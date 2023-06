The Nutrition Twins, "Hem buzlu çay hem de ılık çay işe yarayacaktır. Ilık çay yatıştırıcıdır ve ısı, gazın akmasını önleyerek sinirleri sakinleştirmeye yardımcı olabilir, bu da sakinleştirici ritüele katkıda bulunur. Hem soğuk hem de ılık çaydaki sıvı, avantaj elde etmenize yardımcı olur. Böylelikle açlıktan kurtulmuş olursunuz." açıklamalarında bulunuyor.

Kaynak: Conters for Disease Control and Prevention, National Library of Medicine, eurekalert.org