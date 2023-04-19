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Neden yemek yedikten sonra bazen uykumuz gelir?

Bazı zamanlar yemek yedikten sonra aniden bastıran uyku ihtiyacı, sindirim sistemi tarafından tetiklenir. Bu, zaman zaman yaşanan bir durum olduğunda normal sayılsa da sıklıkla yaşanması başka bir hastalığın işareti olabilir.

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  • Neden yemek yedikten sonra bazen uykumuz gelir? Yemekten sonra hissedilen uykunun sebepleri

    Güzel ve lezzetli bir yemek yedikten sonra hissedilen tatlı uyku hali, pek çok kişinin yaşadığı bir durumdur. Peki, neden yemek sonrası bazen uykumuz gelir?
  • Neden yemek yedikten sonra bazen uykumuz gelir? Yemekten sonra hissedilen uykunun sebepleri

    Sindirim sistemi, kişinin tükettiği besinlere göre enerji yakar. Eğer kişi, çok fazla yemek yediyse sindirim sistemi daha çok enerjiye ihtyaç duyar dolayısıyla vücutta aktif olan diğer enerji sistemleri kapatılır bu da kişinin uykulu hissetmesine neden olur.
  • Neden yemek yedikten sonra bazen uykumuz gelir? Yemekten sonra hissedilen uykunun sebepleri

    Bununla beraber, bu durumu meydana getiren tek etken yemeğin miktarı değildir, içerik de çok önemlidir. Eğer, tüketilen besinler yüksek oranda karbonhidrat içeriyorsa vücutta aşırı insülin salınımı gerçekleşebilir. Bu artış, uykudan sorumlu hormon olan seratonin hormonunu da tetikler. Böylece, yemekten sonra halk arasında "ağırlık çökmesi" denilen uyku hali ortaya çıkar.
  • Neden yemek yedikten sonra bazen uykumuz gelir? Yemekten sonra hissedilen uykunun sebepleri

    Yukarıda bahsedilen durumlar olmamasına rağmen yemekten sonra sıklıkla uyku ihtiyacı hissedilmesi, insülin direncini işaret ediyor olabilir. İnsülün direnci olan kişiler, yemek yemeye başladığı gibi halsizlik ve uyku hali yaşayabilir. Bu durum şeker hastalığına giden yolun ilk adımı olabilir ve vakit kaybetmeden bir doktora başvurulmalıdır.

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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