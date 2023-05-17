GÜNÜNÜZE DAHA FAZLA ÜRÜN EKLEYİN

Bir sonraki alışveriş gezinizde, alışveriş sepetinize daha fazla taze ürün ekleyin. Young, "Etkili kilo kaybı için diyetinize dahil edilecek en iyi yiyeceklerden biri üretmektir. Lif ve besin değerleri yüksek ve kalorileri düşük olan yiyecekler azalmış bel çevresi ve daha az vücut yağı için gerekli. Katılımcıların ürün alımını artırmalarına yakından dikkat eden çok sayıda çalışma yapıldı. Bu çalışmalar, daha fazla ürün ve çeşit yiyen bireylerin daha düşük yeme ile bağlantılı olduğunu göstermiştir." diyor.