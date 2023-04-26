*Yunan yoğurt ve normal yoğurt arasındaki temel fark, su ve peynir altı suyu içeriğinin miktarıdır. Yunan yoğurdu normal yoğurdun en az üç kez süzülerek yapılmasıyla elde edilir, böylece peynir altı suyu giderilir. Bu da Yunan yoğurdunu daha kalın ve daha kremli hale getirir.

ABD'de yoğurt yoğun ve kremsi dokusu ve ekşi krema gerektiren tariflerde ikame edilebildiği için yoğurt çok popüler hale gelmiştir. Yunan yoğurduyla yemek yapmak, pişirme sırasında normal yoğurt kadar kolay kıvrılmadığından kolaylaşır. ABD'ye Yunan yoğurt ihraç eden şirketler, üstün bir kalite elde etmek için tam yağlı süt ve krema kombinasyonunu kullanıyorlar ve bu yüzden daha fazla kaloriye sahipler. Diyet bilinçli insanların yağsız sütle yapılan az yağlı Yunan yoğurtlarını aramaları gerekir.