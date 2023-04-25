DOLGUN VE TAZE GÖRÜNÜMLÜ BİR CİLT ARZULUYORSANIZ

Sıkı, canlı ve nemli bir cilt istiyorsanız kolajen almayı kesinlikle düşünmelisiniz. Yanağınızı sıktığınızda yanak hemen aynı şekli alıyorsa ve yanağın dokusu sıkıysa bu vücudunuzdaki kolajen üretiminin iyi bir seviyede olduğuna dair iyi bir işarettir.

Bunu artırmak için için de kolajen içeren besinler tüketebileceğiniz gibi kolajen takviyeleri de alabilirsiniz.

Kaynak: Mind Body Green