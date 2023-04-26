Kırmızı pancarlar yumuşayınca süzün ve kabuklarını soyun. 4’er dilimler halinde kesin.

Cam bir kavanoza dilimlediğiniz pancarları, haşlama suyunu, dilediğiniz kadar sarımsak ve bir tatlı kaşığı tuz koyun. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve hiç açmadan 1 hafta bekleyin. Afiyet olsun.