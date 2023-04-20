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Aşırı terlemenizin nedeni şeker olabilir! Diş çürümesi, eklem ağrısı, karaciğer sorunları ve kalp hastalıklarının en büyük tetikleyicisi

Şekerli yiyecekler ve tatlı tüketmek herkesin vazgeçemediği alışkanlıkların başında geliyor. WebMD'ye göre, son zamanlarda Amerikalılar her gün 270 kaloriye kadar şeyler tüketirken, insanlar şekerli atıştırmalıkların tadını biraz fazla çıkarıyor. Diş çürümesi, eklem ağrısı, karaciğer sorunları ve kalp hastalığı gibi şekerin vücut üzerindeki zararlı etkileri düşünüldüğünde bu ciddi bir sorun haline gelebilir. Aslında, cinsel sağlığınıza kadar vücudunuzun neredeyse her bölgesi aşırı şeker tüketiminden olumsuz etkilenebilir. Peki, şeker tüketmek terlemeye neden olur mu?

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  • Aşırı terlemenizin nedeni bu olabilir! Diş çürümesi, eklem ağrısı, karaciğer sorunları ve kalp hastalıklarının en büyük tetikleyicisi

    Şekerin vücudunuz üzerindeki bariz etkilerine ek olarak, sağlığınıza zarar verebilecek daha az bilinen, daha sinsi yollar da bulunuyor. Şeker, karaciğerinizin aşırı yağ depolamasına neden olarak yağlı karaciğer olarak bilinen bir duruma yol açabilir. Duygularınızda karışıklık yaşatabilir, sizi depresyona sokabilir ve daha fazla şeker için can atmanıza neden olabilir.
  • Aşırı terlemenizin nedeni bu olabilir! Diş çürümesi, eklem ağrısı, karaciğer sorunları ve kalp hastalıklarının en büyük tetikleyicisi

    Journal of Biological Chemistry'de yayımlanan ve glikan olarak bilinen şeker moleküllerinin Alzheimer hastalığının gelişiminde bir faktör olabileceğini gösteren 2022 tarihli bir araştırmaya göre, uzun vadeli yıkıcı etkileri de olabilir. Tüm bu zararlı etkileri göz önüne alındığında, şekerin kişinin terlemesine neden olabilmesi şaşırtıcı değildir. Tek soru bunun neden olduğu! 
  • Aşırı terlemenizin nedeni bu olabilir! Diş çürümesi, eklem ağrısı, karaciğer sorunları ve kalp hastalıklarının en büyük tetikleyicisi

    ŞEKER BİR İNSÜLİN SIÇRAMASINI TETİKLEYEBİLİR

    WebMD'ye göre, şekeri yüksek bir yemek tükettiğinizde, vücutta aşırı insülin üretimine yol açabilir. İnsülin şekeri enerjiye dönüştürür ve vücudunuz bir seferde çok fazla insülin ürettiğinde, reaktif hipoglisemi olarak bilinen bir duruma yol açabilir.
  • Aşırı terlemenizin nedeni bu olabilir! Diş çürümesi, eklem ağrısı, karaciğer sorunları ve kalp hastalıklarının en büyük tetikleyicisi

    Postprandiyal hipoglisemi olarak da bilinen reaktif hipoglisemi, genellikle yemekten sonraki birkaç saat içinde ortaya çıkar ve kalp çarpıntısı, titreme, sinirlilik ve terleme gibi belirtilerle kendini belli eder.
  • Aşırı terlemenizin nedeni bu olabilir! Diş çürümesi, eklem ağrısı, karaciğer sorunları ve kalp hastalıklarının en büyük tetikleyicisi

    Duruma neyin neden olduğu tam olarak net olmamakla birlikte, reaktif hipogliseminin ekstra insülin salınmasıyla tetiklendiği ve kan şekeri seviyenizde bir düşüşe yol açtığı düşünülmektedir.
  • Aşırı terlemenizin nedeni bu olabilir! Diş çürümesi, eklem ağrısı, karaciğer sorunları ve kalp hastalıklarının en büyük tetikleyicisi

    Columbia Üniversitesi'ne göre, tükettiğiniz şeyin katıksız tatlılığının da bu tepkiyi harekete geçirmesi mümkündür. Örneğin, sofra şekeri tatlılık ölçeğinde yaklaşık 1.0 sırada yer alırken, meyvelerde ve alkolsüz içeceklerde bulunan fruktoz yaklaşık 1.7'de gelir. 
  • Aşırı terlemenizin nedeni bu olabilir! Diş çürümesi, eklem ağrısı, karaciğer sorunları ve kalp hastalıklarının en büyük tetikleyicisi

    Ek olarak, ortalama şeker çubuğunuz yaklaşık 24 gram veya altı çay kaşığı şeker içerir ve bu da fiziksel reaksiyona neden olabilir.
  • Aşırı terlemenizin nedeni bu olabilir! Diş çürümesi, eklem ağrısı, karaciğer sorunları ve kalp hastalıklarının en büyük tetikleyicisi

    ŞEKERDEN SONRA TERLEME DAHA CİDDİ OLABİLİR

    Medical News'e göre bazı insanlar için aşırı terleme diyabet belirtisi. Vücudun kan şekeri düştüğünde, vücutta aşırı terlemeye neden olan akut bir stres tepkisi meydana gelebilir.
  • Aşırı terlemenizin nedeni bu olabilir! Diş çürümesi, eklem ağrısı, karaciğer sorunları ve kalp hastalıklarının en büyük tetikleyicisi

    Diyabetik nöropati olarak bilinen yüksek kan şekeri düzeylerinin neden olduğu sinir hasarının bir sonucu da olabilir. Bu sinir hasarı, kişinin ne kadar veya ne kadar az terleyeceğini etkileyerek vücudun ter bezlerine kadar uzanabilir. Şeker tükettikten sonra ne kadar terlediğinizden endişe ediyorsanız, doktorunuza danışmalısınız. 
  • Aşırı terlemenizin nedeni bu olabilir! Diş çürümesi, eklem ağrısı, karaciğer sorunları ve kalp hastalıklarının en büyük tetikleyicisi

    İdeal olarak, şekerin vücudunuz üzerindeki olumsuz etkilerini önlemenin en iyi yolu, şeker ve şeker içeren besinleri tüketmeyi azaltmaktır. Bununla birlikte, tatlılar ve alkolsüz içeceklerle dolu yüksek şekerli bir diyet tüketenler için şekerden vazgeçmek zor bir iş olabilir.
  • Aşırı terlemenizin nedeni bu olabilir! Diş çürümesi, eklem ağrısı, karaciğer sorunları ve kalp hastalıklarının en büyük tetikleyicisi

    Diyetinizden şekeri kesmek, depresyon, kaygı ve konsantrasyon güçlüğü gibi semptomlara yol açabilir. Mide bulantısı ve yorgunluk gibi fiziksel belirtiler de yaşayabilirsiniz.
  • Aşırı terlemenizin nedeni bu olabilir! Diş çürümesi, eklem ağrısı, karaciğer sorunları ve kalp hastalıklarının en büyük tetikleyicisi

    Yine de başlangıçta şekerli içecekler yerine su içmek veya kahvaltıda çörek yerine omlet yemek gibi basit değişikliklerle şeker alımınızı yavaş yavaş azaltırsanız, şekerin üzerinizdeki baskısını yavaş yavaş kırmaya başlayabilirsiniz. 
  • Aşırı terlemenizin nedeni bu olabilir! Diş çürümesi, eklem ağrısı, karaciğer sorunları ve kalp hastalıklarının en büyük tetikleyicisi

    Kaynak: healthdigest.com

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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