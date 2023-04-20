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Ciddi hastalıkların habercisi olabilir, hemen önleminizi alın! Bu şifa baş dönmesini engelliyor

Sıklıkla karşılaşılan hastalıkların başında gelen baş dönmesi günlük yaşantıyı kabusa çevirebilir. Özellikle sürekli tekrar ediyorsa mutlaka önlem alınmalıdır. Bu durum geçici bir rahatsızlık gibi görünse de ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Peki baş dönmesine ne iyi gelir? İşte baş dönmesini gideren besinler…

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  • Ciddi hastalıkların habercisi olabilir, hemen önleminizi alın! Bu şifa baş dönmesini yok ediyor

    Son zamanlarda sıklıkla görülen baş dönmesi farklı nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Çoğunlukla basit bir dönme olarak ortaya çıksa da bazen bir hastalığın habercisi olabilir. Vertigo olarak da tanımlanabilen bu durum hızlı hareket etme, çok hızlı bir şekilde dönme, yürüme veya araç ya da deniz tutması nedeniyle ortaya çıkabileceği gibi, hareketten bağımsız olarak kendi kendine de meydana gelebilir.
  • Ciddi hastalıkların habercisi olabilir, hemen önleminizi alın! Bu şifa baş dönmesini yok ediyor

    Baş dönmesi birkaç saniyeden birkaç saate kadar süren akut veya keskin ataklarla oluşur. Sık gözlemlenen semptomların başında gelen baş dönmesi, kendi başına bir hastalık olmamakla birlikte bir hastalığın habercisi olabilir. Bazen şiddetli hapşırmaların bile tetiklediği vertigonun altında ciddi hastalıklar yatıyor olabilir. İşte baş dönmesinin nedenleri ve evde tedavi yöntemleri
  • Ciddi hastalıkların habercisi olabilir, hemen önleminizi alın! Bu şifa baş dönmesini yok ediyor

    BAŞ DÖNMESİ NEDEN OLUR?

    Baş dönmesi bazı hastalıkların habercisi olabileceği gibi sıklıkla meydana gelemeye başladığında mutlaka doktora başvurulması gereken ciddi bir rahatsızlıktır. Birçok kişi baş dönmesi halinde ilaçlara sarılsa da tüketilen besinlerle de baş dönmesini durdurmak mümkün.
  • Ciddi hastalıkların habercisi olabilir, hemen önleminizi alın! Bu şifa baş dönmesini yok ediyor

    Baş dönmesinin nedenleri arasında ise şunlar gösterilebilir;

    Uzun süre aç kalmak

    Tansiyon düşmesi

    Hamilelik

    Güneş çarpması

    Kan şekerinin düşmesi

    Aniden ayağa kalkmak

    Migren

    Psikolojik travmalar

    Stres bozukluğu

    Aşırı yorgunluğu

    Nörolojik rahatsızlıklar

    Göz hastalıkları

    Vertigo

    Kulak enfeksiyonları

    Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı

    Araç tutması

    Uykusuzluk
  • Ciddi hastalıkların habercisi olabilir, hemen önleminizi alın! Bu şifa baş dönmesini yok ediyor

    BAŞ DÖNMESİNE NE İYİ GELİR?

    Özellikle son zamanlarda en sık görülen rahatsızlıkların başında gelen baş dönmesi önemsiz gibi görünse de asla hafife alınmaması gereken bir durumdur. Baş dönmesi anlık geçici bir rahatsızlıkta olabileceği gibi ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Ancak baş dönmesi durumunda bir uzmana görünmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Özellikle de bu baş dönmeleri uzun süre devam ediyorsa ciddi hastalıkların habercisi olabilir. 
  • Ciddi hastalıkların habercisi olabilir, hemen önleminizi alın! Bu şifa baş dönmesini yok ediyor

    Ancak baş dönmesine iyi gelecek bitkisel çözümlerde bulunmaktadır. İşte baş dönmesini geçirecek o bitkiler
  • Ciddi hastalıkların habercisi olabilir, hemen önleminizi alın! Bu şifa baş dönmesini yok ediyor

    Bal

    Kan şekerinin düşmesi baş dönmesinin sebeplerinden birisidir. Uzun süreli açlık sonrasında kan şekeri düşer. Kan şekerinin düşmesi ya da uzun süre aç kalmak da baş dönmesine neden olabilir. Bal tüketerek bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Balı tüketirken sade bir şekilde değil de bir bardak suyun içerisine bir kaşık ekleyerek tüketilmesi önerilmektedir. Üzerine ekleyeceğiniz birkaç damla elma sirkesiyle baş dönmesi probleminden kurtulabilirsiniz.
  • Ciddi hastalıkların habercisi olabilir, hemen önleminizi alın! Bu şifa baş dönmesini yok ediyor

    Bektaşiüzümü

    Frenk üzümü ve kurt üzümü olarak da bilinen bektaşiüzümü, içeriğindeki vitaminler sayesinde kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. 3-4 adet bektaşiüzümünü ezip kişniş tohumu ekleyin ve bir gece bekletin. Ardından suyunu çıkartarak içebilirsiniz.
  • Ciddi hastalıkların habercisi olabilir, hemen önleminizi alın! Bu şifa baş dönmesini yok ediyor

    Kabak çekirdeği

    Baş dönmesi tansiyon hastalarına da tavsiye edilen muhteşem bir besin kaynağıdır. Bağışıklığın güçlenmesini sağlayan kabak çekirdeği, baş dönmesini geçirmesiyle bilinir. Bu sorunu yaşadığınız zaman 4-5 adet kabak çekirdeği tüketebilirsiniz.
  • Ciddi hastalıkların habercisi olabilir, hemen önleminizi alın! Bu şifa baş dönmesini yok ediyor

    Limon

    Limon içerisindeki vitaminler sayesinde oldukça faydalı besin kaynaklarından olup baş dönmesinde de oldukça etkilidir. Özellikle tansiyon düşmesi sonucu yaşanan baş dönmesinde ilk olarak limon kullanılması önerilmekte. Bir bardak suyun içerisine yarım limon sıkıp, 2 çay kaşığı toz şeker ekleyin ve karıştırıp için. Baş dönmesinin kısa sürede geçtiğini göreceksiniz.
  • Ciddi hastalıkların habercisi olabilir, hemen önleminizi alın! Bu şifa baş dönmesini yok ediyor

    Nane

    Ferahlatıcı özelliğiyle nefes açmada oldukça etkili olan nane kişinin nefesinin açılmasını sağlar ve oksijen alımını artırarak baş dönmesinin anında kesilmesine yardımcı olur. İçeriğinde bulunan vitaminler sayesinde baş dönmesi problemini hızlı bir şekilde geçiren nane, bağışıklığında güçlenmesini sağlar. Nane çayı içmek vücudunuzu sakinleştirerek baş dönmesini durdurur.
  • Ciddi hastalıkların habercisi olabilir, hemen önleminizi alın! Bu şifa baş dönmesini yok ediyor

    Zencefil

    Birçok hastalığa şifa olarak tedavilerde kullanılan değerli besin kaynakların başında gelen zencefil baş dönmesinin de ilacı oluyor. Başta mide bulantısı olmak üzere birçok sindirim sorununa iyi gelen zencefil, baş dönmesi için de etkili bir besin kaynağıdır. Kan akışını düzenlemeye yardımcı olan zencefil, baş dönmesinin hızlı bir şekilde geçmesini sağlar. Bir fincan zencefil çayı içmek baş dönmesinin hafiflemesini sağlar.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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