Brüksel lahanası

Porsiyon başına protein (pişmiş): 3,98 gram

Brüksel lahanası: onları ya seversiniz ya da kesinlikle küçümsersiniz. Ancak bu acı, besleyiciliği yoğun, yüksek proteinli sebzeyi sevenler için, vücutlarına sandığından çok daha fazla sağlık yararı sağlıyorlar.

C vitamini, K vitamini ve folat bakımından yüksek olan Brüksel lahanası, vitamin bakımından zengindir. Ayrıca, günlük lif hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilecek fincan başına yaklaşık 4 gram lif sağlarlar. Aslında Mayo Clinic, lif açısından yüksek bir diyetin sindirim, kalp sağlığı ve diyabet ve kanser riskini azaltmak için çok önemli olduğunu belirtmektedir. (Bu yeşil sebze kulağa o kadar da kötü gelmeyebilir!)