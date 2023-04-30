West Orange, New Jersey'de klinik sağlık psikoloğu olan Kimberly Beckwith McGuire, tükenmişlikle başa çıkmanın ilk adımının onu önlemek olduğunu söyledi. "Zaten bizim için iyi olduğunu bildiğimiz her şeyi yapın: iyi uyku ve makul miktarda egzersiz, sağlıklı beslenme, su içme ve iş dışında bazı ilgi alanları."