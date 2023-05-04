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Aslında kilom yok her yerim ödem diyenlere… Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 mucize besin

Zayıflama sürecinde en sık karşılaşılan sorun ödemdir. Vücuttaki fazla sıvıyı tutan tuzun atılamamasından kaynaklanan ödem birçok problemi beraberinde getirebileceği gibi pek çok kişide şişkinlik hissi yaratır. Vücut su tuttuğu zaman ise eller ayaklar şişer. Zayıflamak isteyenlerin vücudunda oluşan bu ödemlerden mutlaka kurtulmaları gerekir. İşte ödem atmaya yardımcı olacak vitamin ve mineral deposu olan ve vücutta tek bir şişlik bırakmayan 11 besin…

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  • Aslında kilom yok her yerim ödem diyenlere… Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 mucize besin

    Vücutta ödemi attıran mucize meyve: Ananas

    Vücuttaki ödemden kurtulmak ve kolayca kilo vermek istiyorsanız aradığınız çözüm ananasta! Kış mevsimi boyunca alınan kilolardan kurtulmak isteyenlerin ilk adresi Malezya'nın dünyaca ünlü meyvesi ananastır. Dünyanın en popüler meyvelerinden olan ananas, lifli yapısı sayesinde yağ yakımını hızlandırıyor. Aynı zamanda güçlü antioksidan özelliği ile cilde genç ve pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor.
  • Aslında kilom yok her yerim ödem diyenlere… Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 mucize besin

    İçerdiği yüksek besin değerleri ve C vitamini sayesinde damar tıkanıklığından kabızlığa kadar birçok rahatsızlığa şifa olan ananas, hastalıkların kaynağı olan serbest radikalleri dengeleyerek vücudu olası rahatsızlıklardan koruyor.
  • Aslında kilom yok her yerim ödem diyenlere… Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 mucize besin

    Ayrıca ananasta bulunan "bromelain", iltihabı önlüyor ve ödeme bağlı oluşan şişlikleri azaltıyor. Gut hastalığının tedavisinde kullanıyor, protein ve karbonhidratların sindirimini hızlandırarak daha fazla kalori yakılmasını sağlıyor.
  • Aslında kilom yok her yerim ödem diyenlere… Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 mucize besin

    Biberiye

    Eğer herhangi bir sağlık sorununuz yoksa biberiye, ısırgan otu, kiraz sapı ve funda yaprağı gibi bitkilerin çaylarından içmek de ödemin atılmasında faydalı olabilir. Biberiyenin içeriğinde bulunan tanen, acı maddeler, organik asitler, glikozit ve uçucu yağlar kan dolaşımının hızlanmasına ve ödemin atılmasına yardımcı oluyor.
  • Aslında kilom yok her yerim ödem diyenlere… Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 mucize besin

    Maydanoz

    Yeşil yapraklı sebzeler şişkinliğinizi indirmeye ve ödemlerinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Sabah kahvaltılarınızda haşlanmış yumurtanın veya hazırladığınız domates ve salatanın yanı sıra maydanozu tüketebilirsiniz.
  • Aslında kilom yok her yerim ödem diyenlere… Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 mucize besin

    Kayısı

    Potasyumdan zengin besinler, vücut sıvılarında sodyum-potasyum dengesinin sağlanmasına yardım ederek ödeme karşı etkili oluyor. Potasyumdan oldukça zengin olan kayısıyı günde ortalama 3-4 adet tüketmek vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştırıyor.
  • Aslında kilom yok her yerim ödem diyenlere… Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 mucize besin

    Kivi

    Vitamin zengini kivi az bilinen bir ödem söktürücüdür. Kivinin yapısında bulunan pektin maddesi toksinleri temizlerken ödem miktarını da azaltır.
  • Aslında kilom yok her yerim ödem diyenlere… Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 mucize besin

    Muz

    Potasyum içeren muz da ödem attıran ideal başka bir meyve. Vücudun doğal şeker ihtiyacını karşılayan muzun bir başka sırrı da vücudun güzel kokmasını sağlaması.
  • Aslında kilom yok her yerim ödem diyenlere… Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 mucize besin

    Salatalık

    Daima suya ihtiyaç duyan vücudumuz için salatalık çok önemlidir. Yüksek su oranı içeren salatalık günlük su ihtiyacını karşılamaya yardım eder ve mideyi de rahatlatır.
  • Aslında kilom yok her yerim ödem diyenlere… Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 mucize besin

    Yaban Mersini

    A,B,C vitaminleri ile yüksek oranda lif içeren yaban mersini sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunuyor ve bu sayede kabızlığı önlemeye yardımcı oluyor. Sindirimi hızlandırdığı için ödemin atılmasında da oldukça faydalı.
  • Aslında kilom yok her yerim ödem diyenlere… Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 mucize besin

    Yeşil çay

    Diyet deyince ilk akla gelen yeşil çay, ödem söktürücü özellik gösterirken bir o kadar da vücut sağlığı için yarar sağlar. Ancak günde birden fazla bardak yeşil çay içmek kalp çarpıntısına yol açabilir. Bu nedenle ne kadar tükettiğinizi önem teşkil eder.
  • Aslında kilom yok her yerim ödem diyenlere… Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 mucize besin

    Yoğurt

    Detoks denince akla ilk gelen yoğurt, ödem atan besinler listesinde en başlarda yer alıyor. Yoğurdun içinde bulunan faydalı bakteri olan probiyotikler vücuttan ödemi atar. Özellikler sabah kahvaltılarında bir kase yağsız yoğurdun tercih edilmesi ödem atma sürecinde hızlıca etki eder.

    Süt ürünleri

    Süt, peynir, yoğurt ve kefir içerdikleri zengin kalsiyum sayesinde vücut sıvılarında mineral dengesini sağlayarak ödemin oluşmasını önlüyor. Her gün ortalama 2-3 porsiyon (2-3 su bardağı kadar) süt ürünü tüketmek hem sağlıklı beslenme hem de ödem tutumunu önleme adına çok önemli.

 

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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