Sonuçlar, kullanım sırasında etkili olacak ve tedavi kesildikten sonra spermin normale dönmesini sağlayacak bir erkek doğum kontrol hapının geliştirilmesini sağlayabilir.

Araştırmacılar, bu gen keşfine dayanarak bir erkek doğum kontrol hapı için geçici patent başvurusunda bulundu ancak bu geni ve nasıl hareket ettiğini anlamak için çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Makale, Nature dergisinde yayınladı.