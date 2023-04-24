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Yeni araştırma bulguları erkek doğum kontrol hapını mümkün kılabilir

Washington Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, erkeklerde üremeyi sağlayan geni keşfetti. Bu genin etkisiz hale getirilmesi üremeyi engellediği gibi erkekler için de bir doğum kontrol hapının üretilmesini sağlayabilir.

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  • Yeni araştırma bulguları erkek doğum kontrol hapını mümkün kılabilir

    Washington Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, erkeklerde üremeyi engelleyen bir gen keşfettiğini açıkladı. Fareler üzerinde yapılan çalışmada; üremeyi sağlayan gen devre dışı bırakıldı ve spermin hareket şekli değiştirildi.

    Araştırmacılar, spermdeki bu geni bulabilmek için fare, sığır ve domuzların sperm hücrelerini inceledi. Yapılan incelemeler, üremenin arrestin molekülü sayesinde olduğunu gösterdi.
  • Yeni araştırma bulguları erkek doğum kontrol hapını mümkün kılabilir

    Bu moleküller, mayadan insanlara kadar birçok farklı organizamada bulunuyor ve araştırmacılara göre bu genin etkisizleştirilmesi, sperm hareketlerini bozuyor.

    Araştırmanın yazarlarından üreme biyoloğu Jon Oatley, "Sperm üretme yeteneğini asla ortadan kaldırmak istemezsiniz; sadece üretilen spermlerin doğru şekilde üretilmesini isterseniz" diye açıklıyor.
  • Yeni araştırma bulguları erkek doğum kontrol hapını mümkün kılabilir

    Sonuçlar, kullanım sırasında etkili olacak ve tedavi kesildikten sonra spermin normale dönmesini sağlayacak bir erkek doğum kontrol hapının geliştirilmesini sağlayabilir.

    Araştırmacılar, bu gen keşfine dayanarak bir erkek doğum kontrol hapı için geçici patent başvurusunda bulundu ancak bu geni ve nasıl hareket ettiğini anlamak için çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. 

     Makale, Nature dergisinde yayınladı.

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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