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Günde 2 fincan kahve içerseniz ne olur?

Bazı insanlar gergin hissetmeden kafein içemezken, birçoğu ise kahve olmadan bir gün geçiremez. Çok fazla kahve içmenin bazı hoş olmayan yan etkileri olsa da doğru miktarda kahve içmek sağlığınız için harikalar yaratabilir. Tıp uzmanları, günde 2 ila 3 fincanın, sağlık yararlarından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak mükemmel miktar olduğuna inanıyor.

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  • Günde 2 fincan kahve içerseniz ne olur?

    İşte günde 2 fincan kahve içtiğinizde vücudunuzda olanlar
  • Günde 2 fincan kahve içerseniz ne olur?

    Böbrekleriniz için iyidir

    Sabahları sizi uyandırmanın yanı sıra kahve, böbrekle ilgili çeşitli durumları önlemenize yardımcı olabilir. Çalışmalar, günde 2-3 fincan kahve içmenin, böbrekler aniden işlevlerinin tamamını veya bir kısmını kaybettiğinde akut böbrek hasarı riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Araştırmacılar, kahvedeki bazı biyoaktif bileşiklerin böbreklerdeki oksijen kullanımını iyileştirerek böbreklerin daha verimli çalışmasına yardımcı olduğunu söylüyor.
  • Günde 2 fincan kahve içerseniz ne olur?

    Kalbinize fayda sağlayabilir

    Kahve kalp atış hızınızı hızlandırabilse de, ölçülü olarak içmek aslında felç geçirme riskinizi azaltabilir. Her gün 1-2 fincan sade kahve tüketmek kalp ve damar sağlığınız için faydalıdır ve kalp yetmezliği riskini azaltır. Ancak kahve fincanınızın kafeinli olduğundan emin olun. Aslında, kafeinsiz kahveyi tercih etmek bazı hoş olmayan sağlık sonuçlarına yol açabilir.
  • Günde 2 fincan kahve içerseniz ne olur?

    Cildinizin parlamasını sağlayabilir

    Bir cilt bakımı rutini uygulamak ve doğru ürünleri kullanmak kusursuz bir cilt elde etmenize yardımcı olabilir ve kahve içmek cildinizin size teşekkür edeceği bir alışkanlık olabilir. Bunun nedeni kahvenin  antioksidanlar ve diğer anti-enflamatuar bileşikler bakımından yüksek olmasıdır, bu nedenle cildinizi zararlı serbest radikallerden koruyabilir ve cildinizi daha uzun süre genç ve parlak tutmanıza yardımcı olabilir.
  • Günde 2 fincan kahve içerseniz ne olur?

    Ömrü uzatmada yardımcı olabilir

    Çok fazla kahve içmenin oldukça tehlikeli yan etkileri olabilirken, doğru miktarda kahve içmenin tam tersi olabilir. Bunun nedeni, günde 2 ila 3 fincan kahve içmenin kalbinizi sağlıklı tutabilmesidir, yani aslında daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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