Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanı açıkladı, işte o mucize: Prostat, meme kanseri, kolon ve ağız kanseri risklerini azaltıyor!

Brokoli ve diğer turpgillerden sebzelerin ne kadar sağlıklı olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Peki bu muhteşem besinlerin kanser risklerini önemli ölçüde azaltabileceğini biliyor muydunuz? Son dönemlerde en sık rastlanan ve tedavisi oldukça güç olan kanser riskinizi azaltmak için basit bir yaklaşım var. Uzmanlar göre kanseri önlemeyle bağlantılı en basit stratejilerden biri brokoli alımınızı arttırmaktır.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Uzmanı açıkladı, işte o mucize: Prostat, meme kanseri, kolon ve ağız kanseri risklerini azaltıyor!

    Kulağa pek inandırıcı gelmese de daha fazla brokoli ve diğer turpgiller tüketmek, kansere yakalanma riskini önemli ölçüde azaltabilir.
  • Uzmanı açıkladı, işte o mucize: Prostat, meme kanseri, kolon ve ağız kanseri risklerini azaltıyor!

    UCLA Health İnsan Beslenmesi Bölümü'nde tıp profesörü yardımcısı olan Dr. Vijaya Surampudi, brokoli ve diğer sebzelerin birçok kanser türüne karşı neden bu kadar güçlü olduğunu şöyle açıklıyor;

    "Bu konuda Johns Hopkins Üniversitesi profesörü ve beslenme biyokimyacısı Dr. Jed Fahey ile 1997 yılına dayanan çalışmalar var. O zamandan beri brokoli filizlerinde antikarsinojenik özellikler bulunduğunu bulduk."
  • Uzmanı açıkladı, işte o mucize: Prostat, meme kanseri, kolon ve ağız kanseri risklerini azaltıyor!

    "Özellikle brokolide, prostat kanseri, meme kanseri, kolon kanseri ve ağız kanseri risklerini azaltmakla bağlantılı, kanserle savaşan bir bitki bileşiği olan sülforafan adı verilen yüksek miktarda fitokimyasal var."
  • Uzmanı açıkladı, işte o mucize: Prostat, meme kanseri, kolon ve ağız kanseri risklerini azaltıyor!

    Sulforaphane ayrıca lahana ve bahçe teresi gibi diğer sebzelerde de bulunur. Karnabaharda da bulunur.
  • Uzmanı açıkladı, işte o mucize: Prostat, meme kanseri, kolon ve ağız kanseri risklerini azaltıyor!

    BROKOLİYİ BU KADAR ÖZEL YAPAN NEDİR?

    Brokoli ve yukarıda belirtilen diğer sebzeler, kanserli hücrelerin oluşmasını engelleyen doğal vitaminler ve mineraller içerir.

    Brokolinin bol ve faydalı bileşenleri ise şu şekilde sıralanabilir:

    Karotenoidler (sizi hastalıklardan koruyan ve bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlar)

    C vitamini (hücrelerinizi serbest radikallere karşı korur)

    Glukozinolatlar (kanser enzimlerini inhibe eder ve enflamatuar hastalıklara karşı korur)

    Folat; B-9 vitamini olarak da bilinir (hücre büyümesini ve işlevini destekler)

    Diyet lifi (bağırsak hareketlerini normalleştirir; kolesterol seviyelerini düşürür)

    Flavonoller (damar hastalıklarını azaltır)
  • Uzmanı açıkladı, işte o mucize: Prostat, meme kanseri, kolon ve ağız kanseri risklerini azaltıyor!

    DAHA FAZLA SEBZE YEMEK GENETİK HASTALIKLARI DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

    1990'lardan bu yana tamamlanan yüzlerce çalışma, çok miktarda sebze tüketen kişilerde, tüketmeyenlere kıyasla genetik hastalık riskinde önemli ölçüde daha fazla azalma olduğunu göstermiştir.
  • Uzmanı açıkladı, işte o mucize: Prostat, meme kanseri, kolon ve ağız kanseri risklerini azaltıyor!

    Genetik bileşenlere rağmen Dr. Sumpudi, vücudumuzda olan birçok şeyi kontrol edebileceğimizi söyleyerek; "Yüzde otuz genetiğe dayanıyor. Geri kalan yüzde 70 ise kendimize yaptıklarımızdır. Diyet ve beslenme, her yıllık fizik muayenede tartışılması gereken önerilerden biridir. Doktorlar, hastalarının doğru miktarda meyve ve sebze porsiyonu alıp almadığını kontrol etmelidir.” diyor.
  • Uzmanı açıkladı, işte o mucize: Prostat, meme kanseri, kolon ve ağız kanseri risklerini azaltıyor!

    Dr. Sumpudi, esenliğimizde fark yaratanın yaptığımız tutarlı, sağlıklı, küçük şeyler olduğunu söylüyor. Günde beş porsiyon sebze ve iki porsiyon meyve yemek gibi alışkanlıklar geliştirmek, vücudumuz ve genel sağlığımız üzerinde astronomik olumlu etkilere sahip olabilir.
  • Uzmanı açıkladı, işte o mucize: Prostat, meme kanseri, kolon ve ağız kanseri risklerini azaltıyor!

    SEBZELERİN DİĞER FAYDALARI

    Kanseri önleme, sebze yemenin birçok faydasından sadece biridir. Ayrıca kardiyovasküler hastalıkların, kardiyometabolik hastalıkların ve sindirim hastalıklarının önlenmesinde büyük rol oynarlar.
  • Uzmanı açıkladı, işte o mucize: Prostat, meme kanseri, kolon ve ağız kanseri risklerini azaltıyor!

    Dr. Surampudi, haftada üç kez sebze yemek, diğer koşulların yanı sıra kalp hastalığı, İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), gastrointestinal hastalık (GI) ve yüksek tansiyon gibi diğer hastalık riskini de yüzde 50'den fazla azaltabileceğinin altını çizerek "Aptalca görünebilir, ancak veriler orada ve bunu gösteriyor" diyor.
  • Uzmanı açıkladı, işte o mucize: Prostat, meme kanseri, kolon ve ağız kanseri risklerini azaltıyor!

    "Sebzelerle dengeli bir diyet, sağlığınızı muazzam bir şekilde değiştirebilir. İnsanların düşündüğünden daha fazla işe yarıyor ama bunun kanıtı verilerde."

    Kaynak: UclaHealt.org
  • Uzmanı açıkladı, işte o mucize: Prostat, meme kanseri, kolon ve ağız kanseri risklerini azaltıyor!

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.