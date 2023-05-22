KAFEİN ALMAK

Günün çok geç saatlerinde güçlü bir fincan kahve içmenin sizi geceleri uykusuz bırakmasına şaşmamalı. Journal of Clinical Sleep Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, yatmadan altı saat önce tüketilen kafein gerçekten işleri alt üst edebilir ve dinlendirici bir gece uykusunu mahvedebilir. Bu sadece uyku düzeniniz için değil, aynı zamanda kilo alımı söz konusu olduğunda da geçerlidir. Harvard Health Publishing, uyku eksikliğinin sizi daha acıktıran ve kilo almanıza katkıda bulunabilen ghrelin hormonunun artan seviyelerine bağlı olduğunu bildiriyor.