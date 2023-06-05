YEMEKLERDEN ÖNCE BİR AVUÇ FISTIK YİYİN

Yemekten 30 dakika önce bir avuç lezzetli yer fıstığının tadını çıkarmaktan daha iyi bir şey var mı? En iyi yanı bu tuzlu, kıtır kıtır müsamahanın kilo verme çabalarınızı desteklemesidir. The Nutrition Twins, "Diğer kuruyemişlerden daha fazla protein (porsiyon başına yedi gram), iyi bir lif ve iyi yağ kaynağı, 30'dan fazla temel vitamin ve mineral toplayacak ve kilo verme faydalarından yararlanacaksınız. Yer fıstığı ayrıca, neredeyse tüm yaşam tarzları için sürdürülebilir olan, uzun vadede sağlıklı bir diyet oluşturmada önemli faktörler olan, oldukça erişilebilir, uygun fiyatlı ve rafta dayanıklı oluyor." diyor.