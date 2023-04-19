UCLA Health İnsan Beslenmesi Bölümü'nde tıp profesörü yardımcısı olan Dr. Vijaya Surampudi, brokoli ve diğer sebzelerin birçok kanser türüne karşı neden bu kadar güçlü olduğunu şöyle açıklıyor;

"Bu konuda Johns Hopkins Üniversitesi profesörü ve beslenme biyokimyacısı Dr. Jed Fahey ile 1997 yılına dayanan çalışmalar var. O zamandan beri brokoli filizlerinde antikarsinojenik özellikler bulunduğunu bulduk."