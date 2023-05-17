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50 yaşından sonra hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Zinde bir vücuda sahip olmak için 5 yeme alışkanlığı

Kilo vermek için tüm uygun adımları atarken, tartıdaki sayının aşağı doğru hareketini izlemek çok ödüllendirici bir duygu. Ancak ölçek yükseldiğinde veya sabit kaldığında, en hafif tabirle inanılmaz derecede sinir bozucu olabilir. Kilo verme aşamasında doğru yiyeceklere ve sağlıklı öğünlere sahip olmak çok önemlidir. Uzmanlar 50'den sonra hızlı kilo kaybı için önerilen yeme alışkanlıklarını hayata geçirmek gerektiğini söylüyor. Bu profesyonel ipuçlarıyla ideal kilonuza ulaşabilirsiniz.

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  • 50 yaşından sonra hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Zinde bir vücuda sahip olmak için 5 yeme alışkanlığı

    50 yaşına ulaştıktan sonra kan şekerindeki ani yükselmeleri ve düşmeleri önlemek çok önemlidir. Çünkü bu durum kilo verme çabalarınızı büyük ölçüde etkileyebilir. The Nutrition Twins, Tammy Lakatos Shames ve Lyssie Lakatos "Diyabetiniz olsun ya da olmasın, nasıl yediğiniz kan şekerini etkiler ve nörotransmiterlerin salınmasını tetikleyebilir ve kilo söz konusu olduğunda kortizol - diğer adıyla karın yağ hormonu - gerçekten sorun çıkaran hormondur. Kan şekeri düşüklüğünden kaynaklanan kortizol, kilo alımı için bir domino etkisi başlatır, özellikle yaşamın çok önemli bir döneminde, diğer hormonal değişikliklerin meydana geldiği göbek çevresinde!" diye açıklıyorlar.
  • 50 yaşından sonra hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Zinde bir vücuda sahip olmak için 5 yeme alışkanlığı

    Sanki en kötüsü değilmiş gibi, kortizol iltihabı artırabilir, bu da kilo vermeyi daha meşakkatli bir süreç haline getirir. Aynı zamanda vücuda stres bindirir, bu da daha da fazla kortizol salınımını harekete geçirerek bir "kısır döngü" oluşturur. The Nutrition Twins, "Kan şekerindeki ani yükselmeleri durdurabilirseniz, çok daha hızlı kilo vermeye başlayabilirsiniz" diyor.
  • 50 yaşından sonra hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Zinde bir vücuda sahip olmak için 5 yeme alışkanlığı

    Kan şekerindeki ani yükselmeleri dengeleyip ideal kilonuza ulaşmanın bazı yolları bulunmaktadır. 50 yaşından sonra hızlı kilo vermek için en iyi yeme alışkanlıklarını öğrenmek ise yararınıza olacaktır.
  • 50 yaşından sonra hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Zinde bir vücuda sahip olmak için 5 yeme alışkanlığı

    ÖĞÜNLERİNİZE 20 İLA 30 GRAM PROTEİN EKLEYİN

    Protein, birkaç nedenden dolayı kilo vermenin en iyi arkadaşıdır. Nutrition Twins, kan şekerinizi sabit tutmanıza yardımcı olan ve protein dolu bir yemeği bitirdikten sonra uzun süre kendinizi tok hissetmenizi sağlayan "doyurucu bir makro besin" olarak adlandırıyor. Ek olarak, protein tüketimi yağsız kas dokusunu korumanıza yardımcı olur, bu da kas yağdan önemli ölçüde daha fazla kalori yaktığı için metabolizmanızı hızlandırmada önemli bir rol oynar. Beslenme İkizleri, her öğünde 20 ila 30 gram protein içermesini önerir.
  • 50 yaşından sonra hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Zinde bir vücuda sahip olmak için 5 yeme alışkanlığı

    Beslenme uzmanı Lisa Young, protein alımınızı artırmanın hızlı kilo vermenize yardımcı olabileceğini kabul ediyor. Aslında, "Bu, 50 yaşından sonra kilo vermenin en etkili yollarından biridir. Bunun nedeni, protein alımınızı artırmanın sadece kilo vermenize yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda yaşa bağlı kasları durdurabilmesi veya tersine çevirebilmesidir."
  • 50 yaşından sonra hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Zinde bir vücuda sahip olmak için 5 yeme alışkanlığı

    YEMEĞE BAŞLARKEN LİF DOLU, NİŞASTALI OLMAYAN SEBZELER TÜKETİN

    Her şeyden önce lif dolu, nişastalı olmayan sebzeler yemek, yemeğinize başlamak için mükemmel bir yoldur. Neden? The Nutrition Twins'in belirttiği gibi, "Lif sindirimi yavaşlatır ve yemeğin başında yenildiğinde kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olur, böylece karbonhidrat yediğinizde karbonhidratın kan şekerini artırma yeteneği körelir."
  • 50 yaşından sonra hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Zinde bir vücuda sahip olmak için 5 yeme alışkanlığı

    Araştırma, kilo verme çabalarınız için lifin ne kadar yararlı olduğunu desteklemektedir. Örneğin, The Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırmaya göre, altı aylık bir zaman dilimi boyunca her gün lif alımını dört gram artırmak, fazladan 3 gram kilo kaybıyla ilişkilendirildi.
  • 50 yaşından sonra hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Zinde bir vücuda sahip olmak için 5 yeme alışkanlığı

    GÜNÜNÜZE DAHA FAZLA ÜRÜN EKLEYİN

    Bir sonraki alışveriş gezinizde, alışveriş sepetinize daha fazla taze ürün ekleyin. Young, "Etkili kilo kaybı için diyetinize dahil edilecek en iyi yiyeceklerden biri üretmektir. Lif ve besin değerleri yüksek ve kalorileri düşük olan yiyecekler azalmış bel çevresi ve daha az vücut yağı için gerekli. Katılımcıların ürün alımını artırmalarına yakından dikkat eden çok sayıda çalışma yapıldı. Bu çalışmalar, daha fazla ürün ve çeşit yiyen bireylerin daha düşük yeme ile bağlantılı olduğunu göstermiştir." diyor.
  • 50 yaşından sonra hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Zinde bir vücuda sahip olmak için 5 yeme alışkanlığı

    DAHA FAZLA EVDE YEMEK YAPIN

    Besleyici, ev yapımı bir yemek hazırlamak kadar ödüllendirici bir şey yoktur. Artı, içine giren ve porsiyon boyutlarınızı kontrol altına alabilen tüm taze, sağlıklı malzemeleri biliyorsunuz! Araştırmalar kilo vermenize yardımcı olabileceğini gösterdiğinden Young, yemeklerinizin çoğunu evde pişirmenizi önerir. "Dışarıda daha az yemek yemek ve evde daha çok yemek yapmak, daha sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamanın harika bir yoludur ve kilo vermeyle bağlantılıdır" diye vurguluyor.
  • 50 yaşından sonra hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Zinde bir vücuda sahip olmak için 5 yeme alışkanlığı

    SAĞLIKLI, İŞLENMEMİŞ KARBONHİDRATLARI SEÇİN

    Kan şekerinin ani yükselişin suçluları olabilecek simit, kraker, kurabiye ve hamur işleri gibi aşırı işlenmiş, rafine hamurlu karbonhidratları yemekten kesinlikle kaçınmalısınız. The Nutrition Twins, "Hiçbir şey kan şekerinizi yüksek oranda rafine edilmiş karbonhidratlardan daha fazla yükseltmez - vücut onları şeker olarak tanır ve kan şekerini düşürmek için çok fazla insülin atarak yanıt verir ve bu genellikle bir şeker çarpmasıyla sonuçlanır" diye açıklıyor. Bunun yerine işlenmemiş sağlıklı karbonhidratları tercih edin.
  • 50 yaşından sonra hızlı kilo vermek isteyenler dikkat! Zinde bir vücuda sahip olmak için 5 yeme alışkanlığı

    Kaynak: American Society for Nutrition, biomedcentral.com, frontiersin.org

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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