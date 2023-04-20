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Halsizlik ve bitkinlik yaşayanlar dikkat! Nedeni bu olabilir

Gün içerisinde kendinizi bitkin, halsiz ve yorgun hissediyorsanız bahar yorgunluğu yaşıyor olabilirsiniz. Mevsim geçişlerinde yaşanan fiziksel ve ruhsal değişimler kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir. Durduk yere beliren ruh hali değişimleri ve nezle gibi belirtiler bahar aylarının gelmesiyle birlikte etkisini göstermeye başladı. Peki bahar yorgunluğu nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl geçer? İşte bahar yorgunluğuna iyi gelen besinler…

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  • Halsizlik ve bitkinlik yaşayanlar dikkat! Nedeni bu olabilir

    BAHAR YORGUNLUĞU NEDİR?

    Kişilerin davranışlarına yansıyan halsizlik hissi ve ruh hali değişimleri bahar yorgunluğunun en önemli belirtileridir. Psikoloji alanında mevsimsel problemlerden biri olan bahar yorgunluğu ilkbahar ve sonbaharın ilk haftalarında genellikle belirtilerini göstermeye başlar. İş yaşamından aile yaşamına kadar insan hayatını her yönüyle etkileyen bir durum olan bahar yorgunluğu enerji azlığı, hâlsizlik, vücutta kırıklık ve baş ağrıları gibi semptomlar iş performansının düşmesine ve kişinin hayat kalitesinin düşmesine sebep olabilir.
  • Halsizlik ve bitkinlik yaşayanlar dikkat! Nedeni bu olabilir

    BAHAR YORGUNLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Sabahları yataktan zor kalkıyor veya gün içerisinde kendinizi enerjisiz, bitkin ve yorgun hissediyorsanız bahar yorgunluğuna yakalanmış olabilirsiniz.
  • Halsizlik ve bitkinlik yaşayanlar dikkat! Nedeni bu olabilir

    Bahar yorgunluğu metabolizma savunmasını etkilediği için grip ve nezleye daha kolay yakalanabilirsiniz. Bununla birlikte bahar aylarında çok sık nezle olmanız ve hastalığı bir türlü atlatamamanız bahar yorgunluğuna yakalandığınızın habercisi olabilir.
  • Halsizlik ve bitkinlik yaşayanlar dikkat! Nedeni bu olabilir

    Gün içerisinde kendinizi huzursuz, sinirli ve dikkatsiz hissetmeniz bahar aylarında kendisini çok sık gösterebiliyor. Bu durumun iki haftadan uzun sürmesi, bahar yorgunluğu yaşadığınızın göstergesi olabilir.
  • Halsizlik ve bitkinlik yaşayanlar dikkat! Nedeni bu olabilir

    Herhangi bir polen alerjiniz yoksa fakat gözlerinizde rahatsızlıklar ortaya çıkıyorsa bahar yorgunluğu ile karşı karşıya olabilirsiniz.
  • Halsizlik ve bitkinlik yaşayanlar dikkat! Nedeni bu olabilir

    BAHAR YORGUNLUĞUNA İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

    Psikolojik ve fiziksel yönden insanları etkileyen bahar yorgunluğunu giderebilmek için hayatınızda birtakım değişiklikler yapabilirsiniz.
  • Halsizlik ve bitkinlik yaşayanlar dikkat! Nedeni bu olabilir

    Yeşil sebzeler, muz, çilek, balık, süt, yoğurt, kırmızı et, kayısı, şeftali gibi besinleri bu dönemde daha sık tüketebilirsiniz.
  • Halsizlik ve bitkinlik yaşayanlar dikkat! Nedeni bu olabilir

    Günde mutlaka 2,5 litre sıvı tüketimini ihmal etmemeli, spor yapmalı, C ve D vitamini almalısınız.
  • Halsizlik ve bitkinlik yaşayanlar dikkat! Nedeni bu olabilir

    Stresten, sigara, alkol gibi zararlı maddelerden uzak durarak bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmeniz mümkün.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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