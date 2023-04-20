Diyabetik nöropati olarak bilinen yüksek kan şekeri düzeylerinin neden olduğu sinir hasarının bir sonucu da olabilir. Bu sinir hasarı, kişinin ne kadar veya ne kadar az terleyeceğini etkileyerek vücudun ter bezlerine kadar uzanabilir. Şeker tükettikten sonra ne kadar terlediğinizden endişe ediyorsanız, doktorunuza danışmalısınız.