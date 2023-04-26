Sağlıklı bir yaşam için su tüketmenin önemi büyük. Ancak çoğu kişi maalesef gün içesinde su içmeyi unutuyor ya da su içmeyi sevmiyor. Sizi tüm bu dertlerden kurtaracak muhteşem alternatifler mevcut. Üstelik sadece iki malzemeyle hem su içmeyi daha lezzetli hale getireceksiniz hem de çok daha kolay kilo vereceksiniz. İşte naneli detoks suyu tarifi...