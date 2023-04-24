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Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

Doğru ve uygun besinleri tüketerek kalp hastalıkları ve buna bağlı rahatsızlıklardan kaçınabiliriz. Kardiyovasküler sistemimizi iyileştirmemize ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmemize yardımcı olabilmenin yolu ise şifa deposu besinlerden ve doğru beslenmeden geçiyor. Günlük beslenme alışkanlıklarını değiştirerek ve zararlı gıda tüketimini engelleyerek tıkalı arterler, diyabet ve obezite gibi sorunlardan kaçınmak mümkün. Daha sağlıklı bir vücut için kalp sağlığını güçlendirmeye yardımcı olan muhteşem besinlerden yararlanmalısınız. İşte damarları açan ve kalbinize iyi bakan süper besinler...

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  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Avokado

    Pürüzlü kösele kabuğu, pürüzsüz yağlı yenilebilir etli ve büyük kahverengi çekirdekli armutlardan olan avokado, antioksidanlar, tekli doymamış yağlar ve potasyum açısından yüksek olduğu için lezzetli olmasının yanı sıra besleyicidir. Avokado, kolesterolü düşürme, kalp sağlığını iyileştirme ve kalp hastalığı riskini azaltma potansiyeline sahiptir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Armut

    Antioksidanlar, vitaminler, mineraller ve lifle doludur. Armut, kan basıncını ve kolesterolü düşürmenin yanı sıra kalp komplikasyonlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Armut, elmamız olmasaydı alabileceğimiz en iyi ikame meyvedir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Badem

    Badem, badem ağacından odunsu kabuklarda yetişen yenilebilir fındık benzeri tohumlardır. Badem, lezzetli olmasının yanı sıra zekamızı, hafızamızı ve kardiyovasküler sağlığımızı geliştirebilir. Badem vücuttaki kolesterol seviyelerini düşürme, LDL emilimini önleme ve kalp hastalığı riskini azaltma potansiyeline sahiptir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Brokoli

    Brokoli, sebze olarak yenen yeşil veya morumsu çiçek tomurcukları olan kültürlü bir lahana çeşididir. Pek çok insan brokoliyi sevmese de, daha fazla sebze yemeye başlamalıyız. Brokoli, kolesterolün düşürülmesine ve kan damarlarının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Brüksel lahanası

    Brüksel lahanası her zaman büyüyen düşman olarak görülmüştür, ancak aslında oldukça lezzetlidir ve çeşitli lezzetli şekillerde hazırlanabilir. Brüksel lahanasında demir, potasyum, protein ve glukosinolatlar bulunur. Bu minik toplar vücudunuzu arındırmanıza, kanseri önlemenize ve genel olarak kalp sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Düzgün terbiye edildiğinde, inanılmaz derecede lezzetli olabilirler.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Ceviz

    Çoğumuz cevizin atıştırmalık veya salata sosu olarak kullanılmasının daha iyi olacağını biliyoruz. Ancak birkaç omega-3 yağ asidi içerdiğinden, çoğumuz besleyici olduğunun farkında değildik. Ceviz kalbimizi güvende tutacak, kolesterol ve tansiyon seviyelerimizi izleyerek sağlık problemlerini önleyecektir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Chia tohumları

    Chia tohumları, çeşitli gıdalara lif ve mikro besinler eklemek için kullanılan, nane ailesinden çiçekli bir bitkiden gelen küçük oval koyu kahverengi tohumlardır. Chia tohumları uzun zamandır smoothie'ler ve meyve kaseleri için bir sos olarak popüler olmuştur. Chia tohumları kolesterolün düşürülmesine ve kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olabilir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Çilek

    Çilek çok çeşitli tatlıların yanında sunabileceğimiz nefis bir meyvedir. Bununla birlikte, mineraller, folat ve C vitamini gibi yararlı besinler içeriyor. Meyvenin kalorisi de düşüktür ve kilo vermeye yardımcı olur. Çilek, plak birikimini önleyebilen ve arterleri genişleterek sağlık sorunlarını önleyebilen meyvelerdir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Domates sosu

    Sanıldığının aksine, domates sosu artık dünya çapında yaygın bir malzemedir - tabii ki pizzada. İtalyanların çok fazla domates tüketmelerinin, genellikle uzun yaşamalarının sayısız nedenlerinden biri olduğu söyleniyor. Domates sosunda likopen ve düşük LDL kolesterol seviyeleri bulunur. Bu, hem cildiniz hem de kalbiniz için harika olduğunu gösterir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Elma

    Bir gül aile ağacında yetişen kırmızı veya yeşil kabuklu ve gevrek etli yuvarlak meyvelerden olan elma, sağlıklı kan basıncını korumamıza yardımcı olabilecek antioksidanlar, mineraller ve vitaminler açısından zengindir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Elma sirkesi

    Elma sirkesi kötü bir kokuya sahip olduğu için çoğumuz bundan hoşlanmayız. Ancak bazı insanlar ürüne bayıldı ve Beyonce de onlardan biriydi. Elma sirkesi kilo vermeye, kalp hastalıklarını önlemeye ve trigliserit, kan basıncı ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Esmer pirinç

    Pirinç, dünya çapında birçok insanın diyetlerinde önemli bir bileşen ve temel unsurdur. Pek çok insan, özellikle Asya'da, karnını doyurmak için toprağa ve pirince bel bağlıyor. Beyaz pirinç, kahverengi pirince göre daha fazla nişasta içerdiğinden, kahverengi pirinç daha sağlıklıdır ve kalbiniz için daha iyidir. Çok fazla karbonhidrat kolesterolü yükseltebilir; Besin açısından daha yoğun bir seçenek için beyaz pirinci kahverengi pirinçle değiştirin.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Ejder meyvesi

    Ejder meyvesi çok sevilse de bulmak zor olabilir. Ejder meyvesindeki mineraller, kalsiyum, demir, çoklu doymamış yağ asitleri, karoten, antioksidanlar ve bitkisel besinler dahil bol miktarda bulunur. Genel bağışıklığınız ve vitamin alımınızın yanı sıra kalbinizin sağlığı da bu mineral ve vitaminlerin kombinasyonundan faydalanacaktır.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Fasulye

    En sağlıklı gıdalardan biri olduğu için fasulyeyi dahil etmemiz gerektiğini biliyorduk. Mercimek, bezelye ve soya fasulyesi gibi çeşitli fasulye türleri mevcuttur. Fasulye yağ oranı düşük, ancak protein ve lif oranı yüksektir. Fasulye ayrıca kalp hastalığının önlenmesine yardımcı olabilecek bir dizi fitokimyasal içerir.

    Barbunya ve fasulye oldukça lezzetli yiyeceklerdir ve ayrıca hafıza ve kalp sağlığına yardımcı olur. Barbunya fasulyesinde magnezyum, folat, protein ve lif bol miktarda bulunuyor. Yağ oranı az olduğu için istediğimiz kadar yiyebiliriz. Kanser, diyabet, kalp krizi ve inme barbunya yiyerek azaltılabilir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Fıstık

    Kabuklu yemişlerin ve tohumların mükemmel ve doyurucu atıştırmalıklar olduğu iyi bilinir. Çanaktaki antioksidan, protein ve potasyum miktarını artırmak için antep fıstığı eklemeyi deneyin. Harika dondurma tatları yapmanın yanı sıra, kuruyemişlerin kendisi de besleyici ve lezzetlidir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Kahve

    Kahve yapmak için tropikal bir çalının kavrulmuş ve öğütülmüş tohumları kullanıldı. Kahve içenler, en sevdikleri içeceğin uyanık kalmalarına yardımcı olmanın yanı sıra başka avantajları olduğunu öğrenince çok mutlu olurlar. Ölçülü kahve alımının koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve inme riskini azalttığı gösterilmiştir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Greyfurt

    Keskin, sulu etli büyük sarı turunçgillerden olan greyfurtlar, hepsi formda kalmamıza yardımcı olabilecek C Vitamini, kolin, lif, likopen ve potasyum açısından yüksektir. Greyfurt, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceği için DASH diyetine dahil edildi. DASH diyeti, kan basıncını düşürmeye yardımcı olmak için oluşturuldu.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Havuç

    Sebze olarak yenen, sivrilen bir şekle sahip turuncu renkli kökler olan havuç, ruhumuza faydalı olabilecek çıtır çıtır ve lezzetli bir atıştırmalıklardır. Havuç ayrıca görüşümüzü geliştirmenin yanı sıra serbest radikallerle savaşmaya, kanser ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir. Havuç, kanseri ve kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı olabilecek A, C ve K vitaminleri açısından yüksektir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Hindistancevizi yağı

    Hindistan cevizi yağı son zamanlarda çeşitli nedenlerle ve çok sayıda uygulamasıyla dikkat çekmiştir. İnsanlar onu ciltlerine sürüyor, saçlarına sürüyor ve hemen hemen her şey için kullanıyor. Yağ, kolesterol seviyelerini arttırdığı gösterilen laurik asit içerir. Bununla birlikte, sağlığınız için faydalı olan yüksek konsantrasyonda kolesterol içerir. Buradaki fikir, optimum etki için idareli kullanmaktır.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    İncir

    Tatlı koyu etli ve birkaç küçük çekirdekli, armut biçimli yumuşak meyvelerden olan incirin kalp dostu olduğu dönemde neden diğer besinler kadar bilinmediğini anlayamadık. İncir çiğ, kurutulmuş veya reçel şeklinde yenebilir. İncir, kalp hastalığından kaçınmamıza ve genel sağlığımızı iyileştirmemize yardımcı olabilecek iki besin olan kalsiyum ve lif açısından da yüksektir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Ispanak

    Ispanağın besleyici bir gıda olduğunu zaten biliyorduk. Temel Reis'i izlemiş olsaydık, her ıspanak yediğinde güçlendiğini fark ederdik. Sebzede bol miktarda bulunan K vitamini, kemiklerimizin güçlenmesine yardımcı olur. Sebze ayrıca kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olabilir. Bu sebzeye de öğünlerimizde yer vermeliyiz.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Kabaklar

    Yine yılın o zamanı, balkabağı baharatlı latte mevsimsel bir temeldir ve mideniz sıcak, rahat bir hisle doludur. Gerçek kabaklar ise vitaminler, lif, potasyum, beta-karoten, C vitamini ve fitoöstrojenler gibi besinlerle yüklüdür. Bu vitamin ve besinlerin kombinasyonu, kalp sağlığınıza ek olarak kolesterol ve tansiyon seviyeleriniz için de faydalıdır.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Kaju fıstığı

    Kaju fıstığı lezzetli olduğu için çoğumuzun favorisidir. Kaju fıstığı ise tekli doymamış yağ oranı yüksektir. Ayrıca HDL seviyelerinin iyileştirilmesine yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir. Kaju ayrıca LDL kolesterolü ve hücresel hasarı düşürmeye yardımcı olabilir. Bulabildiğimiz en lezzetli ve besleyici atıştırmalıktı. Bir tane alıp işe giderken veya birini beklerken yiyebiliriz.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Kale

    Kale, dik gövdeleri, geniş yaprakları olan ve kompakt bir kafası olmayan dayanıklı bir lahana şeklindedir. Lahana, kalbimizi iyi durumda tutmak için yiyebileceğimiz en iyi yiyeceklerden biridir. Diyet, kardiyovasküler sistemimizi iyi durumda tutacak ve kalp hastalığından kaçınmamıza yardımcı olacaktır. Bu yapraklı yeşilde antioksidanlar, lif ve omega-3 yağ asitleri bol miktarda bulunuyor. Kale, düşük yağ ve kalori içeriği nedeniyle bazı insanlar arasında popüler.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Karalahana

    Sebzelerin nasıl hazırlandığının da önemli bir fark yarattığını unutmamak önemlidir; dürüst olmak gerekirse, ne kadar temiz o kadar iyi. Brokoli, lahana, Brüksel lahanası, lahana, bok choy, şalgam ve hatta rutabaga, yeşil lahana olarak kabul edilir. Bu yapraklı yeşil sebzeler birçok sağlık yararı sağlar, kalorileri düşüktür ve lutein, A vitamini ve zeaksantin açısından zengindir. Bu sebzeler diyabet ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Karnabahar

    Karnabahar, az karbonhidrat içermesine rağmen yüksek lif içeriğine sahip olduğu için kalp sağlığı için harikadır. Üstelik çevre ve kalbiniz için de faydalıdır. Floret, genel solunum ve mide sağlığını koruma kapasitesine sahiptir. Harika olan şey, çeşitli şekillerde dahil edilebilmesidir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Karpuz

    Cildimiz bu harika meyvenin hidrasyonundan faydalanır. Potasyum, magnezyum ve A, B6 ve C vitaminleri de karpuzda bol miktarda bulunduran bu lezzetli ve sulu meyve, kalp ve damar sağlığımız için faydalı olacaktır. Karpuz ayrıca kan basıncını ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Şüphesiz, mevcut en besleyici yoğun gıdalardan biridir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Keten tohumu

    Yaygın keten bitkisinin omega-3 yağ asidi bakımından zengin tohumları olan keten tohumları, onlardan hoşlanmayan bazı kişiler tarafından balık ve yemişlere alternatif olarak seçildi. Keten tohumları, her ikisinin de kalp sağlığına faydaları olan antioksidanlar, östrojen ve beslenme bakımından yüksektir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Kinoa

    Hem lezzetli hem de besleyici olan kinoa, salatalarımıza veya yemeklerimize eklenerek daha lezzetli hale getirilebilir. Quinoa, diğer şeylerin yanı sıra lif, mineraller, vitaminler ve amino asitler bakımından yüksektir. Quinoa, kolesterol ve kan şekeri seviyelerimizi düşürmemize yardımcı olabilir. Ayrıca kan basıncımızı kontrol altında tutacak ve diyabet geliştirmemizi engelleyecektir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Kırmızı acı biber

    C vitamini içeriği yüksek olan kırmızı acı biber ayrıca B6 vitamini açısından da oladukça zengindir. Sebzelerin kendileri kapsaisin içeriyordu. Kapsaisinin kan basıncını ve kolesterolü düşürmede etkili olduğu bulundu.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Kivi

    Kivi, yeşil etli ve siyah çekirdekli, küçük, tüylü meyvelerdir. Kivide B, C, E vitaminleri, bakır, magnezyum, potasyum ve polifenoller bol miktarda bulunur. Kivi, kardiyovasküler sistemimizi iyileştirmeye, kan pıhtılarını azaltmaya ve kalp sağlığımızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Kızılcık

    Yemek pişirmede yaygın olarak kullanılan küçük kırmızı asit meyvesi olan kızılcıklar antioksidanlar ve besinler açısından oldukça zengindir. Önceki ürünler gibi kızılcıklar da kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Kızılcık ayrıca kanseri, idrar yolu enfeksiyonlarını, diş eti hastalıklarını ve mide ülserlerini önlemeye yardımcı olabilir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Kuşkonmaz

    Kuşkonmaz hem besleyici hem de lezzetlidir, dolayısıyla hepimiz yiyebiliriz. Kuşkonmazda birçok folat, lif, besin maddesi, mineral ve A, C, E ve K vitaminleri bulundurur. Sindirimimiz sebzeden olduğu kadar insülin seviyelerimizden de faydalanacaktır. Kuşkonmaz ayrıca yüksek tansiyon geliştirme riskimizi azaltabilir. Ayrıca sebze bizi diyabet ve kalp hastalıklarından korur.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Lahana

    Vücudumuzun bizi hastalıklardan koruyabileceğini biliyoruz. Ancak vücudumuza da dikkat etmeliyiz. Lahana yemek, kendimizi daha güçlü hale getirmemize yardımcı olmanın bir yoludur. Lahana, C vitamini, mineraller, antioksidanlar ve diğer besin maddeleri bakımından yüksektir. Ayrıca lahana, görüşümüzün korunmasına yardımcı olabilir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Mercimek

    Mercimek, beslenmeden önce kurutulan, ıslatılan ve kızartılan yüksek proteinli bakliyatlardır. Mercimek, yeşil ve daha küçük turuncu mercimek dahil olmak üzere çeşitli renk ve boyutlardadır. Çeşitli sağlık yararları olan mercimeklerin kalp hastalığı ve felç riskini azalttığı gösterilmiştir. Mercimek, magnezyum, potasyum ve protein bakımından yüksektir ve kolesterolümüzü, kan basıncımızı ve atardamarlarımızda plak birikimini dengelemeye yardımcı olurlar.

    Mercimeklerde lif, folik asit, magnezyum, potasyum ve protein bol miktarda bulunur. Mercimek çorbalara eklenebilir ve DASH diyetinde narla birlikte yer alır. Mercimek kan basıncını düşürmeye ve kalbimizi güçlendirmeye yardımcı olabilir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Muz

    Muz, her ikisi de genel sağlığımız için faydalı olan lif, protein ve potasyum bakımından yüksektir. Sinir hücrelerimizin ve kaslarımızın tepki vermesini kolaylaştırır. Ayrıca, kilo kaybı, kalp atışı kontrolü veya başka bir kalp hastalığını önlemede oldukça faydalıdır. Bu meyve yemeğimizin bir parçası olmalı.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Nar

    Narlar, kaba kırmızımsı dış kabuğa ve birçok tohum içeren lezzetli kırmızı jelatinimsi ete sahip portakal büyüklüğünde meyvelerdir. Meyvenin kendine özgü bir tadı vardı ve çeşitli türlerde antioksidanlar açısından yüksektir. Bu antioksidanlar, kardiyovasküler hastalığa ve arteriyel plak oksidasyonuna karşı koruma sağlayacaktır. Narın ayrıca Alzheimer hastalığı, kanser, diyabet, prostat kanseri ve felci önlemede etkili olduğu bulundu.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Nohut

    Nohut, atıştırmalık olarak yenen yuvarlak sarımsı tohumlardır. Nohut, Fabaceae bitki ailesinde protein ve lif oranı yüksek bir baklagildir. Gram, Bengal gram, nohut, nohut fasulyesi ve Mısır bezelyesi nohut isimleridir. Nohut, kolesterolü ve kalp hastalığı riskini düşürmeye yardımcı olabilir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Orkinos

    Uskumru, somon veya ton balığı kadar iyi bilinmese de hepimizin zevk alabileceği bir balıktır. Balık, tümü kanseri önlemeye yardımcı olan antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri bakımından yüksektir. Balık ayrıca kalp hastalığının önlenmesine de yardımcı olacaktır. Daha sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsak, bu balığı yemeklerimize dahil etmeliyiz.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Pancar

    Pancar, insan ve hayvan kullanımı için yetiştirilen otsu bitkilerdendir. Şeker üretimi için yetiştirilen pancarda antioksidanlar ve mineraller bol miktarda bulunur. Pancar, çıtır çıtır ve renkli bir salata yapmanın yanı sıra kanımızdaki homosistein düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir. Pancar ayrıca kanseri önlemeye, kalp hastalığı riskini azaltmaya ve organlarımızı korumaya yardımcı olabilir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Patlıcan

    Tropikal bir Eski Dünya asmasından gelen mor yumurta şeklindeki meyvelerden olan ancak genellikle sebzelerle karıştırılan patlıcanın içerdiği antioksidanlar, flavonoidler, mineraller ve vitaminler dolaşımımıza, kolesterol seviyemize ve kalp sağlığımıza faydalıdır. Patlıcan ayrıca kanseri ve hücre zarlarının hasar görmesini önlemeye yardımcı olabilir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Sardalya

    Genellikle büyük miktarlarda yassı metal kaplarda paketlenen küçük yenilebilir balıklardan olan Sardalya, diyetimiz için iyi bir omega-3 yağ asitleri kaynağı olabilir. Omega-3 yağ asitleri, HDL seviyelerini yükseltirken trigliserit seviyelerini düşürebildikleri için iyi bir yağ şeklidir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Sarımsak

    Sarımsak, daha çok tatlandırıcı ve bitkisel ilaçlar için kullanılan keskin kokusuyla ünlüdür. Sarımsak, kalbimiz için yararlı olan ve kan damarlarımızın sağlığına yardımcı olabilecek besin değerleri açısından yüksektir. Sarımsak ayrıca atardamar plaklarını önlemeye ve vücudumuzdaki enzim seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Çikolata

    Kakao çekirdekleri, genellikle tatlı olarak veya tatlı yiyeceklerde tatlandırıcı maddeler olarak yenen çikolata yapımında kullanılır. En sevdiğimiz yiyeceklerden biri olan çikolata kalp sağlığına iyi gelen yiyecekler listesine arasında yer alır. Çikolatalar kan basıncını düşürme, hipertansiyondan kaçınma ve kan damarı esnekliğini artırma potansiyeline sahiptir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Kara fasulye

    Siyah fasulye, mevcut en lezzetli yiyeceklerden biridir. Lif, potasyum, protein, folat, fitobesinler ve B6 vitamini bol miktarda bulunur. Siyah fasulye, vücudumuzdaki kolesterol seviyelerini düşürerek kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir. Siyah fasulye, çeşitli yemeklerde iyi çalışır. Aynı zamanda kilo vermemizde de bize yardımcı olacaktır.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Somon

    Somonlar, kendine özgü pembe etli büyük yenilebilir balıklardır. Somon, yumurtlamak için tatlı su akıntılarına göç etmeden önce denizde cinsel olgunluğa erişecektir. Çok yönlülüğü ve lezzeti nedeniyle somona "deniz tavuğu" adı verilmiştir. Somon ayrıca, trigliserit düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitleri ve besinleri de içerir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Edamame: Olgunlaşmamış soya fasulyesi

    Lezzetli, besleyici ve sağlıklı! Çok fazla edamame yemek kesinlikle sorun değil çünkü çok lezzetliler. Bunlar, kolesterol ve doymuş yağ alımını izleyen insanlar için harika bir atıştırmalık veya herhangi bir öğünün tamamlayıcısıdır. Edamame, hepsi kalp hastalığını önlemek ve tedavi etmek için mükemmel olan fitosteroller, protein ve folatı içerir. Ek olarak, bunlar kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Soya

    Çoğumuz ete sağlıklı bir alternatif olarak soya yeriz. Soyayı bazı hayvansal ürünlerle birleştirirsek lezzetli olabilir. Bununla birlikte, sadece lezzetli değil, aynı zamanda besleyicidir. Soya, LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Çok fazla protein vardı ama sadece biraz doymuş yağ ve kolesterol vardır. Soyadaki omega-3'ler ve kalp dostu lif nedeniyle kalplerimize de fayda sağlayabilir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Su

    Her bedensel ve zihinsel işlev suya bağlıdır. Su arındırır, detoksifiye eder ve vücut sistemlerinin düzgün çalışmasını sağlar. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu sıvıları aldığından emin olmak kan dolaşımına, metabolizmaya, ruh haline ve diğer bedensel işlevlere yardımcı olacaktır.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Tarçın

    Tarçın, her evin temel gıda maddesidir ve her baharat rafına aittir. Baharat, sabah kahvesi, köriler, turtalar ve çok daha fazlası dahil olmak üzere hemen hemen her şeyde kullanılabilir. Kalsiyum, lif ve manganezin tümü tarçında bulunur. Kalp problemlerini önlemenin yanı sıra kan şekeri ve kolesterol seviyelerini kontrol ettiği kanıtlanmıştır.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Tatlı patates

    Tatlı patates, bazılarımızın favorisiydi ve mevcut birçok lezzetli gıdadan biridir. Tatlı patates sadece lezzetli değil, aynı zamanda besleyicidir. Tatlı patatesler, vücudumuzda sağlıklı bir sıvı dengesini korumamıza yardımcı olabilecek potasyum içerir. Ayrıca kan basıncını düşürmeye yardımcı oldu ve tatlı patatesler kalp atışlarımızı kontrol etme yeteneğine sahip olabilir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Tavuk

    Tavuklar, Amerikalıların her yıl 85 kilodan fazla tükettiği en yaygın et olarak kabul edildi. Tavuk, protein açısından zengin ve kalorisi düşük olduğu için sağlık bilincine sahip kişiler tarafından tercih ediliyor. Tavuk yemeklerinin hazırlanması da basitti ve kalp-sağlıklı yiyiciler, daha az doymuş yağ ve kolesterol içerdiği için kırmızı et yerine tavuğu tercih ediyorlardı.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Tuna

    Dünya çapında popüler ve harika bir protein kaynağı ton balığıdır. Ton balığına bu kadar yoğun bir talep olduğu için fiyatlar bu dünyanın dışında. Ton balığı olarak bilinen balık, oldukça yağlı ve önemli amino asitler açısından zengin olarak tanınır. Bu amino asitler, kas dokunuzun büyümesini ve güçlendirilmesini sağlar. Amino asitlerin kalp sağlığı ve kalp hastalıklarını önlemedeki faydaları göze çarpmaktadır.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Turunçgiller

    Turunçgiller, göze çarpmalarını sağlayan kaba, parlak kırmızımsı-sarı bir kabuğa sahip yuvarlak sulu narenciye meyveleridir. Bu meyveler harika bir susuzluk giderici olduğu için favorilerimizden biridir. C vitamini, lif, potasyum, pektin ve diğer besinlerin hepsi portakalda bol miktarda bulunur. Portakal tüketimi, kalp yetmezliğini ve kalp skar dokusunun oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Yaban mersini

    Yaban mersini, küçük beyazımsı sarkık çiçekler ve fundalık ailesindeki dayanıklı cüce funda çalıları üzerinde koyu mavi yenilebilir meyvelerdir. Yaban mersini içinde bol miktarda antioksidan ve besin maddesi bulunur. Yaban mersini düzenli olarak tüketilirse kolesterolü, kan basıncını ve arteriyel plak oluşumunu düşürmeye yardımcı olabilir. Yaban mersini ayrıca kanser ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Yeşil çay

    Rengi soluk ve tadı hafif acı olan fermente edilmemiş yapraklardan elde edilen yeşil çay, sinirlerimizi gevşetmek ve susuzluğumuzu gidermek için ihtiyacımız olan şeydir. Yeşil çay, kendimizi nemlendirmek için kullanılmalıdır çünkü arteriyel plak birikimini önlemeye, kalp sağlığını artırmaya ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Az yağlı yoğurt

    Sağlıklı süt ürünleri yemeyi sevmiyorsak, hemen şimdi yapmaya başlamalıyız. Yağı azaltılmış yoğurt ve sütlü yoğurt, tümü sağlığımız için faydalı olan kalsiyum, iyot, çinko, protein ve vitaminler bakımından yüksektir. Yüksek tansiyon, kanser, inme ve diğer hastalıkları azaltmak istiyorsak, bunu sağlıklı beslenmemize dahil etmeliyiz.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Yulaf ezmesi

    Harika bir yemek lezzeti sunan yulaf ezmesini zorlanmadan hazırlanabilmesiyle de özellikle tercih edilir. Bununla birlikte, sadece lezzetli değil, aynı zamanda besleyici, folat, potasyum ve omega-3 yağ asitleri açısından da yüksektir. Kolesterol seviyelerini düşürmede vücudumuza yardımcı olacaktır. Yulaf ezmesindeki besinler atardamarlarımızı temizlemeye yardımcı olabilir.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Zencefil

    Bir bitkinin kök sapından gelen hoş kokulu bir baharat olan zencefil doğranabilir veya toz haline getirilebilir ve yemek pişirme, şurup koruma veya şekerleme üretiminde kullanılabilir. Zencefilin kalbe faydalı olduğu bulundu ve hoş kokulu baharatın kalp hastalıklarını, yüksek tansiyonu ve diğer kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı olduğu gösterildi. Sushi tutkunları bu detayı öğrenince çok sevinecek.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Zerdeçal

    Zerdeçal, zencefil benzeri bir bitkinin köksapından yapılan sarı aromatik tozuyla bilinir. Zerdeçal, öncelikle Asya mutfağında tatlandırmak ve renklendirmek için kullanılmıştır. Zerdeçal, kalp hastalığını önlemeye yardımcı olabilecek bir madde olan kurkumin içerdiği için popülerlik kazanıyor.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Zeytinyağı

    Zeytinyağının LDL kolesterolü düşürdüğü, kan şekerini düzenlediği ve kan pıhtılaşmasını önlediği ve bunların daha fazla komplikasyona yol açabileceği gösterilmiştir. Akdeniz diyetinin besin değerinden de zeytinyağı sorumludur. Çoğumuz bu tür bir diyet denedik ve sağlığımız için faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Daha sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamak istiyorsak zeytinyağına ihtiyacımız var.
  • Çoğu kişi görmezden geliyor! Kalp hastalığı ve felç riskini azaltıyor: İşte damarları açarak kalbinize iyi bakan süper besinler

    Zeytin

    Zeytinler artık lezzetli bir bar atıştırmalığı, harika bir atıştırmalık ve harika bir salata malzemesi olarak popüler. Bununla birlikte, tekli doymamış yağlar ve antioksidanlar gibi belirli benzersiz elementleri de içerirler. Kilo vermeye de yardımcı olurlar, ancak sodyum açısından yüksek oldukları için fazla tüketilmemeleri gerekir. Anahtar; ölçülü olmaktır.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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