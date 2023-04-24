İnce çizgiler

D vitamini bir antioksidan görevi görür. Bu, kırışıklıklara ve ince çizgilere neden olan faktörlerle savaştığı anlamına gelir. Bu nedenle, D vitamini eksikliğiniz varsa, ince çizgileri (ve nihayetinde kırışıklıkları) daha hızlı geliştirirsiniz. Ancak bu tabii ki D vitaminin kaynağı olan güneş ışığı ile biraz çelişkili. Güneşten gelen UV ışınları da cildinizin daha çabuk kırışmasına neden olur. Bu yüzden asla güneş kremi sürmeden güneşe çıkmamalısınız.