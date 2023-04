Tarçın

Tarçın, her evin temel gıda maddesidir ve her baharat rafına aittir. Baharat, sabah kahvesi, köriler, turtalar ve çok daha fazlası dahil olmak üzere hemen hemen her şeyde kullanılabilir. Kalsiyum, lif ve manganezin tümü tarçında bulunur. Kalp problemlerini önlemenin yanı sıra kan şekeri ve kolesterol seviyelerini kontrol ettiği kanıtlanmıştır.