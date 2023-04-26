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Kabızlık, hazımsızlık ve şişkinliğe son! Fiziksel performansı artırarak kilo verdiren pancar turşusu tarifi ile yaza bomba gibi girin

Sağlığa olan faydalarıyla tam bir şifa deposu olan mucize besin pancarın turşusunu hiç denediniz mi? Eğer şimdiye kadar bu lezzeti denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Evde kendiniz yapabileceğiniz bu turşu marketten alınanlara da hiç benzemiyor. Üstelik yapımı da oldukça kolay ve pratik. İşte binbir derde deva pancar turşusunun tarifi…

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  • Kabızlık, hazımsızlık ve şişkinliğe son! Fiziksel performansı artırarak kilo verdiren pancar turşusu tarifi ile yaza bomba gibi girin

    Kırmızı pancar turşusu

    Hem pancarı hem ev turşusunu çok seviyorsanız bu turşu tarifini deneyin. Kendi turşunuzu kendiniz kurun.
  • Kabızlık, hazımsızlık ve şişkinliğe son! Fiziksel performansı artırarak kilo verdiren pancar turşusu tarifi ile yaza bomba gibi girin

    KIRMIZI PANCAR TURŞUSU TARİFİ

    Malzemeler

    1 kg kırmızı pancar

    1 su bardağı sirke

    1 yemek kaşığı kaya tuzu

    6-7 diş sarımsak

    Yeteri kadar su
  • Kabızlık, hazımsızlık ve şişkinliğe son! Fiziksel performansı artırarak kilo verdiren pancar turşusu tarifi ile yaza bomba gibi girin

    Hazırlanışı

    Kırmızı pancarları bir fırça ve su yardımıyla iyice temizleyin.
  • Kabızlık, hazımsızlık ve şişkinliğe son! Fiziksel performansı artırarak kilo verdiren pancar turşusu tarifi ile yaza bomba gibi girin

    Daha sonra bu pancarları üzerini iki parmak geçecek kadar suda haşlayın. Bu sayede pancarın rengini korumuş olursunuz.
  • Kabızlık, hazımsızlık ve şişkinliğe son! Fiziksel performansı artırarak kilo verdiren pancar turşusu tarifi ile yaza bomba gibi girin

    Kırmızı pancarlar yumuşayınca süzün ve kabuklarını soyun. 4’er dilimler halinde kesin.

    Cam bir kavanoza dilimlediğiniz pancarları, haşlama suyunu, dilediğiniz kadar sarımsak ve bir tatlı kaşığı tuz koyun. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve hiç açmadan 1 hafta bekleyin. Afiyet olsun.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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