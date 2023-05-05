The Nutrition Twins'e göre, "Bu uyku yoksunluğu, vücudunuzun enerjiyi özlemesiyle sonuçlanır ve siz de yiyeceğe dönerek yanıt verirsiniz - ve tipik olarak bulabileceğiniz en hızlı toparlayıcıdır. Şeker ve rafine karbonhidratlar vücuda anında tatmin sağlar, ancak kalorisi- yoğun ve aşırı yemesi kolay - özellikle yorgun olduğunuzda ve normalde yapacağınız kararlılığa sahip olmadığınızda. Şeker yükseldikten sonra, bir enerji çarpması başlar ve canınız başka bir canlandırıcı yemek ister, bu nedenle kısır şeker aşerme döngüsü başlar ve hızlı kilo alımı kendini gösterir."