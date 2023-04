1984 yılında British Journal of Clinical Pkarmacology adlı dergide yayınlanan bir çalışmada; prostat sorunu olan 110 erkek 1 ay boyunca günlük 320 miligramlık saw palmetto ekstresi kullanmış ve süre sonunda saw palmetto’nun, idrar akış oranını artırmada plasebodan 10 kat, mesanenin boşalmasını sağlama bakımından ise 5 kat kat daha etkili olduğu görüldü.