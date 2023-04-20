Ramazan Bayramı’nda ve onu takip eden günlerde metabolizmanın eski hızına ulaşabilmesi için dengeli beslenmek ve spor yapmak gerekiyor. Yemekler az ve ara öğünlerin sık olduğu bir şekilde tüketilmelidir. Ancak 3 ana öğüne ek en az 2 ara öğünden oluşan bir beslenme programı ve her gün 1 saatlik tempolu yürüyüşlerle metabolizma eski hızınıza ulaştırılabilir.