Mide ekşimesinin ciddi bir göğüs ağrısı gibi hissedilmesi mümkündür, ancak sizi yalnızca bir doktor doğru şekilde değerlendirebilir. Kalp krizleri ani, şiddetli ve ölümcül olabilir ve yaşı ne olursa olsun herkes kalp krizi geçirebilir. Utanma potansiyeli, sizi sağlığınıza öncelik vermekten asla caydırmamalıdır. Medline Plus’a göre göğüs ağrısı, ciddi ve yaşamı tehdit edici olabilen diğer birçok sağlık durumunun bir işaretidir. Örneğin, bir pulmoner emboli - genellikle bir pıhtının neden olduğu akciğerde ani bir tıkanıklık - göğüs ağrısına neden olur ve ölümcül olabilir.

Göğüs ağrısını asla göz ardı etmemelisiniz. Göğüs ağrınız hafif olsa bile her zaman dikkatli olun ve doktorunuzu arayın veya yerel acil servise gidin.