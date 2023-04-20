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Ramazan Bayramı'nda sağlığınızdan olmayın! İşte dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi

Ramazan ayının son orucu bugün gerçekleşiyor. Yarın ise Ramazan Bayramının ilk günü başlıyor. Bu günlerde gerek psikolojik olarak çok yeme eğilimi gerekse ikram edilen bol şeker içeren tatlılar ve gazlı içecekler sağlık problemlerine yol açabiliyor. Ramazan boyunca yavaşlayan metabolizmanın sağlıklı bir düzene girmesi için bayramda yiyeceklere birden yüklenilmesi oldukça tehlikeli. Peki bayramda nasıl beslenilmeli? İşte Ramazan Bayramı’nda dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi...

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  • Ramazan Bayramı'nda sağlığınızdan olmayın! İşte dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi

    Ramazan ayında uzun süren açlık nedeniyle metabolizma hızı yavaşlar. Oruç tutan kişilerin kilo almasının en önemli nedenlerinden birisi de yavaşlayan bu metabolizma hızıdır. Ramazanın bitiminde yani bayram günlerinde kişilerde ise bilinçsiz bir beslenme düzenleri meydana gelir. 
  • Ramazan Bayramı'nda sağlığınızdan olmayın! İşte dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi

    Kimisi aldığı kiloları vermek için yanlış diyet uygularken kimisi de aşırı yemek yeme eğilimine gider. Bu iki durumda oldukça yanlıştır ve beraberinde sağlık sorunlarını getirir.
  • Ramazan Bayramı'nda sağlığınızdan olmayın! İşte dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi

    Ramazan Bayramı’nda ve onu takip eden günlerde metabolizmanın eski hızına ulaşabilmesi için dengeli beslenmek ve spor yapmak gerekiyor. Yemekler az ve ara öğünlerin sık olduğu bir şekilde tüketilmelidir. Ancak 3 ana öğüne ek en az 2 ara öğünden oluşan bir beslenme programı ve her gün 1 saatlik tempolu yürüyüşlerle metabolizma eski hızınıza ulaştırılabilir.
  • Ramazan Bayramı'nda sağlığınızdan olmayın! İşte dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi

    ARA ÖĞÜNLER METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

    Ramazan ayında azalan öğün sayısını bayramdan sonra artırmak gerekiyor. Bunun için ise günlük beslenme programına ara öğünler eklemek, yavaşlamış olan metabolizma hızının yükselmesini sağlar. Ara öğünler; meyve, süt veya süt ürünleri, tahıllı ekmek, peynir, diyet bisküvisi gibi besinlerden oluşmalıdır. Ayrıca az su tüketimi de yorgunluk, böbrek hastalıkları, deride kuruma ve sindirim sistemi gibi rahatsızlıklara yol açar. Bu nedenle Ramazan ayından sonra özellikle de bayramda günlük su tüketiminin minimum 8-10 su bardağı, toplam sıvı tüketiminin de 12-15 su bardağı olmasına özen gösterilmelidir.
  • Ramazan Bayramı'nda sağlığınızdan olmayın! İşte dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi

    BAYRAMDA AŞIRI TATLI VE YEMEK TÜKETİMİ RİSK TEŞKİL EDİYOR

    Bayramda ve sonrasında aşırı yemek ve tatlı tüketimi; kalp, böbrek, karaciğer, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon rahatsızlığı olan kişilerde sağlık sorunlarına neden olabilir.  Metabolizma hızının yavaşlaması, sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi şikayetleri de meydana getirebilir. Bunu önlemek için genel beslenme kurallarına dikkat etmek şart. Özellikle diyabet, tansiyon, kalp rahatsızlığı, böbrek problemleri olanların ve diyet yapanların bayram süresince diyetlerine dikkat etmeye devam etmeleri çok önemlidir.
  • Ramazan Bayramı'nda sağlığınızdan olmayın! İşte dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi

    İşte Ramazan Bayramı’nda dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi;
  • Ramazan Bayramı'nda sağlığınızdan olmayın! İşte dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi

    Güne hafif bir kahvaltıyla başlayın ve gün boyu öğün atlamayın.
  • Ramazan Bayramı'nda sağlığınızdan olmayın! İşte dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi

    Ara öğünlere özen gösterin; yağsız süt, fındık, badem gibi yağlı tohumlar ya da meyve/kuru meyve tüketerek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.
  • Ramazan Bayramı'nda sağlığınızdan olmayın! İşte dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi

    Besinler iyi çiğneyin, yavaş yavaş, azar azar ve sık yiyin.
  • Ramazan Bayramı'nda sağlığınızdan olmayın! İşte dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi

    Bayram boyunca tatlı ve çikolata tüketimine dikkat edin.
  • Ramazan Bayramı'nda sağlığınızdan olmayın! İşte dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi

    Bayram ziyaretleri sırasında çay ve kahve tüketimi de sınırlandırın. Çay ve kahvenin aşırı miktarlarda olduğunda çarpıntı, kalp ritim bozuklukları, mide problemlerine sebep olabilir.
  • Ramazan Bayramı'nda sağlığınızdan olmayın! İşte dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi

    Bayram ziyaretlerinde ikramları mümkün olduğunca küçük porsiyon olarak tercih edin.
  • Ramazan Bayramı'nda sağlığınızdan olmayın! İşte dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi

    Tatlı tüketilecekse, hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar tüketin.
  • Ramazan Bayramı'nda sağlığınızdan olmayın! İşte dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi

    Sıcak havalara denk gelen bayram günlerinde 2,5-3 litre su tüketimi oldukça önemli. Su tüketiminizi mutlaka artırın.
  • Ramazan Bayramı'nda sağlığınızdan olmayın! İşte dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi

    Akşam yemeğinde çok yağlı besinlerden uzak durun, porsiyon ölçüleri normal olmalı ve akşam yemekleri erken saatlerde yenmelidir.
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