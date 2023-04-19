Neden yemek yedikten sonra bazen uykumuz gelir?

Sindirim sistemi, kişinin tükettiği besinlere göre enerji yakar. Eğer kişi, çok fazla yemek yediyse sindirim sistemi daha çok enerjiye ihtyaç duyar dolayısıyla vücutta aktif olan diğer enerji sistemleri kapatılır bu da kişinin uykulu hissetmesine neden olur.