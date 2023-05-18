Zamanı geri almak ve gerçek yaşınızı değiştirmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok, ancak daha iyi yaşlanma hakkında öğrenilecek çok şey var. Bohl şöyle açıklıyor: "Yaşlanmanın daha endişe verici bir bileşeni var; vücudun kademeli olarak zayıflaması! Ve birçok insan yaşlanmanın fiziksel yönlerine odaklansa da - daha yorgun hissetmek veya artrit olmak gibi - yaşlanmanın zihinsel bileşenleri de var. - bilişsel gerileme gibi." Beyninizi nasıl sağlıklı ve genç hissedeceğinizi tam olarak bilmek söz konusu olduğunda bu çok göz korkutucu olabilir.