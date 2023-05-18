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Sağlıklı ve dinç hissetmek mümkün! İşte beyninizi gençleştirecek 6 alışkanlık

Zaman ilerledikçe kendinizi tamamen kucaklamak için yaşlanmak hayatın güzel bir parçası olabilir. Hobiler, tutkular, ilişkiler ve kendiniz için bir kariyer oluşturmanın yanı sıra yılların deneyimi ve bilgeliği ile birlikte gelir. Ancak yaşlanmanın kabul edilmesi biraz daha zor olan bazı yönleri vardır. Sağlıklı ve dinç hissetmek ise mümkün! İşte beyninizi gençleştirecek 6 alışkanlık…

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  • Sağlıklı ve dinç hissetmek mümkün! İşte beyninizi gençleştirecek 6 alışkanlık

    Antrenör ve beslenme koçu olan Mike Bohl şöyle açıklıyor: "Yaşlanmanın daha endişe verici bir bileşeni var; vücudun kademeli olarak gerilemesi. Yaşlanmanın fiziksel yönleri; daha yorgun hissetmek veya artrit olmak gibi kendini zamanla gösterdiği gibi zihinsel bileşenleri de vardır; bilişsel gerileme gibi." Dr. Bohl, yaşlanmanın yan etkileriyle mücadele edebilmek için beyninizi gençleştirebilecek altı alışkanlığı paylaşıyor. Bu profesyonel ipuçları beyninizi sağlıklı ve genç tutma konusunda oldukça önemlidir.
  • Sağlıklı ve dinç hissetmek mümkün! İşte beyninizi gençleştirecek 6 alışkanlık

    Zamanı geri almak ve gerçek yaşınızı değiştirmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok, ancak daha iyi yaşlanma hakkında öğrenilecek çok şey var. Bohl şöyle açıklıyor: "Yaşlanmanın daha endişe verici bir bileşeni var; vücudun kademeli olarak zayıflaması! Ve birçok insan yaşlanmanın fiziksel yönlerine odaklansa da - daha yorgun hissetmek veya artrit olmak gibi - yaşlanmanın zihinsel bileşenleri de var. - bilişsel gerileme gibi." Beyninizi nasıl sağlıklı ve genç hissedeceğinizi tam olarak bilmek söz konusu olduğunda bu çok göz korkutucu olabilir.
  • Sağlıklı ve dinç hissetmek mümkün! İşte beyninizi gençleştirecek 6 alışkanlık

    İlginçtir ki, bazı araştırmacılar zihni aktif tutmanın onu hasardan ve yaşlanmadan korumanın ve aynı zamanda bilişsel rezervini artırmanın etkili bir yolu olduğuna inanıyor. Bilişsel rezerv ne kadar yüksekse, bilişsel gerileme o kadar geç başlayabilir veya bilişsel gerilemenin etkileri o kadar geç fark edilebilir. Bu, beyni aktif tutmanın ve bilişsel rezerv oluşturmanın bunamayı tamamen önlemeyebileceği, ancak bunama miktarını artırabileceği anlamına gelir. Bohl, "bunamadan önce birisinin geçirdiği süre onları fark edilir şekilde etkiliyor" diye açıklıyor.
  • Sağlıklı ve dinç hissetmek mümkün! İşte beyninizi gençleştirecek 6 alışkanlık

    Fiziksel sağlığınızı korumak ve beyin sağlığınızı artırmak için birçok faydalı şey yapabilirsiniz. Dr. Bohl, bilişsel becerilerinizin iyi işlemesini sağlamanıza yardımcı olabilecek altı alışkanlık önerir.

    İşte beyninizi gençleştirecek 6 alışkanlık
  • Sağlıklı ve dinç hissetmek mümkün! İşte beyninizi gençleştirecek 6 alışkanlık

    Sağlıklı beslenme

    Besleyici bir diyet sürdürmek sadece kilonuzu yönetmenize yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda her gün doğru miktarda besin ve enerji almanızı sağlar. Dr. Bohl, "Beyne birincil enerji kaynağı olan glikozu sağlamak için yeterince sağlıklı karbonhidrat (tam tahıllar gibi) yemek önemlidir. Ve bazı besin eksikliklerinin riski yaşla birlikte artar ve bunlardan bazıları bilişsel ile ilişkilidir. Bu nedenle meyve ve sebzelerle çeşitli bir diyet yemek önemlidir." Elbette, diyetinize yağsız proteinlere (balık, tavuk ve bitki bazlı proteinler gibi) ek olarak sağlıklı yağları (çoklu doymamış ve tekli doymamış yağlar dahil) ekleyin.
  • Sağlıklı ve dinç hissetmek mümkün! İşte beyninizi gençleştirecek 6 alışkanlık

    Her hafta doğru miktarda egzersiz yapmak

    Her yetişkinin, kuvvet antrenmanına ek olarak her hafta orta yoğunlukta (veya yüksek yoğunlukta 75 dakika) en az 150 dakika aerobik egzersiz yapması önerilir. Dr. Bohl, sağlıklı bir beyin ve kan damarları için egzersizin şart olduğunu söylüyor. Sonuç? Beyne daha iyi kan akışı nedeniyle daha düşük bir mikrovasküler hastalık şansı.
  • Sağlıklı ve dinç hissetmek mümkün! İşte beyninizi gençleştirecek 6 alışkanlık

    Yeterli uyku almak

    Tipik olarak, yaşlı yetişkinler genç bireylere göre daha az uykuya ihtiyaç duyar. Yeterince uyumak çok önemlidir çünkü bu, beyninizin onarıcı işlevlerinin çoğunu gerçekleştirdiği zamandır. Buna ek olarak, Johns Hopkins Medicine'e göre, yeterli miktarda sağlıklı dinlenme, beyninizin kendisini girdilere alıştırması açısından çok önemlidir ve bu, sağlık risklerinden muzdarip olma şansınızı azaltır. Söylemeye gerek yok, sağlam uyku beyninizin daha genç hissetmesine yardımcı olur.
  • Sağlıklı ve dinç hissetmek mümkün! İşte beyninizi gençleştirecek 6 alışkanlık

    Sosyalleşme

    Dışarı çıkmak ve sosyalleşmek beyniniz için harikalar yaratıyor! Ayrıca, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle sohbet etmek size büyük bir ruh hali artışı sağlayabilir. Bohl, "Bazı araştırmalar, daha sosyal olmanın beyin sağlığını destekleyebileceğini ve bunama riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor, bu nedenle her güne bir sosyal aktivite sığdırmaya çalışın - sadece bir arkadaşınızı telefonla aramak bile yardımcı olabilir."
  • Sağlıklı ve dinç hissetmek mümkün! İşte beyninizi gençleştirecek 6 alışkanlık

    Beyninizi aktivitelerle uyarmak

    Beyninizi uyarmak için aktiviteler planlayın. Bohl, "Yeni bir şey öğrenmek, bulmacalar üzerinde çalışmak ve her gün kendinize meydan okumak, beyninizi meşgul tutmanın ve yeni sinapslar - beyin hücreleri arasındaki bağlantılar - oluşturmanın tüm yollarıdır" diyor.
  • Sağlıklı ve dinç hissetmek mümkün! İşte beyninizi gençleştirecek 6 alışkanlık

    Farkındalık pratiği

    Bohl'a göre "Meditasyon ve farkındalığın bilişin bazı yönlerini iyileştirdiği ve aynı zamanda ruh sağlığının yönetilmesine yardımcı olmak için kullanılabileceği gösterildi."
  • Sağlıklı ve dinç hissetmek mümkün! İşte beyninizi gençleştirecek 6 alışkanlık

    Araştırmalar, bir mindfulness pratiği kurmanın yaşlandıkça ne kadar faydalı olabileceğini ortaya koyuyor. Avustralya'daki Sunshine Coast Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, altı aylık bir zaman dilimi boyunca farkındalık uygulayan 60 yaşın üzerindeki sağlıklı yetişkinler, artan sürekli dikkat yaşadılar.

    Kaynak: Nature.com, hopkinsmedicine.org

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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