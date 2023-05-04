Kahvaltı, kilo vermek için sizi başarıya hazırlamak için en önemli fırsattır. Belinizi inceltmek veya fazla vücut yağını azaltmak istiyorsanız, günün başında sağlıklı seçimler yapmak, işe giderken ve sosyal aktiviteler çıktığınızda sizi motive edecektir. Gün içerisinde yapılan doğru egzersizlerin yanı sıra mutfağınızda sağlıklı kahvaltı seçeneklerine sahip olmak, kilo verme sürecinizi hızlandırmanın kesin bir yoludur. RDN'den beslenme uzmanı ve Nihayet Full, Nihayet Slim'in yazarı Ph.D. Lisa Young, kadınların göbek eritmesi için en iyi kahvaltı alışkanlıklarından bazılarını paylaştı.