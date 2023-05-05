Sağlıklı olup olmadığıyla ilgili farklı görüşlere sahip olunmasından dolayı tartışmalara neden olan bir yiyecek varsa, o da yumurtadır. Yıllar boyunca yumurta, mükemmel bir gıda örneğinden kalp hastalığının korkunç bir habercisi olmaya kadar pek çok şey olarak görüldü. Ve bilim artık yumurtaların aslında genel olarak sağlıklı bir yiyecek olduğunu doğruluyor gibi görünse de, hala çok fazla yumurta yemek gibi bir şey kanı var. Yumurta yemek sağlıklı ama bundan kaç tanesi çok fazladır?