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Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları

Amerikan Kalp Derneği tarafından yayınlanan bir çalışmaya göre doğanın bizlere sunduğu et ikamesi olarak nitelendirilebilecek besinler araştırıldı. Peki bu besinler ete göre daha mı sağlıklıydı? Bu, doğanın daha sağlıklı et ikamesi mi?

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  • Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları

    Kalp sağlığı için hayvansal gıdalardan daha iyi olduklarını öne süren araştırmalar sayesinde, birçok etobur bulabilecekleri en iyi bitki bazlı et ikamelerini arıyor. Bu, fast-food restoranlarında ve marketlerde bitki bazlı burgerlerin popülaritesindeki artışı açıklayabilir. Ancak beslenme uzmanları baklagillerin daha iyi bir seçenek olabileceğini söylüyor.
  • Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları

    Mercimek, bezelye, nohut, fasulye ve fındık, yüksek oranda işlenmiş et ikamelerine sağlıklı bir alternatif olan doğal protein ve lif kaynaklarıdır.
  • Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları

    Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde beslenme profesörü olan Penny Kris-Etherton, "Etteki protein yüksek biyolojik değere sahiptir, ancak baklagillerdeki protein de kaliteli proteindir" dedi.
  • Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları

    Etherton, "Bir beslenme uzmanı olarak beni asıl endişelendiren, piyasayı kasıp kavuran bu bitki bazlı et ikamelerinin genel besin bileşimi. Bunlar gerçekten çok yüksek sodyum, yüksek doymuş yağ ve yüksek kaloriye sahipler." açıklamalarında bulunuyor.
  • Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları

    Aslında baklagiller familyasına ait bitkilerin tohumları olan baklagiller oldukça sağlıklıdır. Düşük kalp hastalığı riski ve düşük kolesterol seviyeleri ile bağlantılıdırlar. Ayrıca, yüksek lif ve proteinleri tokluğa katkıda bulunur ve bu da tok hissetmenize yardımcı olur, böylece daha az yersiniz.
  • Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları

    Kris-Etherton, "Et yemek istemeyen insanlar için, bu bitki bazlı ikameler yerine sağlıklı bir şekilde pişirilmiş baklagiller önereceğim. Bitki bazlı bir diyet çok sağlıklı olabilir. Bitki bazlı bir diyet de çok sağlıksız olabilir." dedi.
  • Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları

    Baklagillerin ayrıca kalsiyum, demir, fosfor ve çinko emilimini engelleyebilen lektinler içerdiğini bilmek önemlidir. Ancak lektin tipik olarak pişirme sırasında, özellikle kaynatma veya buğulama gibi ıslak, yüksek ısılı yöntemlerde veya baklagilleri birkaç saat suda bekletmede azalır.
  • Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları

    Bu nedenle, kuru fasulye hazırlıyorsanız, önce onları durulamak, ardından dört saate kadar suda bekletmek akıllıca olacaktır. Daha sonra fasulyeler, hacminin yaklaşık üç katı suda kaynatılmalı, ardından yumuşayana kadar kaynamaya bırakılmalıdır.
  • Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları

    Fasulye ve diğer baklagillerin, sindirimi zor olan yüksek miktarda diyet lifi ve karbonhidrat içerdiklerinden yaygın olarak gazla bağlantılı olduğunu belirtmekte fayda var.
  • Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları

    Kris-Etherton, "Aniden bu baklagillerden bir demet yemeyin çünkü onların harika ve kalp-sağlıklı olduklarını duydunuz" dedi. "Onları pişirme şekliniz de daha az gaz üretmelerine yardımcı olabilir."
  • Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları

    Nutrition dergisinde yayınlanan üçlü bir çalışma, fasulyelerin gaz üretimi konusundaki endişelerin abartılmış olabileceği ve her insanın farklı fasulye türlerine farklı tepkiler verebileceği sonucuna varmıştır. Yine de potansiyel bağırsak gazı miktarını azaltmaya ve besin kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmak için, gıda araştırmacıları, fasulyelerin ıslatıldığı ve tatlı suda pişirildiği suyu atmayı önermektedir.
  • Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları

    Baklagiller çok farklı biçimlerde olduklarından, onları diyetinize eklemenin çeşitli yolları vardır: örneğin, sos ve ezme şeklinde püre haline getirin veya patates cipsi yerine bir avuç fındıkla atıştırın.
  • Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları

    Kris-Etherton, "Onları diyetinize karıştırın, ilginizi çekecekler" dedi.
  • Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları

    "Salatanıza biraz nohut ekleyin. Garnitür olarak kullanın. Patates ve pilav yerine, garnitür olarak biraz karışık fasulye kullanın ve son olarak et yemeği yerine ana giriş olarak kullanın.
  • Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları

    "Sadece diyetinize iyi bir şey eklemiyorsunuz; bunu iyi bir ikame olarak yaparsanız, sağlıksız olan bir şeyi ortadan kaldırmış olursunuz."
  • Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları

    Kaynak: heart.org
  • Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı? İşte et yerine tüketebileceğiniz protein kaynakları

 

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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