FDA, et ve süt gibi protein kaynaklarına kıyasla yumurtaların çok daha uzun raf ömrüne sahip olduğunu söylüyor. Aslında, kabuğundaki soğutulmuş yumurtalar üç ila beş hafta arasında dayanmalıdır. Bir yumurtayı kaynatırsanız, bu yaklaşık bir hafta sürmelidir. Ve kabuğun dışında çiğ yumurta akı veya sarısı ile uğraşıyorsanız, bunlar ortalama olarak sadece iki ila dört gün sürer.