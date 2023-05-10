Hızlı kilo verip tüm yağlarından kurtulmak isteyenlere... Sadece 1 bardak yetiyor!

Kahve

Pembe gömlekli olgun bir kadın elinde pembe bir fincan kahve tutuyor, kahve içmenin kilo vermene nasıl yardımcı olabileceği kavramı.

Kahvenizi sade (veya minimum bitki bazlı veya yağsız sütle) aldığınız sürece, kalori toplamazsınız ve bu sevilen sabah içeceği daha hızlı kilo vermenize yardımcı olabilir. Nutrition Twins, "Araştırmalar, kafeinli kahvenin kalori alımını azaltabileceğini ve metabolizmayı hızlandırabileceğini buldu. Bir çalışma, kafeinli kahve içen kişilerin, daha az kafein içen veya hiç kafein içmeyenlere göre önemli ölçüde daha az kalori tükettiğini gösterdi." diye açıklıyor.

Ek olarak, kafein metabolizmanızı hızlandırır ve bağırsaklarınızı hareket ettirir, bu da terazinin lehinize hareket etmesine yardımcı olabilir.