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İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar

Stresin birçok nedeni vardır, ancak uzmanlar son yıllarda önemli bir faktörün önemli ölçüde arttığını söylüyor: İşle ilgili tükenmişlik! Peki, iş tükenmişliği sağlığınıza nasıl zarar verebilir ve bu konuda ne yapılabilir?

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  • İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar

    Ne yazık ki çoğu kez, farkındalık çok geç gelir ve bazı durumlarda pişmanlıklar sanıldığından çok daha zarar verir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar da bu pişmanlıklar arasında iş tükenmişliğinin olduğunu kanıtlıyor.
  • İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar

    Davranışsal Kardiyovasküler Sağlık Merkezi, New York'taki Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nden Ian Kronish, "İnsanlar kalp krizi veya inme gibi büyük bir tıbbi olay yaşadıklarında, geçmişe dönüp 'Ah, gerçekten stresliydim, belki de bu yüzden başıma geldi' diyorlar. Fakat sağlıkları için bu stresle ilgilenmeleri gerektiğini önceden düşünmüyorlar." açıklamasında bulunarak bu araştırmayı destekliyor.
  • İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar

    Atlanta'daki Emory Üniversitesi Rollins Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji profesörü olan Dr. Tené Lewis, "Tükenmişlik gerçek ve bugünlerde bunu çokça görüyoruz. İnsanlar her yönden bunalmış durumda. Bunun kalbiniz, kan basıncınız ve beyniniz için kötü olduğunu biliyoruz." diyor.
  • İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar

    Bu sorunun kişiler tarafından tanınması ise giderek artıyor. 2019'da Dünya Sağlık Örgütü, tükenmişliği "başarılı bir şekilde yönetilemeyen kronik işyeri stresinden kaynaklanan" mesleki bir fenomen olarak sınıflandırdı.
  • İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar

    COVID-19 salgını durumu daha da kötüleştirmiş görünüyor. Indeed.com tarafından 2021'de yapılan bir anket, çalışanların yüzde 52'sinin tükenmişlik yaşadıklarını söylediğini ortaya çıkardı; bu, pandemi öncesine göre yüzde 9 daha yüksek. Ankete katılanların üçte ikisi, salgının tükenmişliği artırdığını söyledi.
  • İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar

    Pek çok medya raporu, çok sayıda insan işini bırakırken "büyük istifa" olarak adlandırılan duruma en büyük katkıyı tükenmişlik olarak gösteriyor. Mayıs ayında, ABD Genel Cerrahı Dr. Vivek Murthy bir danışma belgesinde, sağlık çalışanlarının tükenmişliğinin tüm halk sağlığı sistemini tehdit eden personel eksikliklerine yol açtığı konusunda uyarıda bulundu.
  • İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar

    "Harekete geçmezsek, ulusumuzun sağlığını riske atmış oluruz" dedi.
  • İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar

    Peki tükenmişlik nedir?

    DSÖ bunu, kişinin işi hakkında tükenmiş, bitkin, zihinsel olarak mesafeli veya alaycı hissetmesi, işteki yeterliliği ve etkinliğinin azalması olarak tanımlıyor.
  • İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar

    Kronish, "Stres tanımlarından biri, başa çıkacak kaynaklara sahip olduğunuzdan daha fazlasını yapmanızın istenmesidir. Stres tükenmişliğe yol açabilir ve tükenmişlik stresi sürdürür. Yani bir kısır döngüye yol açar." dedi.
  • İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar

    PLOS ONE'da onlarca yıllık araştırmayı gözden geçiren 2017 tarihli bir araştırma, iş tükenmişliğini koroner kalp hastalığı, yüksek kolesterol, Tip 2 diyabet, uykusuzluk ve depresif semptomlar dahil olmak üzere birçok sağlık sorunuyla ilişkilendirdi.
  • İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar

    Doğrudan etkilerin yanı sıra Kronish, tükenmişliğin tehlikeye ekleyen sağlıksız davranışlarla sonuçlanabileceğini söyledi.
  • İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar

    "Sigara içmeye, daha fazla alkol almaya, yeterince uyuyamamaya yol açabilir. Bunların hepsinin ateroskleroza yol açabilecek biyolojik sonuçları var; arterlerde kalp krizi veya felce yol açabilecek bir plak birikmesi!" dedi.
  • İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar

    West Orange, New Jersey'de klinik sağlık psikoloğu olan Kimberly Beckwith McGuire, tükenmişlikle başa çıkmanın ilk adımının onu önlemek olduğunu söyledi. "Zaten bizim için iyi olduğunu bildiğimiz her şeyi yapın: iyi uyku ve makul miktarda egzersiz, sağlıklı beslenme, su içme ve iş dışında bazı ilgi alanları."
  • İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar

    Ama engelleyemiyorsanız, tanımayı öğrenin dedi. "Bunalmış ve takdir edilmediğini mi hissediyorsun? Normalde baş ağrısı çekmeyen biriysen, başın ağrıyor mu? Normalde oldukça sakin biriysen, şimdi sinirli mi hissediyorsun? İşinde daha çok hata mı yapıyorsun? normalden daha mı? Bunların hepsi tükenmişlik belirtileri."
  • İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar

    McGuire, bu işaretler varsa, yapılacak en kötü şey "zorlamaya çalışmaktır" dedi. "Pek çok insan sadece itmek, itmek, itmek zorunda olduklarını düşünüyor, çünkü biz yenilmeziz."
  • İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar

    Bunun yerine, profesyonel terapistlerden veya bir inanç topluluğundan yardım istemekten çekinmeyin dedi.

    Olumlu başa çıkma stratejileri arayın

    İşteki görevleri devredin, 

    Gün içinde kısa yürüyüşler yapın,

    Periyodik nefes egzersizleri yapın.
  • İş tükenmişliği sağlığınıza zarar veriyor! Araştırmalar gösterdi: Kalp krizi ve felcin tetikleyicisi işte bu durumlar

    Lewis son olarak şunları söyledi;

    "Yapmanız gereken ilk şey, durmak ve gerçekten geri çekilmek ve kendi kendine bakmanın yollarını bulmak" dedi.

    "Hayatınızda her gün olumlu şeyler olduğundan emin olun."

    Kaynak: Amerikan Kalp Derneği, heart.org

 

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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