Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cildinize bakın eğer bunlar varsa hemen önlem alın! İşte D vitamini eksikliğinin 5 işareti

Birçok kişide görülebilen cilt problemleri çok fazla önemsenmese de aslında sağlığınız hakkında ipuçları veriyor olabilir. Özellikle kış aylarında gözlemlenen cilt sorunları D vitamini eksikliğinin göstergesi olabilir. Güneş ışınlarının en az alınabildiği bu aylarda özellikle koyu tenli veya 50 yaşının üzerinde olan kişilerin, diğer insanlar kadar D vitamini üretmedikleri için genellikle D vitamini takviyesi almaları önerilir. Ancak bu iki gruptan olmasanız bile yine de bir eksikliğiniz olması yüksek bir ihtimaldir. Bu beş cilt problemi D vitamini eksikliğine işaret ediyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Cildinize bakın eğer bunlar varsa hemen önlem alın! İşte D vitamini eksikliğinin 5 işareti

    *Kış aylarında D vitamini eksikliğini takviye alarak kolayca giderebilirsiniz.

    Akne

    Cildinizin kışın daha kötü göründüğü gerçekten doğrudur çünkü akne aynı zamanda D vitamini eksikliğinin belirtilerinden biridir. D vitamini derideki iltihaplanmayı azaltabilir. Bu nedenle, bir eksiklik akne veya rosacea nedeniyle ekstra kırmızı cildiniz olduğu anlamına gelebilir.

     
  • Cildinize bakın eğer bunlar varsa hemen önlem alın! İşte D vitamini eksikliğinin 5 işareti

    Donuk cilt

    Cildiniz donuk veya grimsi mi görünüyor? Bu aynı zamanda D vitamini eksikliğinin bilinen bir belirtisidir. D vitamini cilt tarafından güneş ışığına tepki olarak üretilir. Yeterince D vitamini üretmezseniz, cildiniz kendini gerektiği gibi yenileyemez ve bu da donuk görünmesine neden olur. Muhtemelen bu durumda gözlerinizin altında koyu halkalar da vardır.
  • Cildinize bakın eğer bunlar varsa hemen önlem alın! İşte D vitamini eksikliğinin 5 işareti

    İnce çizgiler

    D vitamini bir antioksidan görevi görür. Bu, kırışıklıklara ve ince çizgilere neden olan faktörlerle savaştığı anlamına gelir. Bu nedenle, D vitamini eksikliğiniz varsa, ince çizgileri (ve nihayetinde kırışıklıkları) daha hızlı geliştirirsiniz. Ancak bu tabii ki D vitaminin kaynağı olan güneş ışığı ile biraz çelişkili. Güneşten gelen UV ışınları da cildinizin daha çabuk kırışmasına neden olur. Bu yüzden asla güneş kremi sürmeden güneşe çıkmamalısınız.
  • Cildinize bakın eğer bunlar varsa hemen önlem alın! İşte D vitamini eksikliğinin 5 işareti

    Kuru cilt

    Kış aylarında pek çok kişinin cildi kurur. Bu kısmen ısınmanın neden olduğu soğuk ve kuru havadan kaynaklanır, ancak D vitamini eksikliğinin de sonucu olabilir. Kuru cilt, D vitamini eksikliğinin açık bir işaretidir ve güneş ışığı, takviyeler ve hatta D vitamini içeren kremler ile kolayca çözülebilir.
  • Cildinize bakın eğer bunlar varsa hemen önlem alın! İşte D vitamini eksikliğinin 5 işareti

    Ter

    İnsanları oldukça rahatsız eden aşırı terleme D vitamini eksikliğinin bir belirtisi olabilir. Kışın üst dudağınızda boncuk boncuk ter veya ıslak bir sırtla mı dolaşıyorsunuz? Takviyeler alın veya öğleden sonra güneş ışığında biraz daha yürüyüş yapın ve yardımcı olup olmadığına bakın.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.