Aslında baklagiller familyasına ait bitkilerin tohumları olan baklagiller oldukça sağlıklıdır. Düşük kalp hastalığı riski ve düşük kolesterol seviyeleri ile bağlantılıdırlar. Ayrıca, yüksek lif ve proteinleri tokluğa katkıda bulunur ve bu da tok hissetmenize yardımcı olur, böylece daha az yersiniz.