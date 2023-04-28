Günde 2 fincan kahve içerseniz ne olur?

Cildinizin parlamasını sağlayabilir

Bir cilt bakımı rutini uygulamak ve doğru ürünleri kullanmak kusursuz bir cilt elde etmenize yardımcı olabilir ve kahve içmek cildinizin size teşekkür edeceği bir alışkanlık olabilir. Bunun nedeni kahvenin antioksidanlar ve diğer anti-enflamatuar bileşikler bakımından yüksek olmasıdır, bu nedenle cildinizi zararlı serbest radikallerden koruyabilir ve cildinizi daha uzun süre genç ve parlak tutmanıza yardımcı olabilir.