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Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

Gıdaların sağlıklı yaşam için yeri oldukça önemli. Ancak sağlığımıza büyük katkı sağlayan yiyecekler bozulduğunda tam tersi olarak birçok hastalık riskini de beraberinde getiriyor. Bir yumurtanın bozulup bozulmadığını anlamanıza yardımcı olacak bu ipuçlarıyla para israfını durdurabilir ve gıda kaynaklı hastalıklardan kaçınabilirsiniz. Bir yumurtanın bozuk ya da yenilebilir olduğunu anlamanın en hızlı yolu…

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  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    Doğru bilgi ve yöntemlerle, bir yumurtanın kötü olup olmadığını nasıl anlayacağınızı bilebilirsiniz. Bu, yalnızca paradan tasarruf etmenizi sağlamaz, aynı zamanda olası gıda kaynaklı hastalıklardan korunmanıza da yardımcı olur.
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, bozulmuş veya bozulmuş yiyecekleri yemek, 200'den fazla farklı hastalık türüyle bağlantılı olan gıda kaynaklı hastalık riskinizi artırabilir. Salmonella özellikle yumurtalarla ilgili bir endişedir, bu nedenle insanlar kek hamurunda veya kurabiye hamurunda çiğ yumurta tüketmeye, çatlamış yumurtaları yemeye veya bozuk yumurtaları tüketmeye karşı uyarırlar.
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    Bir yumurtanın bozulup bozulmadığını anlamanın birçok yolu vardır, ancak seçeceğiniz zaman, ne kadar zamanınız olduğuna ve kendinizi en rahat hissettiğiniz şeye bağlıdır. Aşağıdaki yöntemler, şefler ve USDA veya FDA gibi kaynaklar tarafından tavsiye edilmektedir ve bu taktikler, tek bir yönteme güvenmek yerine birleştirildiğinde en iyisidir, çünkü birleştirmek en doğru sonuçları sağlayacaktır.
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    YUMURTALARIN ORTALAMA RAF ÖMRÜ NE KADARDIR?

    Hala tazeyken yumurtalarınızdan en iyi şekilde yararlanmanın kritik bir yönü, raf ömürleri hakkında genel bir fikre sahip olmaktır. Tüm yumurta kartonları farklı olduğu için buna yalnızca güvenilmemelidir, ancak başlamak için iyi bir yer olabilir.
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    FDA, et ve süt gibi protein kaynaklarına kıyasla yumurtaların çok daha uzun raf ömrüne sahip olduğunu söylüyor. Aslında, kabuğundaki soğutulmuş yumurtalar üç ila beş hafta arasında dayanmalıdır. Bir yumurtayı kaynatırsanız, bu yaklaşık bir hafta sürmelidir. Ve kabuğun dışında çiğ yumurta akı veya sarısı ile uğraşıyorsanız, bunlar ortalama olarak sadece iki ila dört gün sürer.
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    BİR YUMURTANIN KÖTÜ OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

    Klasik şamandıra testini kullanın

    Yüzdürme testi, bir yumurtanın hala iyi olup olmadığını test etmek için en klasik ve yaygın olarak önerilen yöntemlerden biridir. Cooking Genie'nin baş şefi George Zappas'a göre tek yapmanız gereken "bir kaseyi suyla doldurmak ve yumurtayı içine koymak."
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    Zappas, "Taze yumurtalar dibe batarken eski yumurtalar yüzer" diye açıklıyor.

    "Bunun nedeni, yumurta yaşlandıkça içindeki hava hücresinin boyutunun artmasıdır."
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    USDA, yüzen bir yumurtanın daha eski olmasına rağmen, bunun mutlaka bozulduğu anlamına gelmediğini söylüyor. Yumurtayı kırarsanız ve tuhaf bir koku salarsa, bu yumurtanın bozulduğu anlamına gelebilir.
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    Bir koku testi yapın ve yumurtaları görsel olarak inceleyin

    Bu basit gibi görünebilir, ancak yemeğinizin bozulup bozulmadığını her zaman kontrol etmenin bir yolu onu koklamaktır.
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    Zappas, "Taze yumurtaların kokusu olmamalıdır. Bir yumurta kötü kokuyorsa veya kükürt gibi kokuyorsa, onu atmak en iyisidir." diyor.
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    Zappas, yumurtalarınızın bozulup bozulmadığını kontrol etmenin yanı sıra bazen görsel ipuçlarını kullanarak bir yumurtanın bozulup bozulmadığını anlayabileceğinizi söylüyor.
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    Zappas, "Yumurtayı düz bir yüzeye kırın. Taze yumurtanın sarısı parlak ve yuvarlak olur, beyazı fazla dağılmaz." diyerek ekliyor. 
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

     

    USDA ayrıca, yumurta kırıldıktan sonra içindeki herhangi bir pembe veya yanardöner rengin, bakterilerin büyümeye başladığını gösterebileceğini söylüyor. Yumurtaları kırmadan önce, yumurta kabuğunda çatlak veya yapışkan bir kıvam olmadığından da emin olun.

     
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    Pişmiş yumurtayı da kontrol edin

    Yumurtanızı pişirdikten sonra hala emin değilseniz, piştikten sonra birkaç işaret arayabilirsiniz.

    Ravvy Reviews'ta bir ev şefi ve yemek ve mutfak blog yazarı olan Amna Muqeem , "Yumurtayı pişirdiyseniz ve yine de bozulup bozulmadığını bilmeniz gerekiyorsa, yumurtanın kokusunu alabilir veya dokusunu gözlemleyebilirsiniz" diyor. "Kötü bir yumurta tuhaf kokar ve doku sümüksü veya kireçli olur."
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    Son kullanma tarihini referans noktası olarak kullanın

    Yumurta kartonlarının üzerindeki son kullanma tarihleri, "son kullanma" tarihleri ​​ve "son kullanma" etiketleriyle kafa karıştırmak kolaydır, özellikle de yumurtalarınızın bozulacağı konusunda endişeleniyorsanız. Son kullanma tarihi geçti diye hemen atlayıp koca bir kartonu çöpe atmak istemezsiniz, ancak aynı zamanda bozulabilecek ürünleri tüketmekten de kaçınmak istersiniz.
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    USDA'ya göre, bir karton yumurta üzerindeki "en iyi" tarih, onları bu zaman aralığında kullanmanın, onları en iyi kalitede ve lezzette alacağınız anlamına gelir. Kötü koku veya görsel bozulma belirtileri gibi diğer bozulma belirtilerini kontrol ettikten sonra, bu tarihi geçen yumurtaları kullanmanızda bir sakınca yoktur.
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    Bir "son satış" tarihi (EXP olarak da yazılır), aynı zamanda bir güvenlik penceresi belirtmemesi açısından çok benzerdir, ancak bu, kartonun yumurtaların paketlendiği tarihten itibaren 30 günden sonra satılmaması gerektiği anlamına gelir. Bu, bir yumurtanın bozulup bozulmadığını anlamanın tek yöntemi olmamalı, ancak "son satış" tarihinde yumurtaların yaklaşık 4 haftadır karton kutularında olduğunu anlayarak size yardımcı olabilir.
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    Yumurtalarınızı saklamanın en güvenli yolu

    Yumurtalarınızın raf ömrünü ve tazeliğini korumak, paradan tasarruf etmenize ve güvenliğiniz söz konusu olduğunda kendinizi daha güvende hissetmenize yardımcı olabilir ve yumurtaları en iyi şekilde nasıl saklayacağınızı bilmek, bunu yapmanın en iyi yoludur. FDA ve USDA'ya göre yumurtalarınızı saklamanın en iyi yolu, eve gelir gelmez onları soğutmaktır.
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    Ayrıca onları buzdolabının dışında iki saatten fazla tutmaktan kaçınmak isteyeceksiniz. USDA, bir yumurta soğutulduktan ve sonra çıkarıldıktan sonra terlemeye başlayabileceğini ve bunun da yumurtaya bakteri girme olasılığını artırdığını söylüyor.
  • Bir yumurtanın kötü olup olmadığı nasıl anlaşılır? Aman dikkat! Bozulmuş yumurta 200 farklı hastalık riskine neden oluyor

    Yumurtalarınızı bozulmadan önce kullanmanızı sağlamanın en güvenli ve en uygun maliyetli yolu, onları buzdolabında saklamak ve birkaç hafta içinde kullanmaktır. Önerilen zaman aralığına yaklaşıyorsanız ve bozulmuş olabileceklerinden endişe ediyorsanız, yüzme testini, basit bir koku testini kullanabilir veya yumurtaların bozulup bozulmadıklarını görsel olarak anlamalarını bekleyebilirsiniz.

    Kaynak: World Health Organization, usda.gov

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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