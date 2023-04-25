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Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

Endişe verici sağlık semptomları yaşadığınızda ne yaparsınız? Bu konuda bir şeyler yapıyor musunuz, yoksa geçmesini mi bekliyorsunuz? Çoğu zaman, insanlar bir semptomun ciddiyetini hafife alırlar çünkü semptomun önemli olmadığını düşünürler veya tamamen sağlıklı olduklarını düşünürler. Ancak vücudunuzun sesine kulak vermeniz gerektiğini unutmayın. Normal zamandan çok daha farklı şekilde meydana gelen durumlar hastalığınız hakkında ipucu veriyor olabilir. İşte sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri…

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  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Journal of Family Medicine and Primary Care dergisinde yer alan 2014 tarihli bir rapora göre, doktorlar sürekli olarak, tedavi edilmediği takdirde çok ciddi komplikasyonlara yol açabilecek sorunları olan hastalarla karşılaşmaktadır. Raporun yazarları, bazı belirtilerin ciddi olabileceğini ve bu durumdan doktorunuzu haberdar etmenin önemini vurguluyor.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Yine de, bazı insanlar ilgili sağlık sorunlarını doktorlarına bildirmek konusunda tereddüt etmektedir. Hatta endişelenecek bir şey olmadığını düşündükleri için bir acil servise veya acil bakım tesisine gitme fikrinden bile vazgeçebilirler. Ancak siz veya yakınlarınız yeni veya çok ciddi bir sağlık değişikliği yaşıyorsa, harekete geçmek her zaman akıllıca olacaktır. Asla görmezden gelmemeniz gereken tehlike işaretleri ise şu şekilde sıralanabilir
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    GÖĞÜS AĞRISI ASLA GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKEN BİR SEMPTOMDUR

    Muhtemelen göğüs ağrısı çeken ve bunun bir kalp krizi olduğunu düşünen ancak hastanede gerçekte yaşadıkları sağlık semptomunun sadece mide ekşimesi olduğu söylenen insanlardan hikayeler duymuşsunuzdur. Harvard Heart Letter'a göre, her yıl milyonlarca Amerikalı göğüs ağrısı için yerel acil servislerine gidiyor, ancak yalnızca yaklaşık yüzde 20'sine kalp krizi veya başka bir kalp sorunu teşhisi konuyor.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Mide ekşimesinin ciddi bir göğüs ağrısı gibi hissedilmesi mümkündür, ancak sizi yalnızca bir doktor doğru şekilde değerlendirebilir. Kalp krizleri ani, şiddetli ve ölümcül olabilir ve yaşı ne olursa olsun herkes kalp krizi geçirebilir. Utanma potansiyeli, sizi sağlığınıza öncelik vermekten asla caydırmamalıdır. Medline Plus’a göre göğüs ağrısı, ciddi ve yaşamı tehdit edici olabilen diğer birçok sağlık durumunun bir işaretidir. Örneğin, bir pulmoner emboli - genellikle bir pıhtının neden olduğu akciğerde ani bir tıkanıklık - göğüs ağrısına neden olur ve ölümcül olabilir.

    Göğüs ağrısını asla göz ardı etmemelisiniz. Göğüs ağrınız hafif olsa bile her zaman dikkatli olun ve doktorunuzu arayın veya yerel acil servise gidin.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    NEFES DARLIĞI CİDDİ OLABİLİR

    Johns Hopkins Medicine'e göre nefes darlığı, yeterince hava alamıyormuşsunuz gibi hissetmenize neden olur. Göğsünüz de gergin hissedebilir veya kendinizi soluk hissedebilirsiniz. Egzersiz sırasında nefessiz kalmak, elbette egzersiz yapmanın normal bir parçası olabilir. Ek olarak, nefes darlığı anksiyete veya panik atakların bir belirtisi olabilir. Bununla birlikte, nefes darlığı da ciddi bir kırmızı alarm olabilir.

    Penn Medicine'de bir göğüs hastalıkları uzmanı olan Dr. Jason Fritz'e göre , "Ani nefes darlığı başlangıcı, kalp krizi, akciğerlerde kan pıhtılaşması veya aortla ilgili bir sorun gibi acil tıbbi müdahale gerektiren oldukça ciddi bir duruma işaret edebilir."
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLARA ÇOK DİKKAT EDİN

    Zaman zaman mide sorunları veya ara sıra ortaya çıkan gastrointestinal (GI) semptomlar genellikle endişelenecek bir şey değildir. Bununla birlikte, bazı GI semptomları daha büyük bir soruna işaret edebilir. Cleveland Clinic'e göre GI semptomları, acil tedavi gerektiren enfeksiyon, iç iltihaplanma veya mide kanamalarını gösterebilir. Ve daha şiddetli karın semptomlarının eşlik ettiği her türlü karın ağrısı, derhal doktorunuzu aramayı hak eder.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Cleveland Clinic'e göre şiddetli GI semptomları arasında nefes alma güçlükleri, birkaç gün boyunca yiyecekleri tutamama, kan kusma veya kanlı dışkı veya kalıcı karın ağrısı (birkaç gün süren) yer alır.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Healthline'a göre, günlerce ve haftalarca devam eden daha az şiddetli diğer GI semptomları da doktorunuzun dikkatine sunulmalıdır. Bunlar, zar zor yemek yedikten sonra bile sürekli olarak tok hissetme, iştah kaybı veya açıklanamayan kilo kaybı, gaz ve şişkinlik, karın krampları ve ağrısı, ishal, kabızlık ve olağandışı dışkıları (anormal renk veya koku) içerir. Bunlar hemen ilgilenmeyi gerektirmese de, daha sonra değil, daha erken ele alınmalıdır.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    ŞİDDETLİ BİR BAŞ AĞRISI KIRMIZI ALARM OLABİLİR

    Baş ağrıları maalesef birçokları için hayatın normal bir parçasıdır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, yetişkinlerin yüzde 50'si yılda en az bir baş ağrısı yaşıyor. Neyse ki çoğu baş ağrısı zararsızdır ve çok az baş ağrısı tipi felç gibi ciddi bir şeyin işaretidir.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Benzer baş ağrısı öykünüz yoksa baş ağrıları endişe kaynağı olabilir, ancak belirtiler şiddetli olmadığı sürece bunları bir ağrı kesici ile tedavi edebilirsiniz. Yine de sık sık baş ağrısı yaşamaya başlarsanız, baş ağrısının türünü, tedavisini ve potansiyel tetikleyicileri belirlemek için doktorunuzla randevu almalısınız.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Harvard Erkek Sağlığı İzleme Örgütü'ne göre, acil tıbbi müdahale gerektiren baş ağrıları, hareketle kötüleşen veya kötüleşen aşırı derecede ağrılı olanlardır. Kişilik veya zihinsel işlev değişikliklerinin eşlik ettiği veya ateş, ense sertliği veya görme bozuklukları gibi diğer semptomları içeren baş ağrısı da acil servise gitmeyi gerektirir.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    GÖRMEDE PROBLEMLER CİDDİYE ALINMALI

    Görme değişiklikleri yaşlanmanın normal bir parçası olabilir, ancak bu hepsi için geçerli değil. Bu nedenle, her yıl ve sorunlar ortaya çıktıkça bir göz doktoruna görünmek önemlidir. Bir göz doktoru ve Amerikan Oftalmoloji Akademisi'nin klinik sözcüsü olan Dr. Michelle ArdreoliThe Healthy'a "Gece sürüşü, görüşünüzün azalmaya başladığının en iyi göstergesidir." diyerek bu sorunu çözmenin, yeni bir gözlük reçetesi almak kadar basit olabileceğini belirtti.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Ancak çift görme, daha ciddi bir görme değişikliğidir. Dr. Andreoli, çift görmenin felç veya acil servise gitmeyi gerektiren bir kan damarı sorunu gibi ciddi bir şeyin kırmızı alarmı olabileceğini açıkladı. Bulanık görme ve ışık hassasiyeti gibi diğer görme değişiklikleri de göz ardı edilmemelidir. Görme ile gerçekten hiçbir ilgisi olmayan çok ciddi birçok sağlık durumu bu sağlık semptomlarına neden olabilir. Sürekli olarak bulanık görme veya ışık hassasiyeti yaşıyorsanız, bir göz doktorundan randevu alın.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    ALERJİK REAKSİYONLAR HIZLA HAYATI TEHDİT EDİCİ HALE GELEBİLİR

    Çoğu insan için alerjiler, sulu gözler, hapşırma veya kızarıklık gibi yalnızca hafif semptomlara neden olur. Ancak diğerleri için, bir alerjene maruz kalmak, şiddetli ve yaşamı tehdit eden bir reaksiyon olan anafilaksiye yol açabilir. Amerikan Alerji, Astım ve İmmünoloji Koleji'ne (ACAAI) göre, anafilaksi, birini şoka sokan önemli bir kimyasal salınım olduğunda meydana gelir. Reaksiyona neden olan alerjen, yiyeceklerden böcek ısırığına ve hatta ilaçlara kadar herhangi bir şey olabilir.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Allergy & Immunology'de Klinik İncelemeler dergisinde yer alan 2013 tarihli bir rapor, Amerikalıların yüzde 2'sine kadarının yaşamları boyunca en az bir kez anafilaksi yaşayacağını ortaya koydu. Anafilaksi nadir olsa da, yaşı veya sağlık durumu ne olursa olsun herkes yaşayabilir. Astım gibi başka alerjik rahatsızlıkları olan kişilerde risk daha yüksek olabilir.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Şimdiye kadar ciddi bir alerjik reaksiyon yaşadıysanız, anafilaksiyi önlemenin yolları hakkında doktorunuzla konuşmalısınız. Sizi alerjiler için test edecek ve belirli alerjenlerden nasıl kaçınacağınız konusunda size tavsiyelerde bulunacak bir alerji uzmanına yönlendirebilirler. ACAAI'ye göre, başka bir anafilaksi epizodunuz olması durumunda acil kullanım için bir epinefrin oto-enjektörü de reçete edilebilir.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    KÖTÜLEŞEN DEPRESYON GÖZ ARDI EDİLMEMELİDİR

    Depresyon, sadece kötü hissetmekten veya kötü günler geçirmekten daha fazlasıdır. Haftalar boyunca sürekli olarak üzgün veya kızgın hissediyorsanız, kalıcı bir depresif ruh haline neden olan bir tür depresyon olan klinik depresyonunuz olabilir. Aynı zamanda Howard County General Hospital'da psikiyatri bölümü başkanı olan Johns Hopkins uzmanı Dr. Andrew Angelino'ya göre, "Depresyon, bir kişinin sadece ruh halini değil, yaşamının her yönünü etkileyen bir hastalıktır."
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Johns Hopkins Medicine’e göre depresyon insanı tüketebilir ve sağlığınızı riske atabilir. Depresyonda olan kişiler, kalp hastalığı da dahil olmak üzere diğer farklı kronik ve ciddi hastalıklar için daha yüksek risk taşırlar. Tedavi edilmeyen depresyon, intihar girişimine veya intihara yol açabilir. Kendiniz gibi hissetmiyorsanız doktorunuza ulaşın. Sizi değerlendirebilir ve psikiyatrist veya terapist gibi akıl sağlığı geçmişi olan birine yönlendirebilirler. Depresyon, tek başınıza katlanmak zorunda olmadığınız tedavi edilebilir bir durumdur.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    SIRT AĞRISI HER ZAMAN NORMAL DEĞİLDİR

    Birçok insan ara sıra sırt ağrısı çeker. Ne yazık ki, bu ağrı yaşlandıkça daha da yaygın hale gelir. Ancak çoğu zaman sırt ağrısı kendi kendine düzelir. Kronik sırt ağrısı ise Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü'ne göre 12 hafta veya daha uzun süren sırt ağrısı olarak tanımlanır. Bir yaralanma veya enflamatuar artrit (ankilozan spondilit veya psoriatik artrit) gibi altta yatan bir nedeni olabilir.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Penn Medicine'de doktor Alexis Tingan, "Zayıflatıcı derecede şiddetli sırt veya boyun ağrısının bir doktor tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Egzersiz veya iş gibi normalde yaptığınız şeyleri yaptığınızda ciddi bir ağrınız varsa, bir doktora göründüğünüzden emin olun." diyerek uyarılarda bulunuyor. Dikkat edilmesi gereken sırt ağrısı ile ilgili bazı daha ciddi sağlık semptomları, keskin ağrı, kalçaya yayılan ağrı, ani bacak zayıflığı, idrar kaçırma (mesaneyi veya bağırsakları kontrol edememe) ve kasıklarda veya kalçalarda uyuşma veya karıncalanmadır.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Ayrıca kauda ekina sendromu (NINDS yoluyla) adı verilen bir durumun da farkında olmalısınız. Bacak güçsüzlüğü, idrar kaçırma ve uyuşma ile sırt ağrısına neden olur. Bu durum tıbbi bir acil durumdur ve omurilikte kalıcı hasarı azaltmak için acil tıbbi müdahale gerektirir.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    GEÇMEYEN BİR ÖKSÜRÜK DAHA CİDDİ BİR DURUMUN İŞARETİ OLABİLİR

    Amerikan Akciğer Derneği'nin açıkladığı gibi, öksürme partiküllerin, tahriş edici maddelerin, mukusun ve diğer maddelerin akciğerlerden atılmasına yardımcı olur. Bir kişi havadaki tahriş edici bir madde nedeniyle veya soğuk algınlığı veya solunum yolu hastalığından tıkandığı için öksürebilir. Genel olarak, bu iki şeye bağlı öksürük sağlıklıdır ve çoğu öksürük tedavi gerektirmez.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Harvard Health Blog’a göre nadir olmasına rağmen, kronik bir öksürük akciğer kanseri veya akciğer enfeksiyonu ile ilişkilendirilebilir. Uzun süreli öksürüklerin çoğu, alerji, astım, mide ekşimesi, sigara veya ilaçların yan etkisi gibi bir grup tipik şeyden bir veya daha fazlasına bağlıdır. Yine de, özellikle üç hafta veya daha fazla süren kronik bir öksürüğü kontrol ettirmek her zaman iyi bir fikirdir.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Medical News Today'e göre subakut öksürükler (üç ila sekiz hafta süren) ve kronik öksürükler (sekiz haftadan uzun süren) daha ciddi bir şeyin işareti olabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir. Kanlı öksürük, nefes darlığı, ateş, baş dönmesi ve kilo kaybı gibi diğer ciddi semptomların eşlik ettiği öksürük için doktorunuzu görmek özellikle önemlidir.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    ŞİDDETLİ GÖBEK DELİĞİ AĞRISI TEHLİKELİ OLABİLİR

    Cleveland Clinic’e göre göbek deliği ağrısıyla ilişkili çoğu sağlık durumu hafiftir ve tedavi edilebilir. Bununla birlikte, ciddi ve hatta yaşamı tehdit edebilecek bazı nedenler vardır. Göbek deliği ağrısının ciddi nedenleri arasında safra taşları, apandisit ve pankreatit bulunur. Apandisit gibi bir durum tehlikeli ve hatta ölümcül olabilir. Apendiksin yırtılmasına ve peritonit adı verilen ciddi bir enfeksiyona yol açabilir. Apendiks ağrısı göbek deliği çevresinde başlayacak ve karın içine yayılacak ve ağrı hareketle kötüleşecektir.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Healthline'a göre, bazı insanlar basit şişkinlik ve çekme yaşarken, diğerleri keskin göbek deliği ağrısına sahip olabilir. Yayın, doktorunuza ağrı türü ve yaşayabileceğiniz ek sağlık semptomları hakkında bilgi vermenizi önerir. Ek olarak, kan kusma, dört saatten uzun süren sürekli ağrı, aktivite ile ağrı, nefes darlığı ve dışkıda kan gibi bazı semptomlar acil tıbbi müdahale gerektirir. Bu semptomlardan herhangi biri olmadan sık sık göbek deliği ağrısı yaşıyorsanız, ağrının kaynağını belirleyebilmeleri için doktorunuza ulaşmak yine de iyi bir fikirdir.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    SARARMIŞ CİLT VEYA GÖZLERE DİKKAT!

    Cleveland Clinic’e göre sarılık, yani göz derisinin sararması, çeşitli tıbbi durumların bir belirtisidir. Sarı renk, kanda bulunan sarı-turuncu bir madde olan çok fazla bilirubinden kaynaklanır. İnsanlar sarılığı düşündüklerinde, bunun sadece yeni doğanlarda görülen bir şey olduğunu düşünürler. Ancak sarılık yetişkinleri de etkileyebilir.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Eğer siz de sarılık olabileceğini düşünüyorsanız, karaciğer, kan veya safra kesesi sorunlarının bir belirtisi olabileceğinden hemen doktorunuzu görmelisiniz. Sarılığa neden olan bazı durumlar arasında hepatit, alkolün neden olduğu karaciğer hastalığı, pankreas kanseri ve tıkalı safra kanalları bulunur.

    Harvard Health'e göre, her sarılık vakasının bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir çünkü bu genellikle ciddi bir şeyin işaretidir. Hemen doktorunuzu aramalısınız. Muhtemelen sizi değerlendirmek için hemen sizi görmek isteyeceklerdir veya en yakın acil servise gitmenizi tavsiye edebilirler.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    SU TUTMA DAHA CİDDİ HASTALIĞIN İŞARETÇİSİ OLABİLİR

    İnsan vücudu çoğunlukla sudur, ancak bazen çok fazladır. InformedHealth.org'da yayınlanan bir rapora göre, vücuttaki çok fazla sıvı su tutma veya ödem olarak adlandırılır ve şişmeye ve şişmeye neden olabilir . Su tutma, herhangi bir sayıda şey tarafından tetiklenebilir - bazıları ciddi, bazıları değil. Su tutmanın yaygın suçluları arasında tuz oranı yüksek bir diyet, çok fazla oturmak veya ayakta durmak, hormon seviyeleri ve diğer durumları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar bulunur. Su tutmanın daha ciddi nedenleri arasında kalp, böbrek veya karaciğer problemleri bulunur.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Birçok koşul su tutulmasına neden olurken, kalp yetmezliği öyküsü olan kişiler özellikle endişe duymalıdır. Brigham ve Kadın Hastanesi'nde kalp yetmezliği uzmanı olan Dr. Eldrin Lewis, Harvard Heart Letter'a "Sıvı birikmesi hızla yaşamı tehdit eden bir duruma dönüşebilir" dedi. Bunun nedeni, kalp yetmezliğinin ilerleyen kalp zayıflığına yol açabilmesidir, bu da sonunda vücut kan hacmini artırmaya çalışırken vücudun sıvı ve sodyum tutmasını sağlar. Sıvı tutulumu bazı ciddi ve yaşamı tehdit eden durumlara eşlik edebileceğinden, doktorunuzla görüşmeniz gereken önemli bir semptomdur. 
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    AŞIRI YORGUNLUK VE BİTKİNLİK GÜVENLİĞİNİZİ TEHLİKEYE ATABİLİR

    WebMD'ye göre aşırı yorgunluk, "sürekli ve sınırlayıcı olan kalıcı yorgunluk" olarak tanımlanıyor. "Grip olduğunuzda veya çok fazla uykunuzu kaçırdığınızda nasıl hissettiğinize benzer." Yorgunluk belirli bir hastalık değildir; daha ziyade birçok farklı durumun bir belirtisidir. Bu koşullardan bazıları tedavi edilebilir ve yönetilebilirdir ve alerjiler, depresyon, fibromiyalji ve otoimmün bozukluklar gibi rahatsızlıkları içerir.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Bir aile hekimi olan Dr. Matthew GoldmanCleveland Clinic'e  sağlığınızı ve güvenliğinizi etkileyen yorgunluğun bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Örneğin, araba kullanmak gibi uyanık olmanızı gerektiren durumlarda uykuya dalıyorsanız, bu sorunludur. Yorgunluğun bir sağlık durumuyla ilişkili olabileceğine dair işaretler arasında enerji eksikliği, uyanık kalamama, kolayca yorulma, görevleri başlatamama veya tamamlayamama ve konsantrasyon, hafıza veya duygusal sağlıkta zorluk sayılabilir. Bu semptomlardan bir veya daha fazlasını yaşarsanız, kaynağı belirleyip size uygun şekilde tedavi edebilmeleri için doktorunuza ulaşın.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    İNME VEYA MİNİ İNMEYE ÖZGÜ HERHANGİ BİR SEMPTOMU GÖZ ARDI ETMEYİN

    Muhtemelen bunu daha önce duymuşsunuzdur: "İnme sırasında her dakika önemlidir!" Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre bu doğrudur; "hızlı tedavi, inmenin neden olabileceği beyin hasarını azaltabilir."
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Felç belirtileri arasında ani kafa karışıklığı, ani uyuşma (yüzde, kol veya bacakta veya vücudun bir tarafında), konuşma veya konuşulanları anlamada zorluk, bir veya iki gözde iyi görememe, ani yürüme güçlüğü sayılabilir. Baş dönmesi, denge veya koordinasyon kaybı ve şiddetli baş ağrısı yaşıyorsanız mutlaka acile başvurmalısınız.
  • Bu belirtilere dikkat, vücudunuz alarm veriyor olabilir! Sağlığınızın ciddi tehlikede olduğunun işaretleri

    Medline Plus’a göre geçici iskemik ataklar (TIA'lar) olarak adlandırılan mini vuruşlar genellikle bir kenara itilir. Ancak felçler gibi, GİA semptomları da göz ardı edilmemelidir. Bir GİA'nın belirti ve semptomları inmeninkine benzer ve aniden ortaya çıkar. Ancak genellikle bir saat içinde kaybolur ve nadiren bir günden uzun sürer. TIA'lar, gelecekteki bir inmeyi işaret eden kırmızı alarm olabilir ve asla göz ardı edilmemelidir. TIA'sı olan bir kişi, felçten korunmanın en iyi yolları hakkında doktorla konuşmalıdır.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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