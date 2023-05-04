Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aç kalmadan göbek yağını eritmen mümkün! İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı

Kilo vermek isteyenler, gerekli araştırmalara başladı. Üstelik fazla yağlardan kurtulmak için aç kalmaya da gerek yok. Her sabah düzenli olarak tüketilen bu sağlıklı alışkanlıklar, bel ve karın bölgesini düzeltmenize ve kilo vermenize yardımcı olacaktır. İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Aç kalmadan göbek yağını eritmen mümkün! İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı

    Kahvaltı, kilo vermek için sizi başarıya hazırlamak için en önemli fırsattır. Belinizi inceltmek veya fazla vücut yağını azaltmak istiyorsanız, günün başında sağlıklı seçimler yapmak, işe giderken ve sosyal aktiviteler çıktığınızda sizi motive edecektir. Gün içerisinde yapılan doğru egzersizlerin yanı sıra mutfağınızda sağlıklı kahvaltı seçeneklerine sahip olmak, kilo verme sürecinizi hızlandırmanın kesin bir yoludur. RDN'den beslenme uzmanı ve Nihayet Full, Nihayet Slim'in yazarı Ph.D. Lisa Young, kadınların göbek eritmesi için en iyi kahvaltı alışkanlıklarından bazılarını paylaştı. 
  • Aç kalmadan göbek yağını eritmen mümkün! İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı

    KAHVALTILARINIZA PROTEİN EKLEYİN

    Özellikle karın ve bel çevresinde toplanan inatçı yağlardan kurtulmaya çalışırken protein açısından zengin bir kahvaltı kurtarıcınız olabilir. Örneğin, 2015 yılında yapılan bir araştırma, yüksek proteinli yumurtalı bir kahvaltının tadına varan katılımcıların, buharda pişmiş ekmek yiyen katılımcılara göre daha fazla kilo verdiğini ve daha tok olduğunu ortaya çıkardı.
  • Aç kalmadan göbek yağını eritmen mümkün! İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı

    Young, "Yumurtalar, diyetinize dahil etmek için mükemmel bir kahvaltı yiyeceğidir. Protein açısından zengindirler (ve tüm gerekli amino asitleri içerirler) ve besleyici açıdan yoğundurlar, çeşitli besinler sağlarlar. Yumurtalar, yüksek protein içerikleri nedeniyle porsiyon kontrolüne de yardımcı olabilir. Kilo kaybına katkıda bulunan diğer bir faktör de yumurtaların tok tutmasıdır." diye açıklıyor.
  • Aç kalmadan göbek yağını eritmen mümkün! İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı

    YULAF EZMESİNİ VAZGEÇİLMEZLERİNİZDEN BİRİ YAPIN

    Young, "Yulaf, sindirimi yavaşlattığı söylenen iyi bir çözünür lif kaynağıdır. Sabaha başlamanın harika bir yolu, yulaf ezmenizi bazı meyvelerle eşleştirmektir. Meyveler lif içerir ve lif, kilo yönetimi ile bağlantılıdır." diye açıklıyor. Kendinizi bir kase yulafla çırparak kahvaltı alışkanlığı edindiğinizde, daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacak hem lif hem de protein açısından sağlıklı bir dolgunun tadını çıkaracaksınız.
  • Aç kalmadan göbek yağını eritmen mümkün! İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı

    Bu nedenle, ister tatlı patates, omlet, yumurtalı kekler veya yoğurt ve granola içeren bir smoothie ile lezzetli bir kahvaltılık hash hazırlayın, bilin ki yüksek proteinli bir kahvaltı tüketerek güne sağlam bir başlangıç ​​yapmış olursunuz.
  • Aç kalmadan göbek yağını eritmen mümkün! İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı

    DAİMA OTURARAK YEMEK YİYİN

    Yemek için oturmanın kilo verme çabalarınız üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini öğrenince şaşırabilirsiniz. Journal of Health Psychology'de Surrey Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, yemeklerini sabahları yola koyan meşgul kadınlar, daha sonra daha fazla yemek yeme riski altında olabilir. Bu istenmeyen kilolara neden olabilir. Araştırma ayrıca, yürürken yemek yemenin, örneğin oturup arkadaşlarla sohbet ederken yemeğin tadını çıkarmaya kıyasla daha fazla aşırı yemeye yol açtığını da ortaya koydu.
  • Aç kalmadan göbek yağını eritmen mümkün! İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı

    Araştırmanın başyazarı, Surrey Üniversitesi'nden Profesör Jane Ogden, "Hareket halindeyken yemek yemek, diyet yapanların günün ilerleyen saatlerinde aşırı yemesine neden olabilir. Bunun nedeni, yürümenin, yeme etkisini işleme yeteneğimizi bozan güçlü bir dikkat dağıtma biçimi olması olabilir. Ya da bunun nedeni, bir koridorun hemen çevresinden dolanmak bile, daha sonra bir ödül biçimi olarak aşırı yemeyi haklı çıkaran bir egzersiz biçimi olarak görülebilmesi olabilir."
  • Aç kalmadan göbek yağını eritmen mümkün! İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı

    Söylemeye gerek yok, göbek yağlarından ve kilolardan tamamen kurtulmak istiyorsanız, yavaşlamanın ve oturmanın zamanı geldi. Bir dahaki sefere kapıdan koşarak çıkıp kahvaltınızı götürmeyi düşündüğünüzde, oturmak, rahatlamak ve gerçekten yemeğinizin tadını çıkarmak için biraz zaman ayırın!
  • Aç kalmadan göbek yağını eritmen mümkün! İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı

    TAZE MEYVE ŞEKLİNDE LİF EKLEYİN

    Meyve, doğal bir tatlılığa, etkileyici bir besin çeşitliliğine, estetik açıdan hoşa giden tonlara ve tabii ki lezzetli bir tada sahiptir. Meyve ayrıca vücut yağını kaybetmenize ve sonunda ideal kilonuza ulaşmanıza yardımcı olabilecek lifle doludur.
  • Aç kalmadan göbek yağını eritmen mümkün! İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı

    Meyveyi "anti-obezite etkileri" ile ilişkilendiren bir ton araştırma var. Dahası, Michigan Üniversitesi Kardiyovasküler Merkezi tarafından yürütülen bir araştırma, yaban mersini tüketiminin orta bölümünüzü düzeltmenize yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. Bir sonraki kahvaltınıza muz, avokado, ahududu, böğürtlen, yaban mersini, armut veya greyfurt gibi taze meyveler eklemeyi düşünün.
  • Aç kalmadan göbek yağını eritmen mümkün! İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı

    RAFİNE TAHILLARI SINIRLAYIN VE TAM TAHILLARA ODAKLANIN

    Young, çok daha sağlıklı bir alternatif olan en sevdiğiniz fındık ezmeli tam tahıllı ekmek için kahvaltılık hamur işlerinin yayılmasını bir kenara bırakmayı öneriyor.
  • Aç kalmadan göbek yağını eritmen mümkün! İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı

    Young, "Tam buğday ekmeği, kilo kaybıyla bağlantılı olan lif bakımından yüksektir. Tam buğday ekmeği, tam tahıllı bir ürün olarak kabul edilir ve araştırmalar, rafine tahıllar yerine tam tahılları tüketmenin obezite riskinizi azaltmanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor." diye açıklıyor.
  • Aç kalmadan göbek yağını eritmen mümkün! İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı

    Ek olarak, fındık ezmesi bir dizi sağlık yararı ile birlikte gelir; sağlıklı yağlar, protein ve lif için mükemmel bir kaynaktır. Ve daha önce bahsedildiği gibi, protein ve lif kilo yönetimini destekler ve kahvaltıyı bitirdikten sonra bile sizi uzun süre tok tutar.
  • Aç kalmadan göbek yağını eritmen mümkün! İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı

    BİRAZ KETEN VE CHİA TOHUMU ALIN

    Canınız taze bir smoothie, biraz yoğurt veya lezzetli bir kinoa kahvaltı kasesi almak istiyorsa, karışıma keten ve chia tohumu ekleyin. Muhtemelen orada olduklarını fark etmeyeceksiniz ve bol bol yağ yakıcı faydalar elde edeceksiniz.
  • Aç kalmadan göbek yağını eritmen mümkün! İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı

    Young, "Keten ve chia tohumları, potansiyel olarak kilo vermeye yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitleri içerir. Keten tohumu ayrıca bağırsak sağlığı için çok gerekli olan hem çözünmez hem de çözünür lif içerir. Keten tohumundaki çözünmeyen lifler kabızlığı azaltmaya ve sağlıklı bağırsak hareketlerini desteklemeye yardımcı olur." diye açıklıyor.

    Kaynak: National Library of Medicine, Science Daily, eurekalert.org

 

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.