Boyun yağlarından nasıl kurtuluruz?

Bu 20 kasın her birini güçlendirmek, genel bölgeyi tonlamanıza yardımcı olabilir ve boyun yağının görünümünü en aza indirebilir (yine, fazla kilo vermenize yardımcı olacak bir sağlıklı beslenme planına girdiğinizi ve genel bir egzersiz rutini uyguladığınızı varsayarsak) . Ve bu kaslar çoğu egzersiz rutininde sonradan akla gelme eğiliminde olduğundan, sadece boyun yağlarından kurtulmak için biraz egzersiz yapmak bölgeyi yumuşatmak için uzun bir yol kat edebilir.

Her antrenmanın sonunda gerçekleştirilecek kadar basit ve nazik olan bu hareketlerle başlayın. Sadece önce vücudunuzun ısındığından emin olun.