzensizliğine iyi gelir. Uykuya geçiş sürecini hızlandırır.

    Solunum yolu sorunlarına iyi gelir.

    Saç bitlerinin temizlenmesini sağlarken saç bakımında da kullanılır. Düzenli ve doğru kullanımda saç dökülmesinin azalmasına yardımcı olur.

    Kanser tedavisinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

    Bağışıklık sistemini düzenler.

    Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

    Zihinsel fonksiyonları destekler.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Anksiyete ve stresi hafifletir

    Lavanta yağı, anksiyete ve sinirler problemleri için fevkalade bir sakinleştirici bir kokuya sahiptir. Bu sebeple baş ağrısı, migren, sinir gerginliği, duygusal stres ve depresyon tedavisine destek olabilir. Lavanta canlı aroması, bilinç aktivitesini artırırken, sinirsel huzursuzluğu ve yorgunluğu ortadan kaldırır.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Ruh halini iyileştirir

    Lavanta yağı, sinirleri yatıştırarak stresin etkilerini en aza indirir.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Cilt bozukluklarını tedavi eder

    Egzama, akne ve kırışıklıklar gibi cilt problemlerinin tedavisinde etkilidir. Ayrıca yara, kesik ve yanıkların iyileştirilmesine destek olur.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Uykusuzluk sorunlarını giderir

    Lavanta yağı, sakinleştirici niteliği sebebiyle uykuya dalma, uyku süresi ve uykusuzluk gibi problemleri azaltarak genel uyku kalitesini yüzde 60 oranında artırır.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Saç sağlığına etkilidir

    Saç ve saç derisini destekleyen lavanta yağı aynı zamanda saç derisinin dezenfekte ederek bit ve sirkelerden arındırılmasına destek olur. Lavanta saç dökülmesini tedavi etmede oldukça etkilidir. Yapılan araştırmalarda yalnızca 6-7 aylık tedaviden sonra saçlarda büyümenin % 44’e kadar arttığı kanıtlanmıştır.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Ağrıyı hafifletir 

    Kasları, eklem ağrılarını, sırt ağrılarını ve burkulmaları hafifletir. Ayrıca böcek sokması gibi durumlarda ağrının azalmasına yardımcı olabilmektedir.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Solunum bozukluklarını rahatlatır

    Lavanta yağı, grip, öksürük, boğaz enfeksiyonları, boğmaca, astım, bademcik iltihabı, sinüs tıkanıklığı ve larenjit vb. solunum sorunlarıyla mücadeleye destek olabilir.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Sindirim ve hazmı kolaylaştırır

    Lavanta yağı, bağırsağın hareketliliğini artırarak hazımsızlık, mide ağrısı, kolik, ishal, kusma tedavisine yardımcı olabilecek mide ve safra sularının üretimini uyarır.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Kan dolaşımını artırır

    Hipertansiyonu azaltmada etkilidir. Yüksek kan basıncı düzeylerinin düşürülmesi için kullanılır.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Mantar enfeksiyonlarında etkilidir

    Lavanta yağı, içeriğinde bulunan maddeler sebebiyle çeşitli mantar enfeksiyonlarının giderilmesinde etkili olduğu bilinmektedir.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Baş ağrılarında etkilidir

    Lavanta yağının sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Lavanta yağı baş ağrısı Özellikle stres kaynaklı baş ağrıları için bir bardak suya lavanta yağı damlatarak bu karışımı koklamak iyi gelecektir.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Böcek sokmalarında yatıştırıcıdır

    Böcek sokmaları ya da ısırıklarında maruz kalınan kaşıntı, kızarıklık can sıkıcı olabilir. Böyle durumlarda lavanta yağı faydaları devreye girebilir. Böcek ısırması durumunda kaşıntı arttıkça bölgede kızarıklık ve deride kabarıklık meydana gelebilir. Böcek ısırığının verdiği rahatsızlık durumunda lavanta yağı faydaları ile çözüm sağlamanız mümkündür. Böceklerin yanı sıra özellikle açık havada sivrisinek ya da arı sokması gibi durumlarda da kaşıntıyı ve derideki kabarıklığı önlemek için lavanta yağını haricen kullanabilirsiniz. Böcek, sivrisinek sokmalarının ardından hemen ısırık olan bölgeye haricen bir damla lavanta yağı damlatarak önlem alabilirsiniz. Böcek ısırıklarına etkili olmasının yanı sıra, lavanta kokusu böcek ve sivrisinekleri uzak tutmak için de iyi bir yöntem olabilir.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    Güneş yanığı etkilerini azaltır

    Yaz aylarında güneş ışınlarına uzun süre maruz kalma ve uygun koşullarda güneşlenmeme gibi durumlar deride çeşitli seviyelerde güneş yanıkları oluşturabilir. Seviyesine göre de tedavi yöntemleri farklılaşabilmektedir. 1.derece güneş yanıkları: Ciltte kızarıklık, gerginlik ve hassasiyet oluşur. Yanık olan bölgede acı hissi olur. Bu can sıkıcı durumda, lavanta yağının doğal iyileştirici etkisini kısa sürede 1. derece güneş yanıkları üzerinde hissedebilirsiniz. Bunun için yarım çay bardağı suya birkaç damla lavanta yağı eklemeniz yeterli. Bu karışımı güneş yanıklarının üzerine hafif dokunuşlarla uyguladığınızda rahatlatıcı etkisini kısa sürede görebilmeniz mümkündür.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    LAVANTA YAĞININ BEBEKLERE FAYDALARI

    Yetişkinlerde olduğu kadar bebeklerde de lavanta yağı doğru kullanıldığında pek çok fayda gösterir. Gaz ve kolik sancılar bebekler için oldukça sıkıntılı durumlardır. Bu rahatsızlık durumuna lavanta yağını bebeklerde masaj yaparken kullanabilirsiniz. Doğal ve katkı maddesi içermeyen lavanta yağları ile yapılan mesajlar bebeklerin gevşemesine, gazlarını daha rahat çıkarmasına ve uykuya daha kolay dalmasına yardımcı olacaktır.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    LAVANTA YAĞI NASIL KULLANILIR?

    Lavanta yapının farklı kullanım alanları ve şekilleri bulunmaktadır. En yoğun lavanta yağı kullanımı alanı aromaterapidir. Bunun yanı sıra jel, şampuan ve sabun gibi kozmetik ürünlerinde de lavanta yağı kullanılır. Lavanta yağının temizlik malzemelerinde de hoş kokusu nedeni ile kullanıldığı görülmektedir. Uçucu bir yağ olan lavanta yağı meditasyon sırasında da kullanılır.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    LAVANTA YAĞI İÇİLİR Mİ?

    Lavanta yağı içilmez ancak ağız yolu tüketimi için lavanta çayı tercih edilebilir.
  • Gece yatmadan önce mutlaka bunu yapın: Olanlara inanamayacaksınız!

    LAVANTA YAĞININ ZARARLARI VAR MIDIR?

    Lavanta yağı sağlıklı bir yağ olsa da yanlış kullanım ile sağlığa zarar verebilir. Özellikle buharda lavanta yağı solumasına dikkat edilmelidir. Bu zehirlenmeye neden olabilir. Bunun yanı sıra hamile olan kişilerin dikkatli kullanması gerekir. Lavanta yağı rahim kaslarının gevşemesine yol açacağı için hamilelik döneminde kullanılması önerilmez.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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