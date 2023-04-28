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Saç dökülmesini doğal olarak iyileştirebilecek 8 doğal çözüm: Bu kabusa son verebilecek 8 doğal yöntemle dolgun saçlara sahip olmak artık hayal değil

Saç dökülmesi çoğunlukla erkeklerde görülse de gerçekte kadınların yüzde 55'inden fazlası hayatlarında bir tür saç dökülmesi yaşar. Aslında, kadınların yaklaşık yüzde 40'ı yaşamları boyunca kalıcı saç dökülmesi yaşayacaktır. Genetik bu konuda büyük bir rol oynayabilirken, diğer zamanlarda saçlarınızın dökülmesine neden olan günlük alışkanlıklardır. Bu nedenle, saç köklerinizin tekrar sağlıklı olmasına yardımcı olabilecek doğal çözümler bu kabusa son verebilir.

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  • Saç dökülmesini anında durdurun! Bu kabusa son verecek 8 doğal yöntemle dolgun saçlara sahip olmak artık hayal değil

    İşte saç dökülmesini durduran 8 doğal çözüm…

    Yeşil çay

    Yeşil çayın saç dökülmesine etkisinin olup olmadığı uzun zamandır merak edilen konular arasında. Söz konusu konuya ilişkin yapılan bir çalışmada araştırmacılar, saçların yeniden uzamasına nasıl yardımcı olacağını görmek için katılımcıların kafa derisine yeşil çay özü sürdüler. 4 gün sonra, saç büyüme aktivitelerinin fazlaca arttığı görüldü. Buna ek olarak, yeşil çay saç köklerini iyileştirirken kafa derisini de korur. Bu, özellikle takviye yoluyla alanlar için geçerlidir, çünkü kan akışında ve oksijen seviyelerinde iyileşme göreceklerdir.

    Yeşil çayı içtikten sonra poşetini atmayıp bir kez daha demleyebilir ve duş esnasında durulama suyu olarak kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra siz de yeşil çay özü alıp haftada bir kere kafa derinize maske olarak uygulayabilirsiniz. Hiçbirini yapmak istemiyorsanız içinde yeşil çay bulunan şampuanları tercih edebilirsiniz.
  • Saç dökülmesini anında durdurun! Bu kabusa son verecek 8 doğal yöntemle dolgun saçlara sahip olmak artık hayal değil

    Acı biber

    Acı biberin kan dolaşımını iyileştirdiği biliniyor ve bu yüzden saç dökülmesine karşı denemekte fayda var. Biraz zeytinyağı ile karıştırıp kendi yağınızı yapabilirsiniz, diğer yağlarla aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Ancak karışımı kullanmadan önce mutlaka 10-15 gün demlenmeye bırakın ve güneş ışığından uzak tutun. Alternatif olarak, aynı malzemeleri kullanarak bir macun hazırlayabilir ve saç derinize masaj yapabilirsiniz.
  • Saç dökülmesini anında durdurun! Bu kabusa son verecek 8 doğal yöntemle dolgun saçlara sahip olmak artık hayal değil

    Saw Palmetto (Cüce Palmiye)

    Bu çok yaygın bir bileşen olmamasına rağmen 2 yıllık bir çalışma, kellik yaşayan erkeklerde muazzam saç büyümesi bulmuştur. Katılımcılar 2 yıl boyunca her gün 320 mg Saw Palmetto aldılar ve çalışmanın sonunda önemli ölçüde saç büyümesi yaşadılar. Daha spesifik olarak, tepe noktasında veya kafa derisinin üstünde ve arkasında büyüyen yeni saçları vardı.
  • Saç dökülmesini anında durdurun! Bu kabusa son verecek 8 doğal yöntemle dolgun saçlara sahip olmak artık hayal değil

    Ginseng

    Ginseng, saç köklerini uyararak saç büyümesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmakla birlikte birçok faydalı özelliğe sahiptir. 2018'de yapılan bir çalışma Ginseng’in hem saçlar için hem de genel vücut sağlığı için inanılmaz faydaları olan yüksek antioksidan kaynağı bir bitki olduğunu gözler önüne serdi.  
  • Saç dökülmesini anında durdurun! Bu kabusa son verecek 8 doğal yöntemle dolgun saçlara sahip olmak artık hayal değil

    Ginseng ek gıda olarak hap şeklinde tüketilebilir. Ancak diyetinizde herhangi bir değişiklik yapmadan önce doktorunuza danışmalısınız. Ginseng çok yararlı olmasının yanı sıra oldukça alerjen bir üründür.
  • Saç dökülmesini anında durdurun! Bu kabusa son verecek 8 doğal yöntemle dolgun saçlara sahip olmak artık hayal değil

    Kabak çekirdeği yağı

    2014 yılında yapılan bir çalışmada araştırmacılar, saç dökülmesi veya erkek tipi kellik geçmişi olan erkekleri bir araya getirdi. 6 ay boyunca 400 ml kabak çekirdeği yağı alanların saç büyüme sayısında yüzde 40 artış oldu. Öte taraftan plasebo alanlarda sadece yüzde 10'luk bir artış oldu.

    Uygulamak için biraz ısıtmanız ve kuru saç derinize masaj yaparak uygulamanız gerekir. Ardından başınızı örtmeniz ve yağı yaklaşık 20 dakika orada bırakmanız gerekir. Örtüyü çıkardıktan sonra saçınızı normalde yaptığınız gibi yıkayın.
  • Saç dökülmesini anında durdurun! Bu kabusa son verecek 8 doğal yöntemle dolgun saçlara sahip olmak artık hayal değil

    Meyan kökü

    Meyan kökünde bulunan flavonoidler, fitoöstrojenler ve diğer esansiyel yağlar saç büyümesine yardımcı olabilir. Meyan kökü bulmak zor olduğu için çayı kullanabilir ve bektaşi üzümü tozu veya kına ile karıştırarak güzel bir macun elde edebilirsiniz. Birçok kişi bu karışımları donuk saç, kepek ve kırık saç uçları gibi çeşitli saç sorunları için kullanır. Bununla birlikte, meyan kökünü doğrudan saç derinize uygulamadan önce, sizin için en iyisi olup olmadığını kontrol etmek için doktorunuza danışmanız en iyisi olacaktır.
  • Saç dökülmesini anında durdurun! Bu kabusa son verecek 8 doğal yöntemle dolgun saçlara sahip olmak artık hayal değil

    Soğan suyu

    Saçlara soğan sürme fikri korkunç gibi görünebilir. Özellikle kokusuna nasıl dayanılabileceği ve nasıl çıkacağı konusunda endişe duyuyor olabilişiniz. Ancak soğanın saç büyümesini desteklediği yapılan bilimsel araştırmalarca kanıtlandı. Özellikle, kişinin saçlarının vücudun farklı bölgelerinde parçalar halinde döküldüğü bir hastalık alopesi areata'da etkilidir. Soğan suyu, kafa derisindeki veya diğer vücut kısımlarındaki dolaşımı iyileştirir. Tek yapmanız gereken birkaç soğanı blendera atmak, suyunu sıkmak ve şampuanla yıkamadan önce saç derinize 15 dakika uygulamak. İşte bu kadar basit!
  • Saç dökülmesini anında durdurun! Bu kabusa son verecek 8 doğal yöntemle dolgun saçlara sahip olmak artık hayal değil

    Yumurta sarısı maskesi

    Yumurta sarısı, saç ve büyümesi için hayati önem taşıyan kükürt adı verilen bir şey içerir. Yumurta sarısının saç büyümesini desteklediğine dair bazı somut kanıtlara hâlâ ihtiyacımız olsa da, ev yapımı bir maske denemekten zarar gelmez. 2-3 yumurta sarısını 2-3 damla limon suyu ile karıştırıp ellerinizle maskeyi saç derinize uygulayabilirsiniz. Bir duş başlığı takmanız ve ardından soğuk veya ılık suyla yıkamadan önce maskeyi 20 dakika açık bırakmanız gerekecektir.
  • Saç dökülmesini anında durdurun! Bu kabusa son verecek 8 doğal yöntemle dolgun saçlara sahip olmak artık hayal değil

    Bonus: Saç dökülmesini önlemek için yapabileceğiniz iyileştirmeler

    Lastik bantlar, saç tokaları ve tokalar gibi saç aksesuarlarını kullanmayı bırakın.

    Çok yüksek sıcaklıklarda saçınızı kıvırmak, düzleştirmek veya şekillendirmek için harcadığınız zamanı azaltmanız gerekebilir.

    Saçınızı sık sık ağartır veya boyarsanız, bunu tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir.

    Duştan çıktığınızda ıslak saçlarınızı taramaktan kaçının.

    Saçınızı sıkı atkuyruğu veya topuz şeklinde şekillendirmeyin.

    Saçınıza en uygun hafif şampuanları kullanın.

    Fırçanız sertse, daha nazik bir fırçayla değiştirmeniz gerekebilir.

    Kaynak: Bright Side

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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