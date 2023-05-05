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Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! Bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor

Kilo aldığınızda genellikle sağlıksız, yağlı ve hazır gıdaların buna neden olduğu söylenir. Bu doğru ancak buna ek olarak zararsız sandığınız bazı durumlar da kilo almanıza yol açabilir. Her şeyi doğru yapıyor gibi görünseniz bile bir türlü kilo veremiyorsanız alışkanlıklarınız gözden geçirmelisiniz. İşte hızlı kilo alımına neden olabilecek 9 şaşırtıcı alışkanlık…

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  • Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! Bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor

    Yaptığınız bazı şeyler "sağlıklı" görünebilir ancak aslında sizi kilo verme sürecinizden uzaklaştırıyor olabilir. Bu yüzden, kilo almanıza neden olan bu sinsi küçük alışkanlıkları duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. İşte duyunca yok artık diyeceğiniz kilo almanıza neden olan alışkanlıklar
  • Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! Bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor

    Ek protein olmadan öğle yemeğinde salata yemek

    Taze sebzelerle karıştırılmış bir salataya sahip olmak akıllıca bir harekettir, ancak proteini de atlamayın! Her öğüne protein eklemek, tok hissetmenize ve kilo vermenize yardımcı olmak için çok önemlidir. Young, "Protein, günün ilerleyen saatlerinde yiyebileceğiniz yiyecek miktarını azaltarak daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur" diye açıklıyor. " Araştırmalar, yüksek proteinli diyetlerin vücut ağırlığını azaltabileceğini ve aşırı yemeyi/gereksiz atıştırmayı ortadan kaldırabileceğini göstermiştir."
  • Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! Bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor

    Ağrı kesici almak

    Ağrı kesici ilaç almanın yaygın bir yan etkisi kabızlıkla uğraşmaktır. The Nutrition Twins, bağırsaklarınızı hareket ettirememenin, son birkaç gün içinde tükettiğiniz tüm yiyeceklerin ölçek numarasına dahil edildiğini göz önünde bulundurarak hızlı kilo alımına yol açabileceğini söylüyor.
  • Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! Bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor

    "Rahatsız edici hızlı kilo alımı tipik olarak en çok karın bölgesinde hissedilir, çünkü burası yedeklemenin meydana geldiği yerdir ve birkaç kemer boyuna çıkmak alışılmadık bir durum değildir. İyi haber şu ki, bu kiloyu istediğiniz kadar çabuk kaybedebilirsiniz. Bağırsaklarınızı hareket ettirdiğinizde kazandınız" diye ekliyorlar.
  • Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! Bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor

    Parfüm içeren ürünler kullanmak

    Bu, muhtemelen kilo alımıyla ilişkilendirmeyeceğiniz ultra sinsi, inanılmaz derecede yaygın bir alışkanlıktır. Ancak The Nutrition Twins, en sevdiğiniz kokulu vücut losyonlarının, saç bakım ürünlerinizin ve hatta içindekiler listesinde koku içeren temizlik maddelerinin de hormonlarınızı bozan ve obeziteyi teşvik eden "bir kimyasallar sınıfı" olan ftalatlara sahip olabileceği konusunda uyarıyor.
  • Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! Bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor

    The Nutrition Twins, "Bu kimyasallara obezojenler denir. Genellikle, kilo aniden ortaya çıktığında, bunun sorumlusu toksin aşırı yüklenmesidir. İyi haber şu ki, koku içeren ürünlerin hepsi olmasa da çoğu buna ihtiyaç duymuyor ve bunun yerine kokusuz kremler, çamaşır deterjanları ve temizlik ürünleri satın alabilirsiniz." diyor.
  • Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! Bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor

    Çok fazla sushi yemek

    Sushi çoğu kişi için lezzetlidir ve vazgeçilemezler arasındadır. Ayrıca birçok kişi tarafından sağlıklı bir yiyecek olarak kabul edilir. Ama ne yazık ki suşi ruloları yerken sebzelere, iştahı bastıran liflere ve doyurucu proteine ​​doymak zordur.
  • Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! Bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor

    The Nutrition Twins, "İnsanlar genellikle daha fazla suşi yemeye başladıklarında, yemekten sonra eve gelirler ve kısa süre sonra acıkırlar ve yüksek kalorili yiyeceklerle doyarlar, bunu sağlıklı bir yemek yediklerini düşünerek haklı çıkarırlar. Ton balığı ve kral uskumru gibi balıklardan çok fazla cıva almak ve ardından vücutta yüksek cıva seviyelerine sahip olmak kolaydır, bu da iltihaba neden olur. İltihap, kilo alımını daha hızlı hale getirir ve kilo vermeyi zorlaştırır." diye ekliyor.
  • Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! Bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor

    Uyku alışkanlıklarını değiştirmek

    Yeterince sağlam uyku almak, kilo verme çabalarınızın çok önemli bir parçasıdır. Uyku alışkanlıklarınız değiştiyse, daha erken uyanıyorsanız, bebeğiniz veya partnerle aynı yatağı paylaşıyorsanız veya çok karanlık olmayan yeni bir yatak odasına taşınıyorsanız uyku kaliteniz büyük ölçüde etkilenebilir.
  • Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! Bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor

    The Nutrition Twins'e göre, "Bu uyku yoksunluğu, vücudunuzun enerjiyi özlemesiyle sonuçlanır ve siz de yiyeceğe dönerek yanıt verirsiniz - ve tipik olarak bulabileceğiniz en hızlı toparlayıcıdır. Şeker ve rafine karbonhidratlar vücuda anında tatmin sağlar, ancak kalorisi- yoğun ve aşırı yemesi kolay - özellikle yorgun olduğunuzda ve normalde yapacağınız kararlılığa sahip olmadığınızda. Şeker yükseldikten sonra, bir enerji çarpması başlar ve canınız başka bir canlandırıcı yemek ister, bu nedenle kısır şeker aşerme döngüsü başlar ve hızlı kilo alımı kendini gösterir."
  • Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! Bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor

    Ayrıca araştırmalar, derin (REM) uyku miktarındaki azalmanın veya tamamen uyku eksikliğinin kas büyümesini engelleyebileceğini göstermektedir. Çok fazla yağsız kasınız yoksa vücudunuzun çok fazla kaloriye ihtiyacı olmaz ve fazla kilo alma şansınız artar.
  • Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! Bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor

    Yeni yemek tabakları kullanmak

    Bunu doğru duydunuz! Hızlı kilo alımınızın sorumlusu sevimli yeni yemek setiniz olabilir. Nutrition Twins bize "Yeni tabak ve/veya bardak aldıysanız ve aniden kilo aldıysanız, yalnız değilsiniz" diyor.
  • Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! Bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor

    "Birçok müşterimiz için böyle olduğunu gördük. Doğası gereği, tabağınızı hep doldurduysanız veya tabağınızın yarısını doldurursanız, buna devam edersiniz. Yeni tabaklar ve bardaklar aniden daha büyükse, hızlı kilo alımıyla sonuçlanan yiyecek ve kalori alımında bir artış var - özellikle de tüm yemeklerinizi evde daha büyük tabaklardan yiyorsanız."
  • Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! Bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor

    Ne yediğinize çok dikkat ediyorsunuz

    Diyet yaparken vücudunuza ne aldığınıza dikkat etmek oldukça güzel. Ancak aşırı dikkatli ve kısıtlayıcı olabilirsiniz. Bu, vücudunuzun gerçekten ihtiyaç duyduğundan çok daha az kalori tüketmesine yol açabilir. The Nutrition Twins, "Vücut, metabolizmayı yavaşlatarak ve devam eden kalori açığını karşılamak için daha az kalori yakarak yanıt verir. Hızla veya birdenbire kilo aldığınızı düşünüyorsanız, muhtemelen metabolik bir yavaşlama yaşıyorsunuz demektir." diye açıklıyor.
  • Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! Bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor

    Çok fazla sağlıklı yağ yemek

    Bbeslenme uzmanı ve Tıbbi Uzmanlar Kurulunun bir üyesi olan RDN'den Doktor Lisa Young, sağlıklı yağlarla doymanın çok önemli olduğunu ve birçok sağlık yararıyla birlikte geldiğini söylüyor. Sağlıklı yağlar, iltihaplanmayı azaltmaya, kolesterol seviyelerini yükseltmeye ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlardan oluşur. Ama hiçbir şeyin fazlası asla iyi bir şey değildir.
  • Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! Bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor

    Young, "Çok fazla sağlıklı yağ yerseniz, bu kilo almanıza neden olabilir. Yağlar gram başına protein veya karbonhidratlardan daha fazla kalori içerir, bu nedenle yağlar için kalori alımı daha yüksektir. Ölçülü olarak sağlıklı yağların harika olduğunu unutmayın." diye açıklıyor.
  • Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat! Bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor

    Öğün atlamak

    Öğün atlamanın, fazla kiloları eritmenize yardımcı olabileceği izlenimine kapılmış olsanız da, çünkü bütün bir öğün değerindeki kaloriyi kesiyorsunuz, yanılıyorsunuz. Young, "Aksine, öğün atlamak aslında kilo almaya neden olabilir. Bunun nedeni, önemli bir öğünü atladığınız için günün ilerleyen saatlerinde acıkmanızdır" diye açıklıyor.

    Kaynak: National Library of Medicine

 

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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