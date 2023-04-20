Son zamanlarda sıklıkla görülen baş dönmesi farklı nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Çoğunlukla basit bir dönme olarak ortaya çıksa da bazen bir hastalığın habercisi olabilir. Vertigo olarak da tanımlanabilen bu durum hızlı hareket etme, çok hızlı bir şekilde dönme, yürüme veya araç ya da deniz tutması nedeniyle ortaya çıkabileceği gibi, hareketten bağımsız olarak kendi kendine de meydana gelebilir.