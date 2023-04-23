Birçok insan için, aşırı sodyumun akut ve kronik alımı, yüksek tansiyona, inme riskinde artışa ve koroner arter hastalığına yol açma dahil olmak üzere olumsuz sağlık etkilerine sahip olabilir.

Amerikan Kalp Derneği, günde 2.300 miligramdan (mg) fazla olmamasını ve çoğu yetişkin için günde 1.500 mg'dan fazla olmayan ideal bir sınıra doğru ilerlemeyi önermektedir.